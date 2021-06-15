1200 Abonnenten!!! - Seite 197
Ich habe gerade in einem Thread herumgeschnüffelt, als ich Abonnenten verlor.
Es gibt eine Menge Dreckskerle da draußen.
die Beiträge wurden bereinigt.
Da ist er, wahrscheinlich im Urlaub) 211%
Ich bin mir sicher, dass er auch für sich selbst unterschreibt - anders ist es zu 99,9 % nicht zu erklären.
Nun, er hat alle seine Konten gekürzt, es waren Tausende von %, aber 211% ist ein bisschen viel auf dem Bildschirm
Diese Woche fertiggestellt
Gerade bemerkt... wieder eine Katastrophe für die Menschen
Tough
Diese Woche fertiggestellt
Sie machen ihre Sache gut, warum hacken alle auf ihnen herum?
Im Mai freuen wir uns, im Juni reißen wir uns die Haare aus (ich habe das Bild der Pflaume nicht gespeichert)
100 Abonnenten freuen sich im August über die Überwachung und raufen sich im September die Haare
Das alles ist ein Autor, der jetzt bereit ist, wieder viele glücklich zu machen.