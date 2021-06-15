1200 Abonnenten!!! - Seite 190
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Nein. Das ist genau das SYMBOL!
Was ist das erste Mal, dass Sie darauf gestoßen sind?
Es handelt sich um einen Überwachungsfehler.
Eine Panne.
Oder ein manuell gezeichnetes und manuell auf den Monitor hochgeladenes Gewinndatum.
Ich habe das hier nicht gesehen, aber auf dem Schwungrad steht es überall auf den Monitoren, die im Monkey Network verkauft werden.
Es ist nur Humor)))
Haben Sie jemals ein Terminal gesehen?
in der Symbolspalte sind die Namen der Symbole.
Mathe, 3. Klasse, Wiederholung.
Die Summe der Gewinne beträgt 4577. Kannst du nicht zählen oder was?
und warum zum Teufel muss es die Summe der Gewinne sein, wenn es der erste Handel in der Erklärung ist? ))))
Die Summe der Gewinne beträgt 4.577. Kannst du nicht zählen oder was?
und warum zum Teufel sollte das die Summe der Gewinne sein, wenn es der erste Handel in der Aufstellung ist? ))))
ich glaube, Baskakov macht Witze ))))
Die Summe der Gewinne beträgt 4.577. Kannst du nicht zählen oder was?
und warum zum Teufel sollte das die Summe der Gewinne sein, wenn es der erste Handel in der Aufstellung ist? ))))
Es gibt sechs Zeichen ala. Ihre Summe, abzüglich der Verlierer.
Finden Sie so etwas auf Ihrem Signal im Abschnitt STATISTIK, und schreiben Sie dann Unsinn ))))
Ich habe Ihnen auf Russisch gesagt, was es ist.
Das ist der Sashka, von dem ich vorhin gesprochen habe...
Wer ist dieser Sashka?
Finde so etwas auf deinem Signal im Abschnitt STATISTIK, und schreibe dann Unsinn)))
Ich habe Ihnen auf Russisch gesagt, was es ist.