1200 Abonnenten!!! - Seite 113
Eine weitere eifersüchtige Person hat sich verirrt, um sich zu weiden.
Würgt Sie Ihre Kröte also weniger, verstreuen sich Ihre Abonnenten?
Glauben Sie, dass irgendjemand hier von der Kröte unterdrückt wurde?
Es scheint mir, wer davon erdrückt wurde, schuf er seine Körbe.)))
Und diejenigen, die hier schrieben, waren diejenigen, die verstanden, was vor sich ging.
Nicht mehr als das.
Auch wenn jemand erwürgt wurde und immer noch erwürgt wird.
Wer weiß.
Hier berechnen einige Leute, wie viel der Anbieter kassiert.
Mehr gibt es nicht zu sagen.
Viel Glück für die Zukunft und seien Sie nicht zu eifersüchtig auf die anderen Signale!
Auch wenn jemand erwürgt wurde und immer noch erwürgt wird.
Wer weiß.
Hier berechnen einige Leute, wie viel der Anbieter kassiert.
Ja, verwirrt Sie mit einem anderen Benutzer, der eine Menge Schmerz in seiner Seele hat und nicht zulassen, dass friedlich schlafen, weil der Tatsache, dass seine hundert Dollar-Signal nicht abonnieren, und auf jemand anderes, aber Cent sind Abonnenten. Das kann er auf keinen Fall akzeptieren, und bei der ersten Gelegenheit posaunt er es heraus
Ja, ich habe Sie mit einem anderen Nutzer verwechselt, der viel Schmerz in seiner Seele hat und nicht gut schlafen kann, weil sein Hundert-Dollar-Signal nicht abonniert ist, das Cent-Signal eines anderen aber Abonnenten hat. Das kann er auf keinen Fall akzeptieren, und bei der ersten Gelegenheit posaunt er es heraus
Eine weitere eifersüchtige Person hat sich verirrt, um sich zu weiden.
Sind Sie nun weniger eifersüchtig, weil Ihre Abonnenten sich verstreuen?
Ich bin nicht neidisch, die Abonnenten können nur mitfühlen. Es war eine sehr gefährliche Arbeit an diesem Signal, es hatte lange genug gelebt, ohne solche Risiken einzugehen.
Übrigens habe ich bis Dezember ein ähnliches Hamster-Set auf meinem persönlichen Konto verwendet - mit 2 Orders, aber mit einem kleineren Hebel und 50 Pips Stopp. Außerdem würde ich, wenn ich am Morgen 2 offene Aufträge gefunden habe, immer einen davon manuell schließen, und wenn ich einen klaren Abwärtstrend sehe, würde ich beide schließen. So war mein Konto zuverlässig vor Ausfällen geschützt.
Warum der Anbieter dieses Signals nicht dasselbe tun kann, ist mir ein Rätsel ;)
Vielleicht sollten Sie Signale entfernen, die beim ersten Mal überhaupt einen Drawdown von 30,0% zuließen? Bei vielen Diensten ist ein Rückgang von 20 % das Ende des Signals.
Im Prinzip wäre es richtig, dies zu tun. Aber Abonnenten wollen Hunderte von Prozent Gewinn pro Monat, so gibt es keine Möglichkeit, ohne Drawdowns unter stop-out Ebene :)