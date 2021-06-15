1200 Abonnenten!!! - Seite 111
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Kann es vorkommen, dass eine Position geschlossen wird, aber in der Historie (ich meine in den Signalen) nicht auftaucht?
Ich habe deinen Beitrag erst jetzt gesehen - ich besuche dieses Forum nur noch selten, nachdem ich letztes Jahr gesperrt wurde ;)
Ich bin nicht auf einen solchen Sachverhalt gestoßen und habe auch keine Rückmeldungen über so etwas gesehen - ich denke, dass der Transaktionsverlauf im Allgemeinen korrekt geladen wird. Ich bin noch nie auf solche Probleme gestoßen, aber ich habe auch noch nie einen Kommentar dazu gelesen - im Allgemeinen ist der Zugriffsverlauf korrekt. Manchmal ist es schmerzhaft zu sehen, wie leichtgläubige Anleger Tausende von Dollar an Inhaber von Cent-Konten mit 20-50$ geben, weil sie denken, sie hätten 2000-5000$ eingezahlt, aber es gibt keine Möglichkeit, alle zu warnen.
Ich habe deinen Beitrag erst jetzt gesehen - ich besuche dieses Forum nur noch selten, nachdem ich letztes Jahr gesperrt wurde ;)
Ich bin nicht auf einen solchen Sachverhalt gestoßen und habe auch keine Rückmeldungen über so etwas gesehen - ich denke, dass der Transaktionsverlauf im Allgemeinen korrekt geladen wird. Ich bin noch nie auf solche Probleme gestoßen, abgesehen von Problemen mit der Anzeige von Statistiken für den Zeitraum vor der Kontoregistrierung auf dieser Website, aber die sind jetzt größtenteils gelöst. Das größte Problem mit den Statistiken ist, dass meiner Meinung nach Cent- und Dollarkonten auf den Servern einiger kleiner Brokerfirmen nicht unterschieden werden können. Manchmal ist es schmerzhaft zu sehen, wie leichtgläubige Anleger Tausende von Dollar an Cent-Kontoinhaber mit 20-50$ geben, weil sie denken, sie hätten 2000-5000$ eingezahlt, aber es gibt keine Möglichkeit, alle zu warnen.
Ich habe deinen Beitrag erst jetzt gesehen - ich besuche dieses Forum nur noch selten, nachdem ich letztes Jahr gesperrt wurde ;)
Ich bin nicht auf einen solchen Sachverhalt gestoßen und habe auch keine Rückmeldungen über so etwas gesehen - ich denke, dass der Transaktionsverlauf im Allgemeinen korrekt geladen wird. Ich bin noch nie auf solche Probleme gestoßen, abgesehen von Problemen mit der Anzeige von Statistiken für den Zeitraum vor der Kontoregistrierung auf dieser Website, aber die sind jetzt größtenteils gelöst. Das größte Problem mit den Statistiken ist, dass meiner Meinung nach Cent- und Dollarkonten auf den Servern einiger kleiner Brokerfirmen nicht unterschieden werden können. Manchmal ist es schmerzhaft zu sehen, wie leichtgläubige Anleger Tausende von Dollar an Inhaber von Cent-Konten mit 20-50$ geben, weil sie denken, sie hätten 2000-5000$ eingezahlt, aber es gibt keine Möglichkeit, alle zu warnen.
Auf Cent-Konten können Sie lange Zeit keine bezahlten Signale eröffnen. Man sieht es nicht oft ))
Sie können lange Zeit keine bezahlten Signale auf Cent-Konten eröffnen. Man sieht es nicht oft))
Nein, Alexey - ich überwache die Signale recht häufig und sehe Cent-Konten schon von weitem ))
Bezahlte Signale werden nicht auf Konten geöffnet, die vom MQL-System als Cent-Konten erkannt werden. Aber leider werden sie nicht von allen Brokern anerkannt, und deshalb ist der Zaubertrick möglich).
Wenn es kein Geheimnis ist, wo die 1200 Abonnenten sind, werde ich vielleicht auch mitmachen.
Kein Geheimnis. In der Liste der Signale für MT4 setzen Sie die Sortierung nach der Anzahl der Abonnenten - es gibt mehr als 1900 ))
Sie können für lange Zeit keine bezahlten Signale auf Cent-Konten eröffnen. Man sieht es nicht oft))
Das mag sein, aber Andrey hat deutlich geschrieben, dass kleine Unternehmen denselben Server für Dollar- und Cent-Konten haben.
Cent-Konten werden entsprechend als Dollar-Konten angezeigt.
Ich kenne mindestens 3 kleine Küchen, in denen dies auf MT4 passiert. Ihre Namen beginnen mit W, F und wieder mit F. Es gibt auch eine große, sehr berühmte Küche, wo dies geschieht auf mt5. Sein Name beginnt mit R.
Boris, sprechen wir wirklich über roboforex?
Ja. Cent mt5s auf dem Roboter sind als Dollar definiert.
Ja. Cents mt5 auf Roboter ist als Dollar definiert.