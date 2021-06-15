1200 Abonnenten!!! - Seite 152
Hallo!
Ich bin neu im Devisenhandel.
Ich möchte ~4500 $ investieren. Dies ist nicht mein letztes Geld und nicht mein gesamtes Portfolio. Ich möchte nur etwas davon in Devisen anlegen.
Ich möchte sofort diversifizieren:
4 verschiedene Forex-Broker, 4 verschiedene Signale.
Ich bin nicht auf der Suche nach 50-100% Rentabilität pro Monat. Aber auch 5% pro Monat sind nicht interessant, ich will mehr. Ich würde nicht nur das Kopieren von Signalen und VPS verwenden wollen, um meine Verluste zu decken.
Können Sie mir sagen, auf welche Signale ich zuerst achten sollte?
Worauf sollte ich zuerst achten: maximaler Drawdown (<10%) und Anzahl der erfolgreichen Trades (>90%) bei langer Signallaufzeit (>26 Wochen)?
https://www.mql5.com/ru/forum/37052
Schnelle Signalauswertung: Handelsaktivität, Drawdown/Load-Charts und MFE/MAE-Verteilung
Wie kann man eine qualitative Analyse der Handelssignale durchführen und die besten von ihnen auswählen?
Wie man ein gutes Handelssignal für ein Abonnement auswählt. Schritt für Schritt Anleitung
Ein historischer Moment von Baszkowitz!!!
- Es tut mir sehr leid, ich bitte um Entschuldigung, wir hatten heute einen Verlust von 28 %, am Ende sind wir immer noch im Plus. Dieses Konto wird noch diese Woche entfernt, nachdem die Fehler behoben wurden. Höchstwahrscheinlich wird ein neues Konto mit einem festen Guthabenlimit eingefroren, oderich eröffne mein anderes Konto, das bei einem anderen Broker verfügbar ist.
Ich habe ihn nicht weggepustet, sondern festgehalten. Und das ist gut so. Das ist gut, wahrscheinlich...
Was ist schlecht? Das Schlimme daran ist, dass es keinen Gewinn gibt. Das Konto wurde Anfang des Jahres eingefroren. Genau dort, wo sie zusammengebrochen ist. In der Abbildung sehen Sie den Zeitpunkt des Beginns der Überwachung (21,78 %) und die letzten Zahlen (20,54 %). Das bedeutet, dass die Abonnenten, die die ganze Zeit dort gesessen haben, keinen Gewinn haben. Abzüglich der Abonnementgebühr. Also vielleicht sogar ein Verlust. Und diejenigen, die sich erst später angemeldet haben, sind mit Sicherheit im Nachteil. Wenn sie nicht rechtzeitig ausgestiegen sind... Obwohl die Zahl seiner Abonnenten konstant unter 200 zu liegen schien... Schauen wir uns das nächste Signal an, um zu sehen, was es damit auf sich hat. Nach seinen Worten zu urteilen, hat er keine weiteren Konten. Es wird also eine Überraschung sein, ein Konto mit einer langen Vorgeschichte vor der Überwachung zu sehen...
Mashkovets konnte sich nicht zurückhalten... ...begann auszuflippen...
Auch die Küche hat hier nicht geholfen. Wieder einmal ist es keine Option, seine Notierungen für unverkäuflich zu erklären und seine Verluste aus einem derartig unsauberen Handel zu streichen.
Ich frage mich, mit welchem Unternehmen er dieses Mal verhandeln wird, um seine Handelsgeschichte zeichnen zu lassen? )))
Mashkovets konnte sich nicht zurückhalten... ...begann auszuflippen...
Sowohl bei den Signalen als auch auf dem Marktplatz sind die Regeln so, dass viele betrügerische Nutzer gelernt haben, wie sie sich an die Spitze mogeln und so viele Abonnenten oder Kunden anlocken können.
Und je weiter wir gehen, desto mehr von ihnen gibt es, aber aus irgendeinem Grund wird nichts dagegen unternommen.