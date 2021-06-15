1200 Abonnenten!!! - Seite 88
Ein paar Screenshots von interessanten Kommentaren und Yandex-Übersetzungen.
Vielleicht ist der RSI nicht der springende Punkt, wenn man bedenkt, dass mehrere Millionen US-Dollar gleichzeitig auf den Markt kommen.)
Dieser Tippfehler hat bereits 14 Abonnenten, obwohl das Signal noch nicht einmal eine Woche alt ist. Arbeitet hier eine Brigade von angeheuerten Abonnenten?)
Was ist der zweite Indikator?
Wie lauten die APR-Einstellungen?
der zweite Indikator hat zwei Stufen
und Sie haben 30 und 70 Pegel im Bild -- sie werden im Signal nicht verwendet -- mehr als 40 und 80 im Signal -- aus irgendeinem Grund sind sie nicht symmetrisch
Ich habe den EA gerade im Tester mit Standardparametern ausgeführt. Ich habe es zum ersten Mal gemacht, deshalb kann ich nicht mehr dazu sagen. Die Pegel im Prüfgerät werden standardmäßig von MT bezogen.
Nur RSI. Ohne auf das Rückwärtssignal zu schließen. Mit Aufstockung, wenn das Signal beim nächsten M5-Takt wiederholt wird. Kein zeitlicher Abschluss, d. h. kein Übersitzen. Aber maximale Absenkung 68%. Ohne Stopp, kurze Gewinnmitnahme von 25 Punkten. Nacht.
Es wird ein anderer Indikator als der RSI verwendet.
Es gab heute ein Verkaufssignal - aber es hat aus irgendeinem Grund nicht funktioniert - der Einstieg war nicht wirklich ein Verlust, aber es wäre ein Verlust von 60% gewesen - obwohl es so viele Pferdestärken gibt, dass es vielleicht ein Verlust gewesen wäre.
Ich habe Ihnen oben ein Bild des Testers gezeigt. Sie können dort sehen, dass auch ATR verwendet wird.
Die gestrige Bewegung "gegen das Eingangssignal" betrug nur 60 Pips (4 Zeichen) - hier ist ein Bild der gestrigen Bewegung auf https://www.mql5.com/ru/forum/167008/page88#comment_9948221 zu sehen.
Die Risiken sind so hoch, dass es beängstigend ist - ein Zug "gegen" nur eine halbe Zahl - und die Einlage ist weg.
Bei all diesen Risiken - selbst wenn sie einmal pro Woche auftreten - ist es schon beängstigend, wie lange das Signal anhält.
In dieser Woche nahm sie zweimal teil und fehlte in den nächsten beiden Wochen.
Jede Woche - es wird anfangen, sich davor zu fürchten, jeden Tag hineinzugehen.
Ich stimme meinem Vorredner vollkommen zu!
-- Es gab Gontschars Signal, das qualitativ an erster Stelle stand und über ein Jahr lang Aufmerksamkeit erregte, bis die Leute begannen, es zu abonnieren.
-- Es gibt ein griechisches Frauensignal, das qualitativ am Rande des TOP lag und ein oder zwei Monate lang Aufmerksamkeit erregte, bevor die Leute begannen, es zu abonnieren.
Gonchar hat einen Short-Einstieg mit einem kleinen Lot auf einem flachen Markt und Greek hat einen Short-Einstieg mit dem gesamten Kapital auf einem flachen Markt.
Die Bewertung der Signalqualität durch den Dienst hat sich eindeutig geändert.
Gontschar hatte keine "Wahlmöglichkeit für Abonnenten", während Griechisch eine solche Box hat, so dass die Wahl der Abonnenten keine Qualität ist?
Für mich zum Beispiel verstehe ich nicht, mit welchem Signal ich mich abmühen soll - es ist eine Sache, sich jahrelang mit Qualität zu beschäftigen und auf dem ersten Platz im TOP null Rendite zu bekommen - eine andere Sache, sich mit Einlagenveräußerungen zu beschäftigen und ein Haupteinkommen für ein Quartal mit 1000 Abonnenten zu erzielen.
Natürlich hat sich die Bewertung deutlich geändert. Ich persönlich hatte im Jahr 2015 ein Signal. In 2 Wochen war es in meinen Top 10, und in einer weiteren Woche war es in den Top 3. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war das Signal 9 Monate alt. Das Verhältnis zwischen Gewinn und Verlust war gut. Sobald der erste Abonnent auftauchte, sprang das Signal in der Rangliste sprunghaft nach oben, ein weiterer Abonnent - ein weiterer Spurt. Mit 20-30 Abonnenten war sie bereits unter den Top 10. Und das alles geschah wirklich innerhalb von vierzehn Tagen.
Wie wir sehen, gibt es eine Trennung von Fliegen und Koteletts. Die Anzahl der Abonnenten hat keinen Einfluss auf die objektive Bewertung der Gesamtattraktivität des Signals.
Andererseits ist die "Wahl der Abonnenten" eine alternative Rangfolge. Es hat seinen eigenen TOP. Für diejenigen, die schnell reich werden wollen. Schließlich kommen die meisten Menschen aus diesem Grund auf den Markt.
Und jeder entscheidet bereits, wo und wie er Geld verdient. Auf die Sicherheit der Mittel und reibungslose progressive Bewegung, oder auf einem zhakhalny Konto, wo es eine Chance, viel schneller zu verdienen, aber mit viel größerem Risiko.
Früher war ich strikt gegen die zweite Option. Aber die griechische Frau hat meine Meinung geändert. In jedem Fall warnt sie die Anleger vor der Möglichkeit einer Pflaume. Anders als Taras. Es gibt eine ganze Schicht von Händlern, die jahrelang ununterbrochen Geld verdienen und dabei ständig Geld verlieren. Das Wichtigste ist, dass man Zeit hat, die Ersteinlage abzuheben.
Ich erinnere mich, dass die letzte Meisterschaft nicht durch gutes Trading gewonnen wurde, sondern durch einen gewöhnlichen MACD Expert Advisor (der erste, der nur zur Teilnahme an der Meisterschaft erschien). Nach einem solchen "Sieg" in der Meisterschaft und ihren Idealen ging jeglicher Sinn verloren(meine persönliche Meinung, warum die Meisterschaft abgesagt wurde).
Ihre Vorliebe für Verschwörungstheorien ist allgemein bekannt. Auch wenn Sie einen Kratzer auf der Stirn haben, werden Sie an Ihren Ideen festhalten.
Es ist mir egal, ob die Frage bereits beantwortet wurde.
Dann stellt sich heraus, dass die komplexe Bewertungsformel, die vielschichtigen Statistiken, Dutzende von Artikeln mit Empfehlungen zur "Wahl des Signals", nur einem einzigen Indikator unterlegen sind: der Zahl der Abonnenten.
Und das ist nicht gut, denn das Ziel ist nicht, die Qualität des Handels zu erhalten, sondern die "Anzahl der Abonnenten" mit Hilfe von "Co-Group" und aggressivem Marketing und Werbung zu zeigen.
Versammeln Sie Ihre Herde und stellen Sie Ihren Glauben selbst vor.
