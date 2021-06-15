1200 Abonnenten!!! - Seite 145

Yevhenii Levchenko:
Es ist nicht so, dass der Hamster tot ist - er funktioniert. Ja, es gibt einen Drawdown von unter 100 %, aber das hat ihn nicht davon abgehalten, aufzustehen und weiter zu handeln. Und sie hat Abonnenten.

Hier ist also alles anders. In dem Sinne, dass Elena keinen "Nur einer wird überleben"-Ansatz hat. Die Araber auf Cent-Konten des fxopen.real2-Servers haben eine solche Praxis. Ich glaube, sie haben viele versteckte Signale, die sie heimlich verbreiten. Und dann die Überlebenden der Öffentlichkeit preisgeben... Zumindest sieht es so aus.
Das ist nur eine Wiederholung der Geschichte. Und Mashko ja, weiß wie man redet :) hat mir nicht geantwortet
 
Es ist ganz einfach, es ist eine Trendwende.
 
Er handelt nur mit dem Pfund und dem Euro. Er hat dort etwas verkauft. Und der Abschnitt "Risiko" zeigt, dass er bis über beide Ohren geladen ist. Ich glaube, das Pfund. 100 Pips und ein Torpedo zum Signal... Vielleicht sogar noch heute (wenn er nicht zum Abschluss kommt oder das Paar nicht den richtigen Weg einschlägt).
Das sage ich ja: Der Dollar ist es leid, zu steigen, May ist weg, das Pfund ist gestiegen. Und er dachte, er würde noch tiefer sinken. Jetzt wird sie fest sitzen.
 
100 Pips sind eine kleine Marge, um auf dem Pfund zu sitzen)

Wenn dem so ist, wird es bald einen weiteren Präzedenzfall mit einer perfekten Handelsgeschichte geben, der von Gaunern geschaffen wurde. Vielleicht werden sie beschließen, die Handelsgeschichte vor der Überwachung nicht zu berücksichtigen...
Von dem, was ich verstehe, von seinen Kommentaren, die er 20% der depo, das ist mächtig, aber genug, um für 300 Pips dauern
 
Hebelwirkung 1k100
Wow, er geht aufs Ganze, er setzt dort aktiv den harten Martin ein, nehme ich an, denn die Streuung ist beeindruckend.
 
Etwas Ähnliches ist in letzter Zeit in den Kritiken zu lesen.
