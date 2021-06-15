1200 Abonnenten!!! - Seite 193
Das habe ich gemeint, elementar, keine Verschwörung
woah)))
Wie groß sollte die durchschnittliche Handelsgröße eines Anbieters sein, damit ein Signal normal kopiert werden kann?
Wenn die durchschnittliche Handelsgröße weniger als 10 Pips beträgt, ist das schlecht?
und was bedeuten diese Ausrutscher?
Ist sie in Pips mit vier Ziffern angegeben?
0,1 ist 0,1 eines vierstelligen Punktes?
Wie hoch sollte die durchschnittliche Handelsgröße des Anbieters sein, damit das Signal in der Regel kopiert wird?
Wenn die durchschnittliche Handelsgröße weniger als 10 Pips beträgt, ist das schon schlecht?
und was bedeuten diese Ausrutscher?
Ist sie in Pips mit vier Ziffern angegeben?
0,1 ist 0,1 eines vierstelligen Punktes?
Ein Scalper-Signal ist es nicht wert, kopiert zu werden. Es ist einfacher, gleich einen Roboter auf das Konto zu setzen.
Signale ab 50 (besser 65) Pips sind ziehend, bei Mindestwerten von "Stripes". Das Signal kann über myfxbook ausgeführt werden, das das Signal anzeigt.
Diese Balken sollten grün sein und am Anfang (im Idealfall) 0,00 stehen. Und für jedes Instrument. Klicken Sie auf "Broker" und es erscheint eine Liste von "Instrumenten" mit Werten.
Als Faustregel gilt: Je kleiner die Werte dort sind, desto besser. - Je genauer Sie "kopieren" (das Ergebnis), desto besser.
P.S.: Was bedeuten die Zahlen? Zählen Sie die "zusätzliche Provision" für Ihre Geschäfte...
Nein. Sind diese Punkte vierstellig oder fünfstellig?
0,1 ist was? Vier Ziffern, nehme ich an.
Diese Balken sollten grün sein und am Anfang (im Idealfall) 0,00 stehen. Und für jedes Instrument. Klicken Sie auf "Broker" und es erscheint eine Liste von "Instrumenten" mit Werten.
Als Faustregel gilt: Je kleiner die Werte dort sind, desto besser. - Je genauer Sie "kopieren" (das Ergebnis), desto besser.
P.S. Was bedeuten die Zahlen? Zählen Sie die "zusätzliche Provision" für Ihre Geschäfte...
und wie werden diese Zahlen auf der Registerkarte "Schlupf" generiert?
die Makler der Abonnenten dieses Signals zu betrachten und zu sehen, welche Abweichungen die Abonnenten haben?
Sie können ein zusätzliches Signal durch myfxbook laufen, können Sie dort sehen.
Wie meinen Sie das? "Durch myfxbook laufen"?
Wenn der Autor das Signal dort nicht überwachen lässt, bitten Sie darum, dass das Signal dort hochgeladen wird.
Sie können ein zusätzliches Signal durch myfxbook laufen, können Sie dort sehen.
"Preisgestaltung" ist für mich eine geschlossene Frage. Für mich ist es wichtiger, das Endergebnis zu betrachten und dabei alle "Nuancen" zu berücksichtigen.
Wenn Sie genau das Ergebnis wollen, ist es besser, so zu handeln#1924 und es zu berücksichtigen:#182
P.S. Wenn die "Preisgestaltung", ist es nicht bis zu mir ;)
