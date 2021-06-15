1200 Abonnenten!!! - Seite 195
Oh, Mann...
Das Jahr des Schweins hat sich bemerkbar gemacht...
Roboter oder Handler ... -
jeden Moment kann alles schief gehen ... 80 oder 100% des Kontostandes verlieren ... Spaß ...
Es ist nichts bewiesen worden. Die Screenshots zeigen deutlich, dass die Risiken in einem Fall um einen Faktor von einigen wenigen und im anderen Fall um eine Größenordnung überbewertet sind.
Ein Teil der Geschichte ist verborgen. Es ist nicht bekannt, wie sie überhaupt erlangt wurde. Ein durchaus erwartetes Ergebnis.
Es war keine große Bewegung, aber die Spitzenwerte begannen zu fallen.
Über 2000% im November.
Ich bin mir sicher, dass der erste von ihnen bereits ein neues Signal vorbereitet hat, um es zu ersetzen.
Eine andere. Ich bin nicht sicher, ob er sie auf demselben Konto veröffentlichen wird.
Nicht einmal wahrscheinlich.
Anstelle von ihm selbst oder seiner Frau (Schwester), die bereits hier erschienen ist, wird es einen Neffen, einen Bruder, einen Heiratsvermittler geben...
Eine andere Spitze rutschte aus und züchtete ein paar hundert Naivlinge.
WIE. Wie zum Teufel findet man ein paar hundert Abonnenten...... Ich verstehe nicht...
Man muss zynisch sein. Sie müssen im Voraus wissen, dass die Menschen ihr Geld verlieren werden, wenn sie Ihnen vertrauen. Zu wissen und es trotzdem zu tun, ist nicht jedermanns Sache.
Meiner Meinung nach riecht diese ganze Geschichte über den Verkauf von Signalen und Expert Advisors nicht gut, um es milde auszudrücken. Ich glaube nicht, dass der Verkäufer eines Signals oder eines EAs so viel Vertrauen in sein System hat, dass er verantwortungsvoll das Geld anderer Leute riskieren würde. Wenn er zuversichtlich war, gibt es wahrscheinlich zwei Möglichkeiten: Entweder er saß still da und genoss sein Leben, oder er verschenkte etwas. Warum sollte er 30 Kupferstücke brauchen, wenn er eine Schreibmaschine hat?
Indikatoren sind ein normales Thema, es gibt keine finanziellen Transaktionen, keine Versprechen und keine Erwartungen an Wunder. Gegen Geld beim Schreiben von Code zu helfen, ist wahrscheinlich auch in Ordnung. Und alles andere...
Dies ist eine persönliche Einschätzung der Situation, keine persönlichen Vorwürfe :)
Man muss zynisch sein.
Exorzist: -- Guten Tag. Ich bin hier, um den Dämon auszutreiben, der von Ihnen Besitz ergriffen hat.
Ich habe Sie nicht herbeigerufen.
Dämon: - Das habe ich.
Ein weiterer Top-Sauger, der ein paar hundert Naivlinge auskundschaftet.
Ich frage mich, wie er mit einer 2-monatigen Statistik und ein paar hundert Kunden an die Spitze kam?
Am Anfang waren es 200 % für jeden Monat, aber dann wurden die Meta-Quoten verfeinert und diese Zahlen neu berechnet. Aber da waren die Leute schon in Scharen gekommen. Sie können in den Kommentaren sehen, dass sie sich darüber ärgern, dass sich die %-Statistiken geändert haben.Und wie man 200 % gewinnen kann, wurde bereits gesagt. Es werden mehrere Konten eröffnet und in verschiedene Richtungen gehandelt. Der Überlebende wird veröffentlicht.
Am Anfang waren es 200% für jeden Monat, aber dann wurden die Meta-Quoten verfeinert und die Zahlen neu berechnet. ...
Die Meta-Kurse hatten damit nichts zu tun - es gab eine Konsolidierung von Transaktionen in einer einzigen Bilanz auf der Seite des Brokers.
WIE. Wie zum Teufel findet man ein paar hundert Abonnenten...... Ich verstehe nicht...
Dies sind die üblichen Bots.
D.h. eine Person erstellt hier eine Reihe von Konten, zahlt sie auf ihre Konten ein und abonniert ihr eigenes Signal.
Der Mann weiß, dass er etwa 30 % seines Geldes verliert.
Aber er hofft, die Leute auf sein Signal hin zu locken, um das Geld zurückzubekommen.
Wie wir sehen, macht das allwissende Auge von MQL keine Zugeständnisse an diese Gauner.
Die Verwaltung ist großartig - was kann ich sonst noch sagen.