Warum werden solche Metaquotes nicht verboten? Immerhin ist die Geschichte klar gezeichnet - drei Jahre mit Gewinnen zwischen 10 und 20 % pro Monat. Nicht mehr und nicht weniger.
Letztes Jahr hatte Natalia Mashkovtseva auch so eine schöne Geschichte vor der Überwachung, etwa zwei Jahre lang. Nach der Überwachung war es bei weitem nicht mehr so gut, und nach sechs Monaten war alles weg. Da stimmt eindeutig etwas nicht.
Jetzt ist die Spitze mit 600 Abonnenten wie Sugar vor einem Jahr. In der Anfangsphase des Handels werden ein oder zwei Positionen pro Monat mit einem Gewinn von 50 % oder mehr gehandelt. Meines Erachtens wird dies durch Cent-Konten und die wahllose Eröffnung von Gegengeschäften erreicht, die verlorenen Konten gehen zum Teufel, die Überlebenden nehmen weiterhin an der Attraktion teil.
Es ist unklar, warum der Handelsverlauf nicht seit dem Beitritt zum Dienst verfügbar ist, um solche Machenschaften auszuschließen.
Die Positionen sind länger geworden, mit mehr Verlusten. Das ist echter Handel - über das Sitzen und über die Durchschnittsbildung.
Aus irgendeinem Grund denken viele Menschen, dass eine Überfixierung und Mittelwertbildung etwas Schlechtes ist. Was tun Sie, wenn sich der Preis in die falsche Richtung bewegt, eine Position schließen?
Wenn Sie dies häufig tun, werden diese Verluste alle Gewinne auffressen. Man muss also den richtigen Moment abwarten und darf nicht sofort zuschlagen.
MetaQuotes sind rentabel, weil sie ihren Ruf nicht durch ihre geringe Anzahl verderben, und sie ziehen Abonnenten richtig an. Infolgedessen erzielt MetaQuotes einen stabilen Gewinn.
Sie werden erst dann verboten, wenn die Anzahl der Personen mit gezeichneten Statistiken den Ruf der MetaQuotes selbst beeinträchtigt, aber ich glaube nicht, dass ein solches Ereignis eintreten wird.
Solange es nur wenige sind, sind sie für MetaQuotes profitabel, denn sie schaden dem Ruf nicht und ziehen regelmäßig Abonnenten an. Das Ergebnis: MetaQuotes erhalten stabile Geffeks.
Ein Verbot ist sicher, wenn sie dreist werden und in Rudeln Zugsignale senden. So wie es die Hindus (oder "Inder") kürzlich getan haben...
Obwohl es immer wieder Präzedenzfälle gab, in denen langjährige Dominosteine mit hervorragender Geschichte in den Trümmern landeten... "Singles", sozusagen. Und es hat bereits viele Empörungen darüber gegeben, warum dies der Fall ist. Und das taten viele der Abonnenten. Direkt schrieb Bewertungen, sagte, "zeichnen, etwas tun", etc.
Und was ist interessant, es scheint, es ist nicht in mt5 beobachtet.
Es interessiert mich zu wissen, dass ich vor kurzem einen Tipp auf aleharank bekommen habe und die Seite laut Statistik im Ranking absteigt. Vielleicht gehen die Leute also langsam weg. Es gibt andere Kopierdienste...
Wow. Das war es dann auch schon! Es handelt sich bereits um eine Art Cyber-Gang...
Andrey F. Zelinsky:
Ich würde gerne eine Begründung für die Anschuldigungen sehen.
Andernfalls bleibt es bei reiner Rhetorik.
Die zahlreichen Präzedenzfälle, in denen "Profis" jahrelang Monat für Monat gewinnbringend gehandelt haben, ohne dass es zu nennenswerten Einbußen kam, und nach Beginn der Überwachung alles in die Brüche geht, haben nichts zu bedeuten? Außerdem ist es das dümmste Szenario - Kerle halten in der Regel keine Drawdowns aus und versuchen, das volle Potenzial auszuschöpfen. Und so ist es auch hier. Auf den ersten Blick sah es so aus, als wäre Mashkovetz ein kaltblütiger Profi - er hat einen Drawdown und wartet ab. Aber nein, er ist kein verdammter Profi, er hat losgelegt, als hätte er gestern angefangen.
Ja, nur bei einem anderen Broker. Ich vermute, dass sie nicht mit den Brokern zusammenarbeiten, sondern irgendwie gelernt haben, wie man das in MT4 macht.
Taras Gonchar ruht sich aus.Frag nicht - wo? Ich weiß es nicht.