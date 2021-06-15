1200 Abonnenten!!! - Seite 190

Neuer Kommentar
 
Boris Gulikov:

Nein. Das ist genau das SYMBOL!

Was ist das erste Mal, dass Sie darauf gestoßen sind?

Es handelt sich um einen Überwachungsfehler.

Eine Panne.

Oder ein manuell gezeichnetes und manuell auf den Monitor hochgeladenes Gewinndatum.

Ich habe das hier nicht gesehen, aber auf dem Schwungrad steht es überall auf den Monitoren, die im Monkey Network verkauft werden.

Es ist nur Humor)))

[Gelöscht]  
multiplicator:

Haben Sie jemals ein Terminal gesehen?

in der Symbolspalte sind die Namen der Symbole.

Mathe, 3. Klasse, Wiederholung
 
Vladimir Baskakov:
Mathe, 3. Klasse, Wiederholung.

Die Summe der Gewinne beträgt 4577. Kannst du nicht zählen oder was?

und warum zum Teufel muss es die Summe der Gewinne sein, wenn es der erste Handel in der Erklärung ist? ))))

 
Wer hat so ein Symbol? Wie lautet der Name des Signals? Schicken Sie es mir bitte per Post.
 
multiplicator:

Die Summe der Gewinne beträgt 4.577. Kannst du nicht zählen oder was?

und warum zum Teufel sollte das die Summe der Gewinne sein, wenn es der erste Handel in der Aufstellung ist? ))))

ich glaube, Baskakov macht Witze ))))

[Gelöscht]  
multiplicator:

Die Summe der Gewinne beträgt 4.577. Kannst du nicht zählen oder was?

und warum zum Teufel sollte das die Summe der Gewinne sein, wenn es der erste Handel in der Aufstellung ist? ))))

Da sind sechs Biere drin. Ihre Gesamtzahl, abzüglich der Verlierer.
 
Das habe ich auch über Sasha gesagt...
 
Vladimir Baskakov:
Es gibt sechs Zeichen ala. Ihre Summe, abzüglich der Verlierer.

Finden Sie so etwas auf Ihrem Signal im Abschnitt STATISTIK, und schreiben Sie dann Unsinn ))))

Ich habe Ihnen auf Russisch gesagt, was es ist.



 
Yury Lemeshev:
Das ist der Sashka, von dem ich vorhin gesprochen habe...

Wer ist dieser Sashka?

[Gelöscht]  
Boris Gulikov:

Finde so etwas auf deinem Signal im Abschnitt STATISTIK, und schreibe dann Unsinn)))

Ich habe Ihnen auf Russisch gesagt, was es ist.

Nun, sie haben der Einfachheit halber eine Zeile hinzugefügt, das ist in Ordnung.
1...183184185186187188189190191192193194195196197...230
Neuer Kommentar