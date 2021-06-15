1200 Abonnenten!!! - Seite 194
Was meinen Sie?
Was sollte die durchschnittliche Handelsgröße des Anbieters sein, damit das Signal normal kopiert wird?
wenn die durchschnittliche Handelsgröße weniger als 10 Pips beträgt, ist das schon schlecht?
Sie können dort die "durchschnittliche Handelsgröße" sehen.
In der Regel, wenn der Manager eingerichtet ist, um zu "abonnieren" und Investoren zu gewinnen - er hat bereits die Überwachung auf alle Dienste - dh, Ihre Anfrage für einen Upload auf myfxbook sollte "gehen in" leicht und ohne Frage.
Zum Signal selbst müssen Sie Fragen an den Autor/Manager stellen. Er sollte Empfehlungen zum Kopieren aussprechen. Es ist sein "Job" und seine $$$ ... ;)
Was ist der Preis?
Wenn Sie das Produkt/die Dienstleistung besitzen, legen Sie den Preis selbst fest. Was im Preis inbegriffen ist und warum, ist eine Frage an Sie ;)
Für Signale speziell - Sie müssen die Eigentümer des Dienstes fragen, was "im Preis inbegriffen" ist ;)
Dabei ging es nicht um die Preisgestaltung.
sondern wie"Dienstsignale" den Schlupf bestimmen.
Die Frage bezog sich nicht auf den Preis.
aber wie misst der Signaldienst den Schlupf?
Das ist Teil der Preisfrage... ;)
Sehen Sie: Wenn Sie unseren Filter(#182) zur Hand haben und auch schon wissen, wie man "Streifen" auswählt, werdendie Ergebnisse gut sein.
Es hat ohnehin keinen Sinn, sich mit Schwarzhändlern einzulassen. Hamster hat es gut illustriert
Ich stimme zu. Der Ausrutscher hat zu große Auswirkungen. Eine Verschwendung von Geld.
Es war keine große Bewegung, aber die Spitzenwerte begannen zu fallen.
Über 2000% im November
Der Gral ist gefunden.
In einem der Top-Signale machen sich die Meister von welltrade nicht die Mühe, das Symbol "Gewinn" zu handeln.
Ich schlage vor, die Dienstsignale in "Dienst YUMOR" umzubenennen.
Machen Sie einen Administrator dort Petrosian)))).
Übrigens gab es früher eine Geschichte wie diese.
Und jetzt ist es so.
Offenbar war die Geschichte mit den Penny Stocks abgeschlossen. Und nach der 40-prozentigen Kürzung waren die Rückmeldungen voller Empörung: Was für ein Schwindel, was für ein Betrug, sie hatten sich auf etwas ganz anderes eingelassen. Sie sagten, es sei alles Betrug.
Oh, Mann...
Das Jahr des Schweins hat sich bemerkbar gemacht...
Das Jahr des Schweins hat seine Spuren hinterlassen...
Roboter oder Handler ... -
jeden Moment kann alles schief gehen ... 80 oder 100% des Kontostandes verlieren ... Spaß ...
Es war keine große Bewegung, aber die Spitzenwerte begannen zu fallen.
Über 2000% im November.
Unheimlich