1200 Abonnenten!!! - Seite 201
Nichosi! Es gibt ein schönes Signal in mt5! Es geht gut voran... Ich habe wahrscheinlich noch nie so viele Abonnenten in mt5 Signale vor :)
Ein alltäglicher Anblick. Das geht oft vorbei. Überwacht, ermittelt den Durchschnitt.
Der Eurodollar befindet sich nach wie vor in einem einjährigen Tief. Ein Goldrausch für die Zwischenhändler
Ja, die normalen Bots pumpen jetzt mit einem Drawdown von 4-5%. Ich meine die, die seit 2008 andauern)
Und er hat sechs Paare von Zügen dort... und der Euro ist nicht auf der ersten oder sogar auf der zweiten)
Der Mann wird erwachsen. Er hat bereits MT4 besiegtGute Werbung für MT5 xD)))
Es sieht so aus, als ob Mashkovets und Co. wieder auferstanden sind. Sehr erinnert an seine Techniken - super professionell, jahrzehntelange Erfahrung in den Märkten, 3-4 Jahre Win-Win-Statistiken auf MT4, und hier im letzten Monat hat er gerade gehört und auf dem Forum registriert. Der einzige Unterschied ist, dass es im letzten Jahr nicht 10 oder mehr Prozent Gewinn waren, sondern meist bis zu 10%. Auf diese Weise können Sie länger 2-5% auf dem Raster und Durchschnitt und nicht zu neuen Abonnenten mit großen Prozentsätze verpflichtet werden.
Und die Geschichte beginnt immer am Anfang des Jahres.
es ist kein Palaver))))
Die Freude währte nicht lange. Die schönen Statistiken waren in einem Schlackenblock vergraben. )
"Handelsstil geändert, Verlauf vor der Überwachung von der Berechnung der Statistiken ausgeschlossen"
