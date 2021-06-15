1200 Abonnenten!!! - Seite 210
Ja, und sie hat die ganze Geschichte in ihrem Feed gelöscht, als wäre nie etwas passiert, ein neues Leben von Grund auf, aber wir wissen, dass es ein "legendärer" Mann ist.
Ja, und niemand ist verantwortlich, der Markt ist schuld, das ist praktisch. Anna ist glücklich, die Plattform schreibt schwarze Zahlen und die Abonnenten sind weg
Wann werden diese armen Seelen endlich begreifen, dass sie mit Devisen kein Geld verdienen können?
Niemals. Sie sind immer neu. Wie Biker.
Weshalb sitzen wir hier?
Ich dachte, wir seien Zuschauer/Fans und keine Abonnenten.
Es ist interessant, dass die Elchhüter immer gegen die schlauen Hamster gewinnen).
Das Bild mit den Abonnenten wirkt seltsam. Je mehr Abonnenten, desto steiler ist der Abflussplan.
Nun, diese Gefahr besteht für Sie nicht.
Baskakov, du bist so lästig. Sie wurden verbannt. Und Sie kommen immer noch aus der Deckung.
Ist es erlaubt, mehr als einen Spitznamen zu haben?
Hoster , LuckyTreder , und es ist alles Baskakov.