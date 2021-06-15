1200 Abonnenten!!! - Seite 202
Schicken Sie mir bitte eine Nachricht. Interessant zu sehen :)
Ich schickte es an
Kann ich eine haben?
Die Freude währte nicht lange. Die schönen Statistiken waren in einem Schlackenblock vergraben. )
"Handelsstil geändert, Verlauf vor der Überwachung von der Berechnung der Statistiken ausgeschlossen"
Nach dieser Meldung zu urteilen, scheint es sich um einen manuellen Eingriff der Administratoren zu handeln, die offenbar um eine weitere Bestätigung bitten. Andere sahen nur, dass die Geschichte von der Berechnung ausgeschlossen wurde, konnten sie aber abonnieren.
Ja, die Leute sind neidisch.
Das ist richtig... es ist nicht ein Dollar für 50 Stellen zu verlangen...
Ja, die Leute sind neidisch.
Jeder hat einen anderen "Herrscher". Neid ist der Wunsch, den gleichen Erfolg zu haben wie jemand anderes. Ich zum Beispiel beneide niemanden um den Erfolg, der durch Betrug, Täuschung oder andere Arten der Täuschung erreicht wurde. Ich beneide es nicht, wenn man aus den Rankings rausgeschmissen oder von den Diensten ausgesperrt wird. Aber es gibt einen Sinn für Gerechtigkeit. Wahrscheinlich wie die meisten normalen Menschen.
Es gibt eine Menge ehrlicher Signale mit Dutzenden von Abonnenten, die seit vielen Monaten eine großartige Geschichte zeigen. Gut gemacht, Jungs. Niemand in diesem Thread ist "eifersüchtig" auf sie. Wenn mir der Handel einer Person gefällt, beobachte und analysiere ich ihre Geschichte. Das führt manchmal zu interessanten Einsichten.
Doch wie aus dem Nichts tauchen unter verschiedenen Nicknames "Profis" mit langen, gut aussehenden Handelsgeschichten auf. Nach ein paar Monaten fusionieren sie, nachdem sie zuvor Hunderte von Abonnenten betrogen haben, und fangen dann wieder von vorne an. Meinst du, wir sollten einfach vorbeigehen und nicht neidisch sein?Lassen Sie es mich so formulieren. Gab es in diesem Thread einen Profi, der zu Unrecht "beneidet" wurde, und er, der Guru, verblüfft uns alle trotz der Neider weiterhin mit seinen unglaublichen Handelsfähigkeiten?
Ich denke, jeder weiß genauso gut wie die Profis, wo das Signal falsch ist und wo es normal ist.
Ja, jeder weiß es und... Sie strömen in Scharen herbei.