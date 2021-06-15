1200 Abonnenten!!! - Seite 145
Es ist nicht so, dass der Hamster tot ist - er funktioniert. Ja, es gibt einen Drawdown von unter 100 %, aber das hat ihn nicht davon abgehalten, aufzustehen und weiter zu handeln. Und sie hat Abonnenten.
Hier ist also alles anders. In dem Sinne, dass Elena keinen "Nur einer wird überleben"-Ansatz hat. Die Araber auf Cent-Konten des fxopen.real2-Servers haben eine solche Praxis. Ich glaube, sie haben viele versteckte Signale, die sie heimlich verbreiten. Und dann die Überlebenden der Öffentlichkeit preisgeben... Zumindest sieht es so aus.
Das ist nur eine Wiederholung der Geschichte. Und Mashko, ja, er weiß, wie man redet:) er hat mir nicht geantwortet
Es ist nur so, dass es heute viel durchgemacht hat...
Es ist ganz einfach, es ist eine Trendwende.
Er handelt nur mit dem Pfund und dem Euro. Er hat dort etwas verkauft. Und der Abschnitt "Risiken" zeigt, dass er bis an die Zähne bewaffnet ist. Ich glaube, das Pfund. 100 Pips und ein Torpedo zum Signal... Vielleicht sogar noch heute (wenn er nicht schließt oder das Paar nicht den richtigen Weg einschlägt).
Das ist es, was ich sage: Der Dollar ist es leid, zu steigen, May ist weg, das Pfund ist gestiegen. Und er dachte, er würde noch tiefer sinken. Jetzt wird sie fest sitzen.
Wenn dem so ist, wird es bald einen weiteren Präzedenzfall mit einer perfekten Handelsgeschichte geben, der von Gaunern geschaffen wurde. Vielleicht werden sie beschließen, die Handelsgeschichte vor der Überwachung nicht zu berücksichtigen...
100 Pips sind eine kleine Marge, um auf dem Pfund zu sitzen)
Soweit ich aus seinen Kommentaren verstanden habe, berechnet er 20% des Depos, das ist mächtig, aber 300 Pips ist genug, um zu halten
Hebelwirkung 1k100.
Wow, er geht aufs Ganze, er setzt dort aktiv den harten Martin ein, wie ich annehme, denn die Streuung des Loses ist beeindruckend.