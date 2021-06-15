1200 Abonnenten!!! - Seite 148
Er hat mehrere Eingänge gleichzeitig in beide Richtungen. Dann teilt er auch in beide Richtungen, praktisch zur gleichen Zeit. Dann schließt er mit einem kleinen Gewinn ab.
Ja... Sie können es auf dem Bild sehen.
Ich habe letzten Monat einen solchen Expert Advisor erstellt:
1. Wir eröffnen 2 Marktaufträge in verschiedenen Richtungen (gleiches Volumen) und platzieren Pending Orders nach oben/unten.
2. wenn der 1. schwebende Auftrag ausgelöst wird, löschen wir den zweiten schwebenden Auftrag, der nicht ausgelöst wurde
3. In der ausgelösten Richtung wird ein neuer schwebender Auftrag erteilt, d.h. es wird ein Durchschnitt gebildet.
4. Schließen Sie ihn mit dem Betrag der virtuellen Take- oder Profit-Order in der Einzahlungswährung.
5. d.h. im Nachhinein habe ich sie modifiziert und anstelle einer Pending Order ein paar anders gerichtete Pending Orders gesetzt und den Schritt der Orderplatzierung sowie 2 Lot-Inkremente für Pending Orders angepasst
Der TS ist insgesamt erstaunlich robust
Aus der Abbildung können Sie ersehen, dass das Konzept der Gleichzeitigkeit als das gleichzeitige Vorhandensein von Kursen und Verkäufen auf dem Markt verstanden wird.
Wenn es zum Beispiel eine große Bandbreite von Durchschnittswerten gibt (Preisbewegung nach unten), gibt es ein paar kleine Verkäufe... im Wesentlichen z.B. ein paar kleine gewinnbringende Verkäufe - natürlich innerhalb der Mittelungsbuchten.
Wenn Sie wollen, kann ich Ihre Variante beschreiben, einschließlich Bai's innerhalb von Bai's oder Sell's innerhalb von Buy's. Dieser TS wird von mir noch fertiggestellt, aber die Basis ist bereits geschrieben - alles ist dort ELEMENTÄR.
In der Beschreibung dieses Signals finden Sie Links zu verschiedenen Ressourcen, von denen Sie etwas kostenlos herunterladen können.
Ich habe die Informationen an meine Kollegen weitergegeben, aber sie meinten, es gäbe einen Code mit Betrugselementen. Laden Sie also nichts von dort herunter.
Die mql5-Administration kann das überprüfen und mich sperren, wenn es bestätigt wird?
Theoretisch, ja.
Es gab einen ähnlichen Beitrag, wenn ich mich nicht irre, zum Mashko-Signal... Wir sollten@Sergey Golubev bitten, wenn es eine ähnliche Geschichte gibt, auch die Werbung aus der Beschreibung zu entfernen.
Schicken Sie mir die URL des Signals als Privatperson, und ich werde sie an den Kundendienst weiterleiten (damit dieser sie prüfen kann).
Jedes einzelne wurde geöffnet, einige der Produkte wurden bereits entfernt, alle, die ich mir angesehen habe, sind meist Affiliate-Links von einem der Makler, aber es gibt einen schweren Fall davon, wie eine Drittanbieter-Website und E-Mail in der Beschreibung, etc.
Alle auf den Dienst übertragen (mit einem Link zu den letzten paar Seiten dieses Threads). Ich kenne das Ergebnis nicht (es kann sein, dass ich nicht über das Ergebnis informiert werde), nur als Hinweis für die Administratoren.
Für Informationen.