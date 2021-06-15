1200 Abonnenten!!! - Seite 189
Der Gral ist gefunden.
In einem der Top-Signale machen sich die Meister von welltrade nicht die Mühe, das Symbol "Gewinn" zu handeln.
Ich schlage vor, den Signaldienst in "Service Humor" umzubenennen.
(Setzen Sie Petrosian dort als Administrator ein)))
In einem der Top-Signale lassen es die welltrade-Meister ruhig angehen und handeln das "Gewinn"-Symbol
Ahhh)))))))
Was ist denn so schlimm daran?
10000000++++++
Küchen können zeichnen, was sie wollen ))))
Sehen Sie sich das Tool für den profitabelsten Handel an))))
die Jungs haben nicht verstanden, wie man die Geschichte in die Tabelle einträgt.
Sie haben den Gewinn einfach von Hand gezeichnet))))
Warum sich darüber lustig machen, es ist eine Summe
ist ein Symbol
es ist ein Simv
Nein, die Höhe des Gewinns ist in Tausend.
Nein. Das ist genau das SYMBOL!
Was ist das erste Mal, dass Sie darauf gestoßen sind?
Es handelt sich um einen Überwachungsfehler.
Eine Panne.
Oder ein manuell gezeichnetes und manuell auf den Monitor hochgeladenes Gewinndatum.
Ich habe das hier nicht gesehen, aber bei Flywheel steht es überall auf den Monitoren, die vom Monkey Network verkauft werden.
Nein, die Höhe des Gewinns ist in Tausend.
Haben Sie schon einmal ein Terminal gesehen?
Die Symbolspalten sind die Namen der Symbole.
Nein, die Höhe des Gewinns ist in Tausend.
Nehmen Sie einen Taschenrechner und rechnen Sie nach.
Es ist eigentlich die erste Transaktion.