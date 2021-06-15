1200 Abonnenten!!! - Seite 81
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
So einfach ist das nicht. Der Autor des Signals schlägt eine Geldmanagementstrategie vor. Starten Sie das Signal mit 1/4 des Kapitals und ziehen Sie jede Woche 1/4 des Gewinns ab. Nach einem Verlust beginnen Sie wieder mit 1/4 des Gesamtkapitals (3/4 des ursprünglichen Restkapitals + entnommener Gewinn)...
So einfach ist das nicht. (1) Der Autor des Signals schlägt eine Geldmanagementstrategie vor. Starten Sie das Signal mit 1/4 des Kapitals und ziehen Sie jede Woche 1/4 des Gewinns ab. Nach dem Absturz beginnen Sie wieder mit 1/4 des Gesamtkapitals ( 3/4 des Restes am Anfang + entnommener Gewinn )... etwas in dieser Art im Allgemeinen. Aber bis jetzt ist kein einziges Mal nach dem Start nicht abgestürzt.
Im Allgemeinen funktioniert eine solche Strategie, aber zu verschiedenen Zeiten mit unterschiedlichen Einstellungen (Einstellungen in 17 nicht in der 18-ten, dh von Zeit zu Zeit optimiert werden sollte) (2) Und noch besser, um die Muster der sich ändernden Marktbedingungen zu verstehen und den Prozess der Änderung der Einstellungen zu automatisieren. Und der Schutz der Einlagen sollte verstärkt werden. Ich habe in meinem EA Optionen zum Schließen von Geschäften erstellt, um die Einlage nicht zu verlieren. Jetzt denke ich über die Parameter der automatischen Änderung der Einstellungen nach. Ich habe einige Ideen. Mal sehen, was wir bekommen werden.
(1) Ich denke auch, dass die Geldmanagementstrategie eines der wichtigsten Elemente eines Handelssystems ist. Und hier, aus mathematischer Sicht, denke ich, ist es ein "heißes Feld" und es gibt eine Menge großartiger Möglichkeiten.
(2) Diese Funktion sollte meiner Meinung nach über einen normalen Roboter verfügen, der bestimmte statistische Merkmale berechnet, auf deren Grundlage er seine Einstellungsparameter automatisch ändern sollte (und dafür muss man im Vorfeld eine Menge Dinge untersuchen).
(1) Ich glaube auch, dass die Geldmanagementstrategie eines der wichtigsten Elemente eines Handelssystems ist. Und hier, aus mathematischer Sicht, denke ich, dass es ein "heißes Feld" ist und eine Menge großartiger Möglichkeiten lauern.
(2) Diese Funktion sollte meiner Meinung nach über einen normalen Roboter verfügen, der bestimmte statistische Merkmale berechnet, auf deren Grundlage er seine Einstellungsparameter automatisch ändern sollte (und dafür muss man im Vorfeld eine Menge Dinge untersuchen).
1-2% pro Transaktion, wie bereits gesagt wurde, auf alle Ressourcen, warum sonst sollten Sie Ihren Roboter mit zusätzlichem, schwerfälligem Zeug beladen?
Wer fertige Rezepte verwendet und nichts sucht, der findet auch nichts.
Wer fertige Rezepte verwendet und nichts sucht, findet nichts.
Wenn Sie das Rad erfinden wollen, ist das Ihr gutes Recht.
Nein, das ist es nicht. Das ist vielversprechender. Die meisten Menschen fahren dreirädrige Fahrräder und halten sie für den Gipfel menschlicher Erfindungsgabe.
Wenn ein solches System lange Zeit erfolgreich funktioniert, werden die Makler ihnen den Handel in dieser Sitzung verbieten.
Nein, das werden sie nicht, es gibt zu viel Konkurrenz. Und es gibt eine Vielzahl von Systemen, die in verschiedenen Sitzungen funktionieren, sie können nicht alle verboten werden.)
Dies ist das erste, was Sie tun sollten - verwenden Sie 1-2% des Gewinns pro Handel, jeder sagt, so auf alle Ressourcen, warum sollten Sie Ihren Roboter mit unnötigen lästigen Sachen zu laden?
Bei solchen Risiken werden Sie nicht viel verdienen, insbesondere nicht bei Nacht-Scalpers, wo der wahrscheinliche Stop-Loss immer viel höher ist als der Take-Profit. Und die Abonnenten der Signale, wie auch die meisten Investoren in PAMM, benötigen eine Rendite von mindestens 20-30% pro Monat, oder besser 100.
Es gibt nur sehr wenige Menschen, die sich auch von stabilen 100 % pro Jahr angesprochen fühlen.
...
Wie auch immer, das Thema heißt "Der Betrug der Gruppe Mechanic und Co".
Wie Sie hier ganz unverhohlen den ganzen Laden verraten haben:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
1200 Abonnenten!!!
Vasiliy Kolesov, 2018.12.14 14:42
Es ist einfacher als das. Diese sind Kunden eines Entwicklers. Sie sind Kunden eines Entwicklers. Dort gibt es eine Gruppe und alle unterhalten sich, suchen nach den besten Einstellungen, optimieren.... Einem gelang es, die Eulen besser zu bewerben - der Rest meldete sich an. Und von dort aus wirbt der Gewinn für sich selbst.
Eine klare Werbekampagne von Mechanics und Co. Wenn Sie sich die EAs von Mechanic und Co. ansehen - alle seine EAs sind tief und grundlegend bündig. Dies zeigt die Signale des Mechanikers an, deren durchschnittliche Lebensdauer 1-2 Wochen beträgt.
Die Essenz der Strategie von "Mechanic und Co" - sie ist in diesem Signal sichtbar.
Schauen wir uns den letzten Handel vom 13. Dezember an - den Handel, bei dem das Signal selbst wie durch ein Wunder überlebt hat.
Hier ist dieser Eintrag in der Tabelle:
Einstieg mit zwei Aufträgen mit einem Ziel von 6 Pips und der Einnahme von 6% der Einlage. D.h. Einstieg mit einem Risiko, bei dem 1 Punkt Bewegung 1 % der Einlage ergibt oder einnimmt.
Der Autor des Signals sagt, dass er mit Stops arbeitet - ein offener Betrug - schauen Sie sich seine Stops an: 1.13706 - 1.12205 = 150 Pips oder eine erzwungene Schließung mit einem Verlust von 150% des Kapitals (d.h. es gibt nicht genug Gleichgewicht für diesen Stop - der Stop ist ganz links und zu sagen "Arbeit mit einem Stop").
Wenn man sich die Statistiken des Signals ansieht - er hat alle 2 Wochen eine solche vorbestehende Situation - und wenn er 8 Mal in zwei Wochen einsteigt, dann ist sein Risiko, seine Einlage zu verlieren, "jeder 8. Handel könnte tödlich sein".
Das heißt, die Strategie dieses Signals ist sehr einfach:
-- einsteigen und entweder 5-8% für den Einstieg nehmen oder Kapital verlieren
-- Wenn wir nur einmal am Tag einsteigen, kann dieses Signal sehr lange anhalten.
-- Wenn Sie um das Signal herum Hysterie aus der Gruppe der Mechaniker und Co. erzeugen, dann können Sie am "Crowd-Effekt" verdienen (für den es nicht einmal wichtig ist, dass das Signal höher als Platz 2500 in der Bewertung ist, es ist immer noch sichtbar, wenn man nach der "Anzahl der Abonnenten" filtert).
Mechanic und Co praktizieren den "Crowd-Effekt" beim Verkauf ihrer EAs - er hat jetzt einen "Probelauf" in Signalen.
Und das Gerede über das "grandiose" System und Kapitalmanagement, sie sagen, ein 1/4 Teil nur auf Risiko - so ist es das gleiche wie die Tatsache, dass wir mit dem Ziel, nicht 1% für 1 Punkt der Bewegung, sondern 0,25% für 1 Punkt der Bewegung zu nehmen eingeben - es wird einfach besser und Sie können in der Werbung schreiben "das Signal verdient 10% pro Tag".
Kurz gesagt, das Thema heißt "Scamming".
Nun, dieses Thema ist interessant und kommerziell vielversprechend, aber Sie haben es sehr grob bezeichnet. Sie sollten es in etwa so nennen: "Die Feinheiten der effektiven Marketingmethodik auf der MQL5-Website".
Nun, es ist ein interessantes und kommerziell vielversprechendes Thema, aber Sie haben ihm einen sehr plumpen Namen gegeben. Ich würde es eher so nennen: "Die Feinheiten der effektiven Marketingmethodik auf der MQL5-Website".
Ich habe es so genannt, wie es wirklich heißt.
Glauben Sie, dass die Gruppe Mechanic und Co. einen anderen Namen dafür hat?
Was bedeutet "kommerziell vielversprechendes Thema"?
Wenn sie die Information über die "Anzahl der Abonnenten" aus den Signalen entfernen, wird der "Crowd-Effekt" in den Signalen nicht funktionieren.
Die "Anzahl der Abonnenten" ist die einzige Möglichkeit, mit den Signalen Geld zu verdienen, nicht mit der Signalqualität, sondern mit dem "Masseneffekt".