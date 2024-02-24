Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 919
Same, aber der umgekehrte Schritt ist bereits 20 Pips. Ich prüfe von Mai bis Mai für das Jahr, aber in der ersten Dekade des Jahres 2018 geht es los. Jetzt habe ich die Hälfte des Zeitraums hinter mir und es scheint alles in Ordnung zu sein - Depot 100 Euro, 5% Drawdown zum Auslösen der Notfallorder und dann Umkehr der Kursrichtung fängt. Aber auch dieses System verliert, nur die Einstellungen werden übernommen. Leider. Auch wenn es weniger häufig zu Verlusten kommt.
Ich werde den Expert Advisor diese Woche aktualisieren, vielleicht ist diese Idee für jemanden nützlich. Ich sollte auch die Änderung der Strategie erwähnen, es ist eine coole Sache, aber ich habe es nicht geschafft, es so zu implementieren, dass es die Rentabilität von 1 Handel für die letzten 10 Trades zum Beispiel auswertet, meine Berechnungen sind durchschnittlich und die Einzahlung ist fast verloren, bevor die Änderung der Strategie auslöst, obwohl ich sicherlich mit ihm spielen kann. Ich nehme den Gewinn der EA-Historie und teile ihn durch die Anzahl der Trades in der Historie. Dieser Koeffizient (Verhältnis) bei einem Wert < TakeProfit/3 aktiviert den Strategiewechsel. Ich teile es durch drei, weil Gegenaufträge - in der Regel muss ein EA 3 Trades machen, um TakeProfit zu erhalten. Wenn der Handel auf Gegenaufträgen beruhte, wird er auf 1 Auftrag basieren. Und vice versa. Mit dieser Art von Add-ons möchte ich meinem Expert Advisor helfen, kein Geld zu verlieren, da er nicht stabil im Ertrag ist.
Vorhang. Und wieder einmal auf dem Treibgut verschmolzen. 26/09/2017. Nur Barren auf der Ebene wurde ein bisschen dicker, aber nicht genug, um die Umkehrung zu fangen.... Dort sind sie maximal 50-100 Pips. Der Rückwärtsgang wird die Kaution wahrscheinlich auffressen. Ich werde jetzt einen 100-Punkte-Schritt setzen und sehen, was passiert. Und was wird passieren - der Expert Advisor ist weg. Ich kann es mir nicht leisten, 100 Punkte in eine falsche Richtung zu rollen, wenn ich 1000 Punkte bei Lot 3 deponiert habe... Im Allgemeinen kann der Markt nicht betrogen werden )) Er versteht sein Geschäft.
Übrigens, ich habe mir Gedanken über dieses Marktszenario gemacht, lassen Sie es uns testen :)
Eine Kaution von 10.000 Euro reichte für die Wohnung aus. 7 Umkehrungen von 15 möglichen waren genug. Die Kaution ist stark gesunken, aber sie wird nicht sinken. Heh. Das ist cool. Es befindet sich noch in der Testphase, einem sehr langen Test, obwohl der Zeitraum nur 1 Jahr beträgt.
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, senden Sie mir bitte einen Satz von Prädiktoren und ein Trainings-/Testziel für NS oder Scaffolding - einfach eine Textdatei. Ich möchte verstehen, ob ich krumm bin oder ob das Werkzeug dumm ist.
Aleksey machen ein offenes Projekt - laden Sie die Dateien auf YandexDisk und die Menschen abholen, vor allem mit Tipps))). Andernfalls werden die lokalen Innovatoren mit ihren Handelssystemen in die Ecke gedrängt und die ganze Vorarbeit bis zu besseren Zeiten in den Boden vergraben. Nichts ist klar, nur eine Nebelkerze. Ich denke, es ist an der Zeit, das A-Team zu Max zu schicken, bevor er nach Australien abfliegt. Es gibt einen Grund, warum ich mich dafür interessiere.)
Bring Max bei, seine TS-Signale umzudrehen :)
Er hat ein reines Defizit, während er im umgekehrten Fall im Plus wäre.
Sie können ihn unterrichten oder nicht... Hartnäckige Menschen verstehen neue Erkenntnisse leider nie...
Auf dem Pfund ist es eine andere Version, es ist ein Test.
Ich werde es nächste Woche noch einmal trainieren und würde gerne sehen, welche Abweichungen es geben könnte, damit ich es nicht wirklich versaue.
Und damit solche Großinvestoren Sie nicht an Ihren Füßen aufhängen..... :-)