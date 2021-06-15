1200 Abonnenten!!! - Seite 94
Er schreibt, dass er 2-3 Mal im Jahr undicht wird, nicht wahr?
Von wem können Sie solche Informationen sonst noch erhalten?
Diese Information ist ein typischer Marketingtrick - ein verwirrender Trick.
Wenn das Signal durchgesickert ist, heißt es: "Wir haben davor gewarnt, dass es 2-3 Mal pro Jahr ein Leck geben wird. Anstelle des abgelassenen Signals wurde ein neues eröffnet. Melden Sie sich so schnell wie möglich an, bevor der Vorrat aufgebraucht ist".
Darüber hinaus entfernt eine solche Warnung die Welle der Negativität im Falle einer undichten Stelle und lässt die Mehrheit der durchgesickerten Abonnenten, wenn nicht loyal, so doch nicht gewalttätig in Empörung ausbrechen.
Sehen Sie sich zum Beispiel die heutigen Bewertungen an:
-- drei negative Bewertungen in Folge
-- und sofort gefolgt von einer positiven Bewertung, in der es heißt: "Sie sagt immer, dass man 1/4 seines Geldes für dieses Signal verwenden muss".
Die anfängliche These "es wird 2-3 Mal im Jahr scheitern" ist also falsch. -- Dies veranlasst den Abonnenten zu der Schlussfolgerung: "Es ist in Ordnung, Geld zu verlieren".
Mit dem richtigen Ansatz kann ein großer Prozentsatz der Abonnenten leicht dazu gebracht werden, ein oder sogar mehrere solcher Pflaumenabonnements abzuschließen, nachdem ihr Guthaben aufgebraucht ist.
Der größte Arbeitsplan der Welt findet vor unseren Augen statt.
Jetzt beobachte ich Berezovsky und Badri und ihre Pläne. Wir könnten Zeuge eines weiteren Genies geworden sein ...
Ich weiß nur nicht, was sie antreibt? Bestimmt oder...
Nun hatte sie die Möglichkeit, die Position mit einem minimalen Verlust zu schließen, was sie jedoch nicht tat. Und jetzt will sie bis zum Ende durchhalten?
Stellen Sie sich der Person vor, mit der Sie sprechen.
Es ist an der Zeit zu lernen, wie man sich vorstellt.
Das hindert mich aber nicht daran, nach den Kontaktdaten der betreffenden Person zu fragen.