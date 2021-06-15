1200 Abonnenten!!! - Seite 191
Nun, sie haben der Einfachheit halber eine Zeile hinzugefügt, das ist normal.
Um dies zu verdeutlichen, hier ein Screenshot meines Kontos auf Fly Statistics.
Es gab einen Fehler und ich wurde manuell einen Handel mit PROFIT Symbol aus irgendeinem Grund hinzugefügt
In den Signalen gibt es keine solche Zeichenfolge.
So etwas findest du auf deinem Signal in der Rubrik STATISTIK, und dann schreibst du Unsinn)))
Ich habe Ihnen auf Russisch gesagt, was es ist.
Warum schreibst du das? Das machen nur Senkgruben. Ein Makler wird niemals eine Transaktion zum Preis hinzufügen!!!!!!!!!!! Im Falle eines Rechtsstreits fügen sie einen Saldo hinzu, der eine Kaution enthält.
Nun, eine solche Linie gibt es in den Signalen nicht.
Vielleicht ist es ein Tauschgeschäft.
Ja, Willkommensbonus
Warum schreibst du das? Das machen nur Senkgruben. Ein Makler wird niemals einen Vertrag aufsetzen!!!!!!!!!!!
Der Makler hat das nicht getan.
Der Kerl vom Fliegenklatschen-Support hat es getan.
Und in diesem Fall haben Sie bereits geschrieben, wo der Händler handelt! )))
Es gibt sechs Zeichen ala. Ihre Summe, abzüglich der unrentablen.
Nehmen Sie einen Taschenrechner und addieren Sie diese sechs Symbole.
Die Verluste werden verbucht.
Und ich habe Ihnen gesagt, es ist der erste Handel.
Ich habe Ihnen den Link zu den Statistiken per E-Mail geschickt.
Im ersten Screenshot, mit dem alles begann, befindet sich ein Screenshot von mt4.
In dem ersten Screenshot ging es aus, gibt es einen Screenshot von mt4 .
Ich weiß. Ich habe mein persönliches Beispiel gegeben.
Es handelt sich um ähnliche Dienstleistungen. Der Verlauf wurde hochgeladen.
Und wenn beim Auffüllen ein Fehler auftritt (z. B. wenn ein Gewinn vorhanden ist, aber unklar ist, woher er stammt), wird er als Symbol Gewinn angezeigt.
Ja, die Leute wissen nicht einmal, wie man liest.
hier.
Dies ist der erste Handel mit diesem Signal.