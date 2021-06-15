1200 Abonnenten!!! - Seite 115
Für mich ist ein schwerwiegender Nachteil des Signaldienstes, dass der Anbieter nicht für die Lecks in den Konten der Abonnenten verantwortlich ist. Wenn man die Bewertungen liest, beschweren sich die Leute nicht darüber, dass sie undicht sind, sondern dass sie undicht sind und der Anbieter "zufrieden" ist. In der Tat und in der Tat sollte es so etwas nicht geben.
Ja, und Taras hatte seinen Spaß daran, als es durchsickerte. Er verlor sofort und dauerhaft seine Schokolade.
Dann wird es auch für den Anbieter richtig schlimm. Verstehen Sie nicht, dass die Menschen keinen greifbaren Vorteil gegenüber dem Markt haben, um ohne einen greifbaren Rückschlag und das Risiko, alles zu verlieren, zu handeln?
Zwingen Sie den Massen nicht absichtlich verdorbene Philosophien auf. Kasinos und Glücksspieler lassen sich nicht so einfach per Gesetz verbieten.
Auch die Abonnenten brauchen zumindest einen Basisschutz. Die NLP-Techniken wurden nicht abgeschafft.
Das Gesetz könnte den gehebelten Devisenhandel verbieten, ist es das, was Sie wollen?
Was ist mit der Schokolade von Taras passiert?)
Ja, er hat nicht nur seine Schokolade nicht verloren, sondern sich auch einen Rausch verschafft. Und jetzt kann er jederzeit ein Signal öffnen und mit demselben Mittelwertbildungsschema handeln. Die Leute werden nicht darauf achten, was er am Ende verloren hat, sondern darauf, dass er zwei Jahre durchgehalten hat und dass er auch jetzt so lange durchhalten wird. Und die Hälfte der Abonnenten (sogar noch mehr) wird gar nicht wissen, wer er ist, die Stammgäste kennen ihn nur und diejenigen, die ihr Depot verloren haben. Taras ist also nicht nur im Moment, sondern auch langfristig im Blickfeld.
... Verstehst du nicht ...
Nein, ich will nicht - und ich muss auch nichts verstehen - es ist wichtig, dass Sie verstehen, was Sie wollen, dass andere dort verstehen.
... Ist es das, was Sie wollen?
Das ist mir eigentlich egal.
Das Gesetz könnte den gehebelten Devisenhandel verbieten, ist es das, was Sie wollen?
Was ist die Beziehung zwischen einem skrupellosen Signalanbieter- im Grunde ein Gauner - und der Hebelwirkung im Forex-Bereich )))) ?
Warum vermischen Sie Gottes Geschenk mit den Eiern?
Zwingen Sie den Massen nicht absichtlich verdorbene Philosophien auf. Kasinos und Glücksspiele lassen sich nicht so einfach gesetzlich verbieten.
Warum tust du plötzlich so, als wärst du weiß und flauschig? Es ist viel ehrlicher, ein Zeichen zu setzen, als einen Konkurrenten bei einem Kunden unter vier Augen zu verleumden oder ein Pflaumennetz unter vier Augen und nicht auf dem Markt zu verkaufen.
Welche Beziehung besteht zwischen einem skrupellosen Signalanbieter - im Grunde ein Gauner - und der Hebelwirkung im Devisenhandel ))) ?
Warum vermischen Sie Gottes Geschenk mit Rührei?
Das ergibt keinen Sinn. Wer hat Ihnen gesagt, dass der Anbieter, wenn er verloren hat, unehrlich ist, geschweige denn ein Betrüger?
Zu Ihrer Information: Gehebelte Devisen sind in einer Reihe von Staaten verboten, ebenso wie Casinos. Es ging um Kasinos, und ich habe geantwortet.
Warum du die Eier umrührst, weiß ich nicht.
Worauf sollte man in diesem Fall neidisch sein? Dass der Internetdienstleister in einem Monat 4 Millionen von fremdem Geld abgezweigt hat? Und doch hat er sein eigenes Geld verdient. Das ist kein guter Weg, um Geld zu verdienen. Solche Einnahmen werden immer wieder auf einen zurückfallen. Es gibt ein Sprichwort: "Man kann sein eigenes Glück nicht auf dem Unglück anderer aufbauen".
Und in Bezug auf diesen Fall zu sagen, dass die Abonnenten selbst daran schuld sind, ist nicht korrekt. Der Anbieter hat sich über die Köpfe der Abonnenten hinweggesetzt. Sie war die erste, die in den Signalen die These aufstellte: "Die Entwässerung ist nicht so schlimm, füllen Sie Ihr Guthaben auf, wir werden weitermachen.
Was mich betrifft, so besteht der große Nachteil des Signaldienstes darin, dass der Anbieter nicht für den Verlust von Abonnentenkonten verantwortlich ist. Wenn Sie die Bewertungen lesen, beschweren sich die Leute nicht darüber, dass sie verlieren, sondern dass sie verlieren und der Anbieter "gut" ist. In der Tat und in der Tat sollte das nicht der Fall sein.
Der Anbieter sollte für geleakte Teilnehmerkonten verantwortlich sein, zumindest als Teil des Abonnementpreises. Wenn zum Beispiel der Signalsaldo während der Laufzeit des Abonnements negativ ist, wird dem Abonnenten das Geld zurückerstattet. Solche Vorschläge sind bereits gemacht worden.
Wir müssen die ganze Situation objektiv betrachten:
1. Bewahren Sie Geld zu Hause unter Ihrem Kopfkissen auf. In 10 Jahren wird die Inflation 30-50 % der Ersparnisse auffressen (man denke an wohlhabende Volkswirtschaften), und das verbleibende Geld wird sich in Banknoten verwandeln, da die Staaten die Banknoten regelmäßig aktualisieren und das Einkommen der Bürger kontrollieren/verbuchen. Nun, die Zeiten der Rafiks und Kamazes sind vorbei.
2) Bringen Sie Ihr Geld zur Bank. Das Unangenehmste ist ein negativer Zinssatz - Ihr Geldvermögen beginnt zu schrumpfen, plus Inflation. Die Bank könnte mit Ihrem gesamten Geld "platzen".
3- Legen Sie Ihr Geld in einen regulierten Fonds an. Ab 4% pro Jahr konservativ und bis zu 10%, mehr wird nicht gegeben, zahlen Sie eine Gebühr von 3-5% des Geldes eingezahlt am Anfang. Wenn die Wirtschaft zusammenbricht, werden Sie mit Ihrem Paket dastehen, wenn der Fonds gestohlen wird, werden Sie ins Gefängnis gehen.
4. PAMM-Konto mit den Mitteln des Händlers - die Verantwortung des Händlers entspricht seinen Mitteln, und die Bezahlung für die Dienstleistungen des Händlers ist % des Gewinns (20-50%) - kein Gewinn bedeutet keine Bezahlung.
5. Lokaler Signaldienst. Kosten 30-50$, mit guten Möglichkeiten, 5-100% pro Monat auf Ihre Pfennigeinzahlung zu verdienen. Verantwortung des Anbieters in Höhe seiner Kaution. Viele Signals Signatories schließen Absprachen von Händlern/Anbietern mit einem bestimmten Broker zu fast 100% aus (was im Falle von PAMM möglich ist).
Das Signal, das wir besprochen haben, hat die Einlagen der ersten Abonnenten um mehr als das 10-fache erhöht - der Glückliche, der nicht gierig ist und es geschafft hat, das 5-10-fache des Gewinns abzuheben. Vielleicht sollten diese glücklichen Menschen ihren Gewinn woanders hinbringen, denn sonst wäre es amoralisch, weil jemand verloren ist und sie noch Geld haben?