1200 Abonnenten!!! - Seite 197

Neuer Kommentar
 
Fast235:

Ich habe gerade in einem Thread herumgeschnüffelt, als ich Abonnenten verlor.

Hier gibt es eine Menge Dreckskerle.
 
Boris Gulikov:
Es gibt eine Menge Dreckskerle da draußen.

die Beiträge wurden bereinigt.

Da ist er, wahrscheinlich im Urlaub) 211%

Ich bin mir sicher, dass er auch für sich selbst unterschreibt - anders ist es zu 99,9 % nicht zu erklären.

Nun, er hat alle seine Konten gekürzt, es waren Tausende von %, aber 211% ist ein bisschen viel auf dem Bildschirm

 
Fast235:

die Beiträge wurden bereinigt.

Da ist er, wahrscheinlich im Urlaub) 211%

Ich bin mir sicher, dass er auch für sich selbst unterschreibt - anders ist es zu 99,9 % nicht zu erklären.

Nun, er hat alle seine Konten gekappt, es waren Tausende von %, aber 211% ist ein bisschen viel auf dem Bildschirm

Tausende von Prozent können Sie tun... Und es gibt nichts Übernatürliches an dem, was Sie auf Ihrem Bildschirm haben... Es hängt alles von der anfänglichen Einzahlung und vom Handel selbst ab... Ich selbst mag es, aggressiv zu handeln, und ein hoher Prozentsatz pro Tag oder Monat ist die Norm. Ich machte 11000% an einem Tag... Aber schon die Tatsache, dass aggressiv gehandelt wird, deutet darauf hin, dass das Konto nicht lange halten wird, wenn die Belastung nicht gemildert wird... Und ein hoher Prozentsatz kommt nur durch eine hohe Belastung der Kaution zustande... Hier geht der Kontoinhaber das Risiko ein, da er weiß, dass es entweder gut oder schlecht ist...
 
Nach dem Wahlsieg der Konservativen gab es eine gute Chance für das Pfund zu stärken, wenn die Briten können bald auf Brexit zustimmen, ist es wahrscheinlich, um weiteres Wachstum und Stärkung des Pfundes zu provozieren und bereits in den Signalen können Sie sehen, einige Tops, die bereits an den Rand gekommen sind und kann jederzeit bröckeln, beobachten die "Black Wave", wo 2,5 Millionen Kapital angesammelt hat, gibt es jede Chance zu platzen, wenn das Pfund nicht umdrehen
 
Vasiliy Pushkaryov:

Diese Woche fertiggestellt


Gerade bemerkt... wieder eine Katastrophe für die Menschen
 
Yevhenii Levchenko:
Gerade bemerkt... wieder eine Katastrophe für die Menschen

Tough

 
Vasiliy Pushkaryov:

Diese Woche fertiggestellt


Was für ein Albtraum!
 
Wie viele Konten haben diese Araber? Die Jungs beherrschen die Signale... :)
 
Vladimir Baskakov:
Sie machen ihre Sache gut, warum hacken alle auf ihnen herum?
Niemand sagt, dass sie es nicht sind. Das ist großartig! Die Statistiken sind echt, es werden keine Fragen gestellt... :)
 

Im Mai freuen wir uns, im Juni reißen wir uns die Haare aus (ich habe das Bild der Pflaume nicht gespeichert)

100 Abonnenten freuen sich im August über die Überwachung und raufen sich im September die Haare

Das alles ist ein Autor, der jetzt bereit ist, wieder viele glücklich zu machen.


1...190191192193194195196197198199200201202203204...230
Neuer Kommentar