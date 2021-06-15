1200 Abonnenten!!! - Seite 120
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Gott, können Sie sich das Geld vorstellen! Eintausendzweihundert mal dreißig ist gleich sechsunddreißigtausend Dollar! Multiplizieren Sie mit zweiundsechzig Millionen einhundertsechzigtausend Rubel! Einen Monat? Das ist das Ergebnis eines ganzen Lebens. Passives Einkommen ist top. Etwas, das man anstreben sollte. Ein Traum als letzter Ausweg, wenn man genug verdient hat.
Eine Sache verstehe ich nicht. Warum gibt es nicht mehr Abonnenten? Denn es gibt Millionen von Händlern.
Laut nachgedacht
Wahrscheinlich gehen nicht viele Leute so weit, MQL5 zu lernen und Trades zu kopieren...
1.000 Euro setzen?Sie haben Recht. Ich kann den Betrag sofort an einen beliebigen Moderator überweisen.
Wer hat gewonnen?))
Letztes Jahr gab es ein Signal http://joxi.ru/4AkaZlRHyQjEQm --- erschien auch plötzlich mit einer schönen Geschichte für 3 Jahre, das Ziel war es, Geld für ein Abonnement zu sammeln, lebte für ein halbes Jahr und wurde entsorgt, ich denke, das gleiche hier, es ist einfach nicht klar, wie die Menschen eine Geschichte für mehrere Jahre zeichnen. Man würde denken, für 3 Jahre er nicht wissen, dass es eine mql5 Website, wo Sie Signale verkaufen können, ich glaube es nicht.
Nachdem das Signal hier eingefroren wurde, ist der Handel nicht mehr derselbe, nicht mit diesen schönen Indikatoren, die in der Geschichte waren, denn jetzt ist der Zweck des Handels nicht zu verdienen, sondern nur zu leben, so lange wie möglich und sammeln so viel Geld, ich bin sicher, er wird nicht mehr als 10% pro Monat zu tun, weil es ein Risiko zu ruinieren schön gezeichnet Statistiken.
Die Frage ist, wer den Makler (bei dem das Konto eröffnet wird) betrügt, oder?
Kann jemand sagen, wie man sich überhaupt engagieren kann? Was und wo wollen Sie werben?
Wenn sie das täten, würden sie selbst ein Banner aufhängen.
ist es wirklich der dritte?
Ja, und die Kaution ist bereits wieder aufgefüllt worden. In der Terminologie des Anbieters wird dies als "striktes Geldmanagement" bezeichnet...
Dazu gab es einen guten Kommentar in den Rezensionen: "Ich finde es nicht in Ordnung, die Hälfte eines 7-monatigen Gewinns in 2 Wochen zu verlieren. Also reden Sie bitte nicht mit mir über Geldmanagement".
Letztes Jahr war ein Signal http://joxi.ru/4AkaZlRHyQjEQm --- erschien auch plötzlich mit einer schönen Geschichte für 3 Jahre, der Zweck - das Geld für ein Abonnement zu sammeln, lebte ein halbes Jahr und verschmolzen, ich denke, auch hier ist es einfach nicht klar, wie die Menschen ziehen die Geschichte für ein paar Jahre. Man würde denken, für 3 Jahre er nicht wissen, dass es eine mql5 Website, wo Sie Signale verkaufen können, ich glaube es nicht.
Nachdem das Signal hier eingefroren wurde, ist der Handel nicht mehr derselbe, nicht mit diesen schönen Indikatoren, die in der Geschichte waren, denn jetzt ist der Zweck des Handels nicht zu verdienen, sondern nur zu leben, so lange wie möglich und sammeln so viel Geld, ich bin sicher, er wird nicht mehr als 10% pro Monat zu tun, weil es ein Risiko zu ruinieren schön gezeichnet Statistiken.
Die Frage ist, wer den Makler (bei dem das Konto eröffnet wird) betrügt, oder?
Es ist ein und dieselbe Person. Das habe ich bereits geschrieben.
Er ist Mashkovtsev, sie ist Mashkovtseva.
Wenn ich die Moderatoren wäre, würde ich ihn auf Dauer sperren lassen.
Es gibt auch ein neues Konto bei Flypaper.
Beide Konten sind bei linken Brokern eröffnet.
Die Geschichte ist über jeden Zweifel erhaben.
Es ist ein und dieselbe Person. Ich habe bereits geschrieben.
Er ist Mashkovtsev, sie ist Mashkovtseva.
Wenn ich die Moderatoren wäre, würde ich ihn auf Dauer sperren lassen.
Es gibt auch ein neues Konto bei Flypaper.
Beide Konten sind bei linksgerichteten Brokern eröffnet.
Die Geschichte ist über jeden Zweifel erhaben.
Ich habe seine Trades weit weg vom realen Preis überhaupt, wenn Sie seine Trades auf dem Chart platzieren.
Wahrscheinlich sehr freundschaftliche Beziehungen zu dts, oder dort arbeiten.
Ich weiß nicht, warum er ein so gutes Verhältnis zu ihnen hat.)