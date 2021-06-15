1200 Abonnenten!!! - Seite 119
Jetzt auf Platz 1 in Bezug auf die Abonnenten ist ein neues Signal, das aus dem Nichts vor einem Monat kam, mit einem schönen stabilen mehr als 3 Jahren Geschichte. Gleichzeitig stellte er dieses Signal auch bei einem anderen Dienst ein.
Erinnert sich jemand an den gleichen Anfang einer Geschichte vor etwa 2 Jahren mit einem Signal, das einen respektablen Mann auf dem Rücksitz seines Autos in seinem Avatar hatte? (den Namen habe ich völlig vergessen). Und wissen Sie noch, wie es endete?
Derselbe Mann steckt hinter dem heutigen Signal, und er wird das Signal auf genau dieselbe Weise beenden: Wenn er die maximale Anzahl von Abonnenten erreicht hat, wird er absichtlich alles in ein paar Stunden durchsickern lassen und dann in den Nachrichten schreiben,
dass er durch den Monitor abgelenkt wurde und der Roboter durchdrehte und eine Reihe von Geschäften eröffnete. Außerdem warnt er die Abonnenten in der Signalbeschreibung, dass das Risiko auf 10 % begrenzt werden sollte,
und ihr Abonnenten seid gierig geworden, also seid ihr selbst schuld.
Dieser Mann ist ein Soziopath und sein Ziel ist nicht, Geld zu verdienen, sondern seine Abonnenten zu verhöhnen.
Sind Sie der Meinung, dass der Dienst in solchen Fällen Maßnahmen ergreifen sollte?
Ich denke, die Market Maker werden sie dieses Mal den Drawdown schließen lassen, erstens ist es nicht gut, das Huhn mit dem Pfund zu schneiden, und zweitens sind nur die Faulen nicht in den Shorts, die meisten sollten es auf ihre Füße nehmen.
Diese Person ist in erster Linie ein Betrüger. Die schöne Geschichte ist eine Fiktion.
Schauen Sie sich den Broker und seine Durchschnittswerte an )))) und es ist offensichtlich, dass der Backtest des EAs geladen wurde. Die Historie wird von unrentablen Geschäften bereinigt.
Ich bezweifle, dass er ein Soziopath ist. Er ist ein ganz normaler Informant.
Vor ein paar Monaten gab es ein ähnliches Signal. Hier.
Nur war der Händler kein Mann, sondern eine Frau. Gleicher Nachname.
Er hat wahrscheinlich zwei Konten registriert. Eine für seine Frau/Schwester, eine für sich selbst.
Dieses Signal wurde abgeschaltet. Jetzt ist das zweite Signal an der Reihe.
Wahrscheinlich dauert es ein paar Monate, wie beim letzten Mal.
Ich verstehe nicht, was in den Köpfen der Abonnenten vorgeht?
Es bedarf eines besonderen Talents, um Abonnenten zu ködern.
Es gibt viele gute Signale, aber die Abonnenten wenden sich nicht an sie.
Das Geheimnis ist Talent zum Verführen!
Wer wird sich mit einer Petition an den KOOKL wenden? :)))
Es handelt sich nicht um ein finnisches Märchen. Es gibt auch eine Karikatur, aber ich konnte keine russische Übersetzung finden. Ein abschreckendes Beispiel.
Jahr: 1978.
Land: UdSSR, Armenien.
Cartoon: Eine Versammlung von Mäusen - Մկկրի ժողոով
Genre: Ein Märchen.
Direktor: L. Sahakyants.
Handlung: Basierend auf der Fabel von Hnko Aper (Atabek Hnkoyan). Der Rat der Mäuse beschließt, der Katze eine Glocke um den Hals zu hängen, um ihre Ankunft anzukündigen und sie vor Gefahren zu warnen.
Es ist jedoch eine Sache, die Entscheidung zu treffen, eine andere, sie umzusetzen. Keine der Mäuse ist zu einem solchen Kunststück fähig.
Kann jemand sagen, wie man generell locken kann? Was und wo wollen Sie werben?
Kann jemand sagen, wie man generell locken kann? Was und wo wollen Sie werben?
Das ist die einzige Möglichkeit, zu locken, alles andere ist trivial und uninteressant