Ein paar Screenshots mit Feedback und Balance pro Signal (übersetzt aus dem Englischen, Sie können reingehen und überprüfen):
Warum verweisen die Leute hier auf offensichtlichen Schwachsinn?
Der Satz in dem Artikel"Ich habe keinerlei Zweifel, dass es sich um eine "gezeichnete" Grafik handelt." - unbegründeter Blödsinn.
Nun, und der Ausdruck "betrügerischer Makler" - was ist das?
p.s. Es macht mir nichts aus, die lokalen (manchmal urkomischen) Zwischenrufe im Stil von "Betrug" zu lesen - aber ich würde gerne eine Rechtfertigung für die Behauptungen sehen.
Sonst ist es nur leeres Gerede.
Ich stimme zu, dass dieser Artikel sehr subjektiv ist und keine Beweise enthält.
Aber es gibt noch viele Fragen zu diesem Händler. Im Jahr '17 schaffte er es zum Beispiel, mehr als 1000 Abonnenten zu bekommen (als er mit Taras konkurrierte), und dann warf er sein ganzes Geld weg.
Aber beim gleichen Broker ist sein aktuelles Signal, bereits im Jahr 2017, kein Verlustsignal, sondern ein Gewinnsignal.
OK, gehen wir davon aus, dass es sich um unterschiedliche Konten handelt. In einem Fall hat er Geld verloren, im anderen hat er Geld verdient.
Nächste.
Hier ist der Anfang der Beschreibung seines aktuellen Signals: "Handelserfahrung von mehr als 10 Jahren, nach meiner eigenen entwickelten Strategie. Ich bin zum Forex gekommen, um Geld zu verdienen, nicht um Geld zu verlieren".
In 10 Jahren sollten Sie bereits einen mehr oder weniger stabilen Stil entwickelt haben, der vor der Überwachung sichtbar wird:
2016-й
2017-й
2018-й
2019-й
D.h. 10 Jahre Erfahrung, nachdem die Überwachung irgendwo hinführt.
Das obige Bild war ein Screenshot seines Kommentars über den Verlust von null Dollar, "ein technischer Fehler". Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits über 600 Abonnenten, und hier ist sie. Wir sprechen über mehrere März-Trades, schauen Sie in der Trading-Historie für den 12. und 13. März Aufträge, ich werde nur einen Auftrag unten, auf Alpari Candlesticks geben. Die vertikale Linie ist das Niveau derEröffnungs- und Schlussaufträge von Mashkovtsev
Nach diesem Vorfall kam der Zuwachs an Abonnenten zum Stillstand und es kam zu einer Abwanderung von Abonnenten.
Außerdem hat sie in letzter Zeit mit Verlusten abgeschlossen, und das bei allem, was sie seit der Überwachung aufgebaut hat.
So schreibt der erfahrene Händler:"Es tut mir sehr leid, entschuldigen Sie, wir hatten heute einen Verlust von 28%, am Ende sind wir immer noch im Plus. Dieses Konto wird noch diese Woche entfernt, nachdem die Fehler behoben wurden. Höchstwahrscheinlich wird ein neues Konto eingefroren werden, mit einer harten Saldobeschränkung, oder ich werde mein anderes Konto eröffnen, das bei einem anderen Broker verfügbar ist.
Nur wer auf der Habenseite steht, wenn er wieder an dem Punkt ist, an dem er mit der Überwachung begonnen hat. Die Leute haben bei der UPU und bei den Abonnements verloren. Und wer sich später angemeldet hat, ist im Nachteil. Ist es für ihn unklar?
Aber er ist ein erfahrener, das schreibt er: "Es ist eine Long-Position auf GBP/USD offen, das Risiko ist hoch, wenn Sie nicht bereit dafür sind, bitte, melden Sie sich ab!"
Natürlich kann man all dies als Indizien bezeichnen, es kann jedem passieren. Aber wie oben geschrieben, haben sich über 600 Personen für seine dreijährige Haushaltsführung angemeldet. Für den aktuellen Fall hätte er wohl kaum Zeit gehabt, auch nur 20 Personen zu rekrutieren.
Deshalb hat er auch schon ein neues Konto mit einer schönen Geschichte parat. Aber es ist nicht das erste Mal, dass er wie in der Geschichte gehandelt hat. Ich denke, das ist nicht fair.
Ich hatte einmal ein Problem mit der Schließung von Geschäften aus technischen Gründen, und mein ganzes Konto wurde beim Stop-out geschlossen. Ich habe mich an den technischen Support des Brokers (DTs) gewandt, und sie haben sich entschuldigt und alle Geschäfte zurückgebracht, so dass es so aussah, als wäre der Verlust nie passiert. Ich war schockiert, dass so etwas passieren konnte. In den Protokollen war überhaupt nichts zu finden! Das heißt, die Makler können mit wenigen Klicks Aufträge ändern oder zurückgeben usw. Das ist die Geschichte.
Hören Sie auf, Unsinn zu reden und wie ein Idiot dazustehen - ich habe keine Ahnung, wer Egor Vlasov überhaupt ist - oder geben Sie mir wenigstens ein Zitat von mir zu diesem Thema
Diejenigen, die mit diesem Broker arbeiteten, konnten dann keine Verbindung zum lokalen Server herstellen. Offenbar hat die Verwaltung gehandelt.
Hier habe ich ein Bild von Vlasovs Signalgeschichte in einem der Blogs gefunden. Übrigens ist auch der Blog selbst interessant, er handelt von Kirill Badaev, aber er und Wlassow waren damals wie Zwillingsbrüder.
Sie schweigen, weil nur Rechtfertigung und Macht Gewicht haben - niemand hat Macht und niemand gibt Rechtfertigung, nur unbegründet - Ihre Schreie von "Gauner" sehen aus wie Baby-Rotz auf Zahnspangen.
LOL ))))
Haben Sie Augen am Hinterkopf?
Kannst du nicht sehen, dass das Signal in einem Drecksloch geöffnet wird, das für alle Arten von Betrug bekannt ist )))).
Wäre das Signal bei Peppers, Tick, ICM oder Alps offen, gäbe es überhaupt keinen Gedanken an Betrug.
Aber der Händler kann eine solche Geschichte bei normalen Brokern nicht anbieten. Sie verlieren aus irgendeinem Grund ))))
Er. Und was die vorherigen Screenshots angeht... Ich habe seine (Mashkovtsevs) Signale noch nie gesehen, nur dieses eine. Gibt es viele solcher Screencasts (nicht speziell seine, sondern allgemein)? Es ist schon ein ganzes Archiv...
Hier sind zum Beispiel die Top-Signale im März 2017.