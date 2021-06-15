1200 Abonnenten!!! - Seite 109
Wenn Sie den Quellcode an die Diskussion anhängen, dann ist das keine Werbung.
Was ist, wenn der Code in meinem Kopf ist und ich ihn nicht richtig ausdrücken kann?
Vielleicht meint er das Verbot, das fertige Produkt eines Dritten zu besprechen, nicht das eigene oder das von Signal. Ist es das, was er meint?
Soweit ich weiß, will er genau das.
Aber was ist, wenn der Code in meinem Kopf ist und ich nicht weiß, wie ich ihn richtig schreiben soll?
Wenn die Strategie etwas wert ist, wird es Leute geben, die den Code für die öffentliche Nutzung "umsonst" schreiben.
Als Produktkäufer sucht er nach einer Möglichkeit, einige Produkte zu besprechen, aber die Regeln erlauben das hier nicht.
für jedes Produkt gibt es also einen "Diskussions"-Thread
Aber nicht in diesem Thema - das ist nichts für dich :)
gründen Sie Ihr eigenes.
Ich habe einen Thread darüber erstellt, aber er wurde aus irgendeinem Grund gelöscht, oder ist Glasnost auch in unserem Land verboten?
Ich habe den Thread gelöscht.
Ich habeihn gelöscht, weil Sie versucht haben, die Betreiber des Forums zu etwas zu zwingen, was sie für falsch halten.
Das heißt, dass die Zulassung von Werbebeiträgen und -themen im Forum der Entwicklung von Metatrader in keiner Weise förderlich ist.
Und Sie versuchen immer noch, sie zu zwingen, das zu tun, was Sie von ihnen wollen und was sie nicht tun wollen.
2. Außerdem wird in Ihrem Thread nichts zitiert, um die Diskussion irgendwie am Laufen zu halten.
Ein Flubber, den wir alle (Forumsnutzer) aus irgendeinem Grund lesen müssen.
3. Jetzt. Sie haben die Diskussion in diesem Thread "behutsam" auf ein beliebiges Thema verschoben ...
---------------
Kurz gesagt, es ist Aggression.
Und wenn Sie sich weiterhin so aggressiv gegenüber dem Forum verhalten, werde ich Sie dauerhaft sperren.
Es wurde Ihnen bereits mehrfach deutlich gemacht, dass dies ein technisches Forum ist, in dem über die Sprache und das Terminal diskutiert wird.
und machen Sie keine große Sache daraus.
Wenn Sie für etwas werben wollen, tun Sie es in Ihrem Profil, in Ihrem Blog, in Ihren Produkten/Signalen.
Aber lassen Sie das Forum für konstruktive Diskussionen über genau die Themen, für die es geschaffen wurde - die Sprache, das Terminal und alles andere, was damit zusammenhängt.
Gute Jagd, allerseits!
Ist das ein Foto von Michael Jackson?
Ist das ein Foto von Michael Jackson?