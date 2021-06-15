1200 Abonnenten!!! - Seite 199
Ja, ich habe oben bereits selbst darüber geschrieben.
Ahh, das muss ich wohl verpasst haben.
Aber jetzt hat der Signaldienst damit begonnen, den ausgegrauten Verlauf vor der Überwachung zu retuschieren und von der Gesamtzunahme auszuschließen. Ich sehe, dass viele Leute so ein Schild bekommen:
Hoffen wir, dass das auch mit diesem Mann passiert.
Von ihrer (MQ-)Seite aus wäre es logisch, alles, was - aus welchen Gründen auch immer - im Personensignalmodus überwacht wurde, von der Öffentlichkeit auszuschließen. Denn diese Geschichte, die in grauer Farbe retuschiert wurde, wurde nicht öffentlich überwacht und es gibt keinen Grund, sie überhaupt öffentlich zu zeigen. Vielleicht werden sie früher oder später dazu kommen.
Alles im persönlichen Signalmodus ist die wahre Geschichte... Es sollte keine Fragen dazu geben...
Außer, dass einige Leute dann eines der überlebenden persönlichen Signale mit einer Geschichte veröffentlichen, die nicht in Frage gestellt werden sollte, und dann durchsickern, und Fragen über die wahre Geschichte auftauchen)S.I.: Bei PAMM-Konten sind all diese Fallstricke längst beseitigt und Maßnahmen ergriffen worden, es gibt ein triviales Archiv von PAMM-Konten, und wenn jemand beschließt, Überlauf zu nehmen, wird er schnell festgenagelt, wenn er ein nicht-öffentliches PAMM gemacht hat, kann er nicht an die Öffentlichkeit gehen usw., die Mechanismen zur Bekämpfung von Betrügern sind im Allgemeinen einfach und gut bekannt.
Der Broker auf A hat ein Archiv der Pamm-Konten. Der Abonnent kann die Handelsgeschichte des Anbieters vorab bewerten. Den Metaquotes sollte es untersagt werden, Konten aus der Historie zu löschen. Handelt es sich bei dem Anbieter jedoch um eine Gruppe von Personen, so kann jedes neue Konto auf eine andere Person registriert werden.
Eines der Konten hat 270 dumped pamm Konten in seinem Archiv und es hat immer noch ein volles Haus von Investoren)
Es ist eine gute Maßnahme, aber nur teilweise.
Eines der Konten im Archiv hat 270 Pamm-Konten, die entsorgt wurden, und er hat immer noch ein volles Haus von Investoren)
Man muss sich damit abfinden, dass die Menschen bereit sind, Risiken einzugehen. Wahrscheinlich hofft er, einen Gewinn zu erzielen, bevor er untergeht.
Die Spitze hat ihre Abonnenten verloren und verschmilzt allmählich mit allen anderen. Der Spitzenplatz wird vakant. Ich warte auf die Ankunft des Oberteils. Der aktuelle war durchschnittlich Fichte, der vorherige war Hamster, noch vor ihm fxglow mit dem Handel von Ebenen. Das ist das Ende meines Gedächtnisses, ich kann mich nicht mehr erinnern, wer der vorherige war.
Sie haben ein gutes Gedächtnis)))) Ich erinnere mich nicht einmal an die letzte)))