1200 Abonnenten!!! - Seite 196
Dies sind die üblichen Bots.
D.h. eine Person erstellt hier eine Reihe von Konten, zahlt sie auf ihre Konten ein und abonniert ihr eigenes Signal.
Der Mann weiß, dass er etwa 30 % seines Geldes verliert.
Aber er hofft, die Leute auf sein Signal hin zu locken, um das Geld zurückzubekommen.
Wie wir sehen, macht das allwissende Auge von MQL keine Zugeständnisse an diese Gauner.
Die Verwaltung leistet gute Arbeit - was soll ich sonst sagen.
Sie haben einfach keine gute Person, die das machen würde. Natürlich nicht ich, sie würden mir nicht so viel bezahlen, ich muss viel mehr bezahlen.
Arbeitet Bashkovetz noch?
Diese Woche fertiggestellt.
Es war an der Zeit, dieses Signal zu schließen, da er sein Geld von den Abonnenten abzog. Wir warten auf ein weiteres schönes Signal von Bashkovtsevs mit mindestens 3 Jahren perfekter Handelsgeschichte :-))) Machen Sie Ihre Einlagen bereit :-))
Ein weiterer Gewinn
Der Handelsstil hat sich geändert, die Vorgeschichte vor der Überwachung wird bei der Berechnung der Statistiken nicht berücksichtigt.
Das sind die Dinge, die bei einigen Signalen aufgetreten sind.
Was ist los mit ihm? Typische Cent-Konten für einen typischen Betrüger.
kletterte vor langer Zeit in einen Thread, als er gerade dabei war, Abonnenten zu verlieren.