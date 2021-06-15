1200 Abonnenten!!! - Seite 117

Neuer Kommentar
 
Es gibt dreimal so viele Longs wie Shorts im Erodol, ich denke, er ist in einer Long-Position dem Untergang geweiht
 
Er wird nicht unter 1,1270 fallen, er wird dieses Mal überleben.
 
Aleksandr Borodavkin:
Er wird nicht unter 1,1270 fallen, er wird dieses Mal überleben.

eine 1.000-€-Wette?

Sie haben Recht. Ich kann den Betrag sofort an einen beliebigen Moderator überweisen.
 

Was hat der Moderator damit zu tun, ich lasse mir das Geld direkt auf Webmoney überweisen, auch wenn ich verliere, behalte ich das Geld, OK?)

Vladimir Gribachev:

Ich wette mit Ihnen um 1000 Euro?

Ich kann den Betrag sofort an einen beliebigen Moderator überweisen.

Vladimir, benimm dich nicht wie ein degeneriertes Kind.

 
Aleksandr Borodavkin:
Kann nicht unter 1,1270 fallen, wird dieses Mal überleben.

Sehen Sie sich das Potenzial an.


 
Vitaly Muzichenko:

Sehen Sie sich das Potenzial an


Kann leicht von 1,1230 und sogar, wie geschrieben, von 1,1270 korrigieren.
 
Boris Gulikov:
Er könnte leicht von 1,1230 und sogar, wie geschrieben, von 1,1270 korrigieren.

Das mag sein, aber wo ist der Ausgangspunkt?

 
Aleksandr Borodavkin:

Vladimir, benimm dich nicht wie ein degeneriertes Kind.

Du bist ein Trottel?

 
Evgeny Belyaev:

Aufgeplustert?

Nein, das ist die Antwort eines normalen, vernünftigen Menschen. Wenn es zu solchen Auseinandersetzungen kommt, ist meist der eine der Provokateur und der andere der Dumme ;)
 
TheXpert:

Ein erbärmlicher Versuch, den Spieß umzudrehen und sich zu rechtfertigen ))

Es gehört zum gesunden Menschenverstand, sich an die Scharlatane und die Unreinen im Forum zu erinnern: Man kann sich nicht reinwaschen, nur weil man seit Jahren dabei ist.

Wladimir Majakowski pflegte zu sagen: "Ich, das Reinigungsmittel".

Und Sie sind - dem Kontext Ihrer regelmäßigen Einwürfe nach zu urteilen, und nicht nur in meiner Ansprache - ein Möchtegern. Aber nur Sie, und das ist kein Wunder, haben den Klassiker missverstanden. Er sprach als Schöpfer: "Ich, ein Sanitäter und Wasserträger, mobilisiert und gerufen von der Revolution".

Und aus irgendeinem Grund waschen Sie sich nie. Das stinkt schon von weitem. Was sind Sie wirklich?

1...110111112113114115116117118119120121122123124...230
Neuer Kommentar