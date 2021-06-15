1200 Abonnenten!!! - Seite 149

Neuer Kommentar
 
Vladimir Tkach:

In der Beschreibung dieses Signals finden Sie Links zu verschiedenen Ressourcen, von denen Sie etwas kostenlos herunterladen können.

Ich habe die Informationen an meine Kollegen weitergegeben, aber sie meinten, es gäbe einen Code mit Betrugselementen. Laden Sie also nichts von dort herunter.

Die mql5-Administration kann das überprüfen und mich sperren, wenn es bestätigt wird?

Verstanden, danke.
Gesendet an den Dienst (mit meinen Screenshots der Signalbeschreibung, mit einem Link zu der Seite dieses Threads und zu Ihrem Beitrag).

 

Ich habe Situationen mit diesem Dienst festgestellt.

Ich verstehe nicht ganz, warum das so ist.

  • In den Top-Signalen (nach der Anzahl der Abonnenten) mit Trading-Servern, die Brokerage-Unternehmen haben nicht einmal ihre eigene Website.
  • Wenn ich auf den Server als Filter klicke, werden nur Signale angezeigt.
  • Sie eröffnen ein Demokonto über das Terminal und erhalten diese Spreads

  • Niemand, der bei klarem Verstand ist, würde bei solchen Spreads (nicht bei der Rollover-Zeit - die GMT-Verschiebung ist anders) ein echtes Konto bei dieser Brokerfirma eröffnen.

Das Schema sieht folgendermaßen aus:

  • Öffnet das linke Büro.
  • Ich bestelle einen MT4 für ihn.
  • Erstellen Sie mehrere Konten speziell für die Signale.
  • Die Creme wird eingenommen.
  • Nur für positive Bewertungen ausgeben und den MT4 abbauen.

Klare Betrüger, wenn die DC hat keine Website, alle Konten sind Gral, Demo hat die schlechtesten Handelsbedingungen.


ZS Der Standort ist gefunden. Dieser Betrug dauert nun schon zwei Jahre an. Sie leben jetzt von dem Signal.
 
fxsaber:

Ich habe Situationen mit diesem Dienst festgestellt.

Ich verstehe nicht ganz, warum das so ist.

  • In den Top-Signalen (nach der Anzahl der Abonnenten) mit Trading-Servern, die Brokerage-Unternehmen haben nicht einmal ihre eigene Website.
  • Wenn ich auf den Server als Filter klicke, werden nur Signale angezeigt.
  • Sie eröffnen ein Demokonto über das Terminal und erhalten diese Spreads

  • Niemand, der bei klarem Verstand ist, würde bei solchen Spreads (nicht bei der Rollover-Zeit - die GMT-Verschiebung ist anders) ein echtes Konto bei dieser Brokerfirma eröffnen.

Das Schema sieht folgendermaßen aus:

  • Öffnet das linke Büro.
  • Ich bestelle einen MT4 für ihn.
  • Erstellen Sie mehrere Konten speziell für die Signale.
  • Die Creme wird eingenommen.
  • Nur für positive Bewertungen ausgeben und den MT4 abbauen.

Klare Betrüger, wenn die DC hat keine Website, alle Konten sind Gral, Demo hat die schlechtesten Handelsbedingungen.


ZS hat die Website gefunden. Es ist etwa zwei Jahre alt. Sie leben jetzt von dem Signal.
Viele Menschen wissen das bereits,

dass es gefälschte Makler gibt.

Daher sollten Sie bei der Auswahl eines Signals auf den Namen des Brokers achten.

Das Signal ist ein gutes Beispiel dafür, aber es ist kein gutes Beispiel.
 
multiplicator:
Daher sollten Sie bei der Auswahl eines Signals auch auf den Namen des Brokers achten.

Für Hunderte von derzeitigen Abonnenten ist es zu kompliziert.

 
fxsaber:

Ich habe die Situationen mit diesem Dienst bemerkt.

Welcher ist es?

 
Hallo, könnte mir jemand sagen, ob es möglich ist, demStandard-Fraktal-Indikatoreinen akustischen Alarm hinzuzufügen?
 
Ich frage mich, was mit dem Signal des Topikers passiert ist?
 
Yevhenii Levchenko:

Welcher ist es?

Ja.

 
Vladimir Kononenko:
Ich frage mich, was mit dem Signal des Topikasters passiert ist?
Er erreichte die 3000-Abonnenten-Marke, verdiente den Rest seines Lebens und gab das Signal nach und nach in einer langsamen und schmerzhaften Mittelwertbildung für die Abonnenten auf
 
Ivan Butko:
Er erreichte die 3000er-Marke, verdiente Geld für den Rest seines Lebens und verlor allmählich das Signal in der langsamen und schmerzhaften Mittelwertbildung für seine Abonnenten

Es gibt den "Mandela-Effekt"https://mrakopedia.org/wiki/Эффект_Манделы-hartnäckige Erinnerungen an etwas, das nie passiert ist.

Gonchar hat in seiner Strategie keine Mittelwertbildung verwendet - er hatte einfach 10-Punkte-Marken auf jeder Bestellung. Hätte er eine Mittelwertbildung vorgenommen, wäre sein Signal möglicherweise erhalten geblieben.

1...142143144145146147148149150151152153154155156...230
Neuer Kommentar