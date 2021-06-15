1200 Abonnenten!!! - Seite 116
Das diskutierte Signal hat die Einlagen der ersten Abonnenten um mehr als das Zehnfache erhöht. Vielleicht sollten diese glücklichen Menschen ihre Gewinne woanders hinbringen, weil es unmoralisch ist, wenn jemand pleite ist, obwohl er Geld hat?
Das Glück... ok wäre die Lotterie: verbrachte ein paar zehn Rubel in Münzen, und warten Sie Glück in 10-mal die Kosten für dieses Ticket, und vielleicht 100-mal, oder 1000 mal ... nur dass der glückliche Loskäufer im Gegensatz zum Signal nicht seine Kaution von einigen hundert/tausend Dollar riskiert, die er unter seinem Kopfkissen versteckt.
Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wer hat Ihnen gesagt, dass ein Anbieter unehrlich ist, wenn er ein Abflussrohr ist, geschweige denn ein Gauner?
Zu Ihrer Information: Gehebelte Devisen sind in einer Reihe von Staaten verboten, ebenso wie Casinos. Es ging um Kasinos, und ich habe geantwortet.
Warum du das Ei umrührst, weiß ich nicht.
Was hat das damit zu tun, ob Sie eine Münze geworfen haben oder nicht?
Ich habe hier schon einmal geschrieben, dass der Anbieter absichtlich vermeintlich clevere mm verwendet, was nur ein Trick ist, um die riesigen Gewinne zu zeigen.
Der Expert Advisor und die verwendeten Set-Files sind beide im Sinkflug, selbst bei einem 10- bis 100-fach geringeren Risiko.
Und das kann dem Signalanbieter nicht verborgen bleiben.
Kröte ist so ein Mädchen, das zu vielen kommt und mit den Massen zu pushen beginnt.
ZS. Gott sei Dank haben sie angefangen, alle Arten von Freaks aus dem Forum zu verbannen.
Was hat das mit der Frage zu tun, ob sie durchgesickert ist oder nicht?
Ja, aber dann kann man ja jede Produkt-/Signalbeschreibung als Trick bezeichnen. Hier gibt es per definitionem einen Haken an der ganzen Sache.
Ich finde es nicht verwunderlich, dass die Anbieter von Signalen in erster Linie das Ziel verfolgen, mit den Abonnements Geld zu verdienen. Es ist völlig klar: Es ist nichts Falsches daran, den eigenen Gewinn maximieren zu wollen. Das ist der Weg des Forex, und das ist die Besonderheit dieser Branche.
Auf keinen Fall.
Ich sehe keinen Grund, mit Ihnen zu streiten - Sie werden ohnehin bei Ihrer Meinung bleiben.
Ich will nur sagen, dass es in der Tat nichts Falsches ist, wenn man seine Gewinne maximieren will. Aber jemand tut es mit Strategien, die stabile Ergebnisse auf Geschichte seit Jahren zeigen, und jemand nutzt die Tatsache, dass die Strategie kann manchmal zeigen, Gewinn (kann sechs Monate oder ein Jahr auf Geschichte), aber dann unweigerlich aufhört zu arbeiten, überschätzt die Menge, zu wissen, dass er dreist sagt, dass die Strategie einmal in zwei oder drei Monaten scheitern wird. Schließlich verliert sie in der Vergangenheit praktisch jeden Monat!
Warumtust du auf einmal so, als wärst du ganz weiß und flauschig? Ein Signal zu setzen ist viel ehrlicher, als einen Konkurrenten gegenüber einem Kunden unter vier Augen anzuschwärzen oder ein Pflaumennetz unter vier Augen, aber nicht auf dem Markt, zu sprengen.
In Wirklichkeit sind Sie es, der so tut, als sei er weiß und locker.
Sie haben zwei Konten - dieses eine, nicht verifizierte, auf dem Sie Benutzer beleidigen, die Verwaltung angreifen und aus irgendeinem Grund damit durchkommen. Das zweite Konto ist Ihr verifiziertes Konto, über das Sie Ihre Produkte bezogen haben, und Sie haben sich dort sehr vernünftig verhalten. Sie wurden vor kurzem gesperrt, also wurde das nicht verifizierte Konto gesperrt, aber das verifizierte blieb unangetastet. Eigentlich - Doppelaccount mit einem verifizierten Benutzer - das ist Forenunsinn - alles, was sie in letzter Zeit schreiben, ist, dass einer nicht auf doppelte Accounts verifiziert wurde, der andere aber schon.
Übrigens, nicht jeder weiß, woher der Ausdruck "weiß und flauschig" kommt - er stammt aus einem alten Witz.
Fragt man eine Kröte, warum sie so eklig ist, grün vor Warzen, schleimig, kurzum - brrr-r-rr... Und die Kröte antwortete irgendwie traurig - mit menschlicher Stimme, mit unverkennbarem Akzent - gaaaanz faul, was?! Ich bin tatsächlich weiß und flauschig!!!
Der Witz ist ganz nach deinem Geschmack.
Sehen Sie sich Ihren Wurf in meine Richtung an, in dem Sie behaupten, ich würde etwas in einer privaten Nachricht verkaufen. Es ist schon lange her, dass ich mich entschlossen habe, meinen Expert Advisor zu verkaufen. Ich fand einen Käufer und erklärte mich bereit, es zu kaufen. Aber im letzten Moment entschied ich mich, die Verantwortung nicht zu übernehmen und lehnte den Verkauf ab, als der Käufer das Geld bereits in der Hand hatte. Seitdem verkaufe ich keine EAs mehr und rate auch niemandem, dies zu tun. Wenn Sie sich meine Aussagen ansehen, habe ich mehrmals geschrieben, wie ich persönlich über den Verkauf von EAs denke.
Damals gab es übrigens noch keinen Marktplatz. Man wühlt im Staub von vor hundert Jahren - der Staub und der Dreck machen einem Blasen und Eiter -, aber man wühlt und wühlt im Gestern, auf der Suche nach etwas, um jemandem böse Dinge zu sagen. Es ist wie mit dem Frosch in dem Witz.
erbärmlicher Versuch, den Spieß umzudrehen und sich zu rechtfertigen ))
Es gehört zum gesunden Menschenverstand, sich daran zu erinnern, dass Scharlatane und skrupellose Menschen nicht einfach so davonkommen, nur weil sie schon seit Jahren dabei sind.
Nachrichten aus dem gleichen Hamstersignal, Popcorn kann dort gebraten werden
Ihre Geldmanagementstrategie heißt: "Gorynych die Schlange".
Es wird sowieso tot sein - man muss nur einen Kopf nach dem anderen abreißen.
Und als ein weiterer Kopf abgerissen wird, lächelt Gorynych die Schlange und sagt: "Das war nur der erste Kopf, es fehlen noch drei weitere.