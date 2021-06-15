1200 Abonnenten!!! - Seite 79
Passion, wenn du 1,80 m groß bist, verschluckt sie dich und erstickt dich nicht. Geht nicht in Afrika spazieren, Kinder!
Es ist ein Fall von Gier, die einen völlig auffrisst, ohne Spuren zu hinterlassen.
Aber ziehen die Abonnenten ab?
Händler wissen, dass es ein System ist, bei dem man so viel wie möglich abheben muss, bevor man sein Konto verliert.
Und die Abonnenten glauben, dass sie immer 100 % pro Monat verdienen werden.
Lesen Sie den Abschnitt über die Signalnachrichten.
Anscheinend wird auf der M5 nur nachts gehandelt, wenn es keine Bewegung oder keinen Lärm gibt. Auch wenn er einen großen Stopp setzt, schließt er knapp ab. Ich werde versuchen, mit RSI zu automatisieren.
Es fehlt die geheime Zutat.
Was für naive Leute. Es ist alles vorbereitet. Ich denke, dass alle Abonnenten aus demselben Ort stammen, d.h. Kunden desselben Brokers sind, und sehr wahrscheinlich gab es eine Art Werbung für das Abonnement...
So sieht es aus: Das erste Geschäft wurde am 20. August eröffnet, und schon einen Monat später (sogar noch weniger) schreibt jemand eine Rezension.
Ich kann wetten, dass, wenn ich 3 Monate in Folge über 100% Gewinn vorweisen kann, es keinen einzigen Abonnenten geben wird, oder bestenfalls ein paar.
Ich sollte hinzufügen, dass bereits zu Beginn des Handels, als der Kontostand 288 Euro betrug, der maximale Drawdown auf die Mittel bis zu 67 % erreichte.
Es besteht keine Notwendigkeit, irgendetwas zu automatisieren, da der Name des Signals bereits den Namen des EA enthält, der dort gehandelt wird. Und es kostet gar nicht viel.
Es ist einfacher als das. Sie sind Kunden eines Entwicklers. Sie sind Kunden eines Entwicklers. Dort gibt es eine Gruppe, und alle kommunizieren miteinander, suchen nach den besten Einstellungen, optimieren.... Jemand konnte die Eulen besser bewerben - die anderen haben sich angemeldet. Und von dort aus machen sich die Gewinne selbst bekannt.