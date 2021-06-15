1200 Abonnenten!!! - Seite 147
Werden Sie meine Frage beantworten?
Beantwortet von
Wir haben ein neues Oberteil.
In der Beschreibung wird geschworen, dass es kein Netz oder Martingal ist. Haben Sie eine Vorstellung von der Logik der Ein- und Ausgänge?
War er nicht schon einmal an der Spitze? Ich meine, er war es, dann hatte er eine Pechsträhne... Und jetzt ist er wieder an der Spitze.)
Dem Bild nach zu urteilen, handelt es sich um eine gewöhnliche Mittelwertbildungsmaschine.
(Lustig! Wie können Sie schwören, dass es sich nicht um einen Netwalker handelt )))).
Der Ausgang ist frei. Der Korb wird häufig mitgenommen. Der Eintrag ist indikativ.
Beim Modell für Ober- und Unterteile
Der Relative-Stärke-Index erreicht in der Regel Höchststände über 70 und Tiefststände unter 30 und übertrifft in der Regel die Bildung von Höchst- und Tiefstständen auf dem Kursdiagramm.
D.h. wenn sie unter 30 gebildet werden und der Preis des nachfolgenden Einstiegs niedriger ist als die vorherige Open Market Order (pose), dann steigen wir ein (hier wenn ohne martin, das gleiche Volumen).
Alles mit Gewinn abdecken...
Hier ist ein Beispiel https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/rsi
Er hat einen horrend teuren Expert Advisor mit MA-Einstellungen. Dies ist auch auf dem Screenshot der Einstellungen zu sehen. Und wenn wir die Demoversion testen, werden am Ende des Tests drei МА der Periode 40 gezogen.
+ ist seit letztem Sommer in Betrieb. Aber im April überwacht. Er handelt nur mit zwei Dollarpaaren: dem Euro und dem Pfund. Etwa 85 Prozent der Geschäfte werden in Euro abgewickelt. Und seit letztem Sommer hat sich dort nicht viel getan.
Aber es ist trotzdem schön, wieder aufzusteigen.
Er hat MA-Einstellungen in der furchtbar teuren Expert. Dies ist auch auf dem Screenshot der Einstellungen zu sehen. Und wenn wir die Demoversion testen, werden wir am Ende des Tests drei MA der Periode 40 sehen.
Ich spiele gerade mit der gleichen Sache ... Die Bilder sind vertraut, also ... :-)
Und ich habe ein MSI drauf... und Mittelwertbildung bei steigendem Volumen.
Das gleiche funktioniert auf MADIV, wenn unter dem Niveau, geben wir kaufen durch einen bestimmten Schritt, schließen auf der gegenüberliegenden Eintrag ... und so weiter und so fort...
Wenn Sie möchten, kann ich den Algorithmus im Detail beschreiben.
Ich habe festgestellt, dass er mehrere Einträge in beide Richtungen gleichzeitig hat. Dann teilt er auch in beide Richtungen, praktisch zur gleichen Zeit. Dann schließt er mit einem kleinen Gewinn ab.