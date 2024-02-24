Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 924
haben Sie es herausgefunden?
Das ganze Depot auf dem Real?Wenn "NEIN ! "Warum nicht?
Geh weiter philosophieren. Wenn Sie mit dem Philosophieren fertig sind, teilen Sie bitte
Mit Bändern können Sie zumindest Geld mit Ihrem Bild verdienen. Und er hatte es noch schlimmer - sobald es große Neuigkeiten gab und sich die Marktmuster änderten, gingen die Gewinne zurück.
Deshalb habe ich ja auch gesagt, dass er von dem Moment an profitiert hätte, wenn er zugehört hätte.
Das Muster ist immer das gleiche.
der Beginn der 95%igen ATS-Demo/Echtzeit:
Wenn dies der Fall ist, wird die Telefonanlage verschrottet.
Ahahaha... schießen Sie los.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es?
Das bedeutet, dass sich der Trend nicht abzeichnet und der Handel verrauscht und flach verläuft, weil er lange Zeit hin und her schwankt.
Wenn es sich um NS handelt, bedeutet dies auch, dass die Eingaben ungefiltert sind, bevor sie zur Schulung eingereicht werden. Das scheint offensichtlich zu sein.
Ich sage Ihnen, was für eine bösartige Kokosnuss wir haben), jetzt wird er sich jeden Tag an die Testkurve klammern.
Ich versuche zu helfen. Schauen Sie sich den Gewinn aus den Geschäften an - wenn die Strategie zufällig ist, bringt jedes Geschäft einen Verlust in Höhe der Provision und des Spreads.
Wenn der durchschnittliche Verlust größer ist als die Provision+Spread, dann handelt der CP genau in die entgegengesetzte Richtung, als er sollte. Suchen Sie nach Fehlern, irgendetwas ist falsch. Versuchen Sie, die Trainingszeit zu verlängern, nehmen Sie sich ein paar Monate Zeit.Schauen Sie sich vor allem Ihre Geschäfte mit dem Pfund an - eine schlechte Zufallsstrategie kann nicht die ganze Zeit im roten Bereich handeln, das ist statistisch unmöglich. Die Strategie ist gut, aber Sie hätten die Signale umkehren müssen. Vielleicht haben Sie die Klassen 0 und 1 in den Trainingsdaten vertauscht?
Ich versuche zu helfen. Wenn ich das Gefühl habe, dass sich der Markt in irgendeiner Weise verändert, weiß ich nicht, warum ich darauf zurückgreifen sollte.
Wenn der durchschnittliche Verlust größer ist als die Provision+Spread, dann handelt der CP genau in die entgegengesetzte Richtung als erforderlich. Suchen Sie nach Fehlern, irgendetwas ist falsch. Versuchen Sie, die Trainingszeit zu verlängern, nehmen Sie sich ein paar Monate Zeit.
Na gut, ich weiß. Ich habe bereits geschrieben, dass es ein anderes Modell für das Pfund gab (vielleicht habe ich es verpasst, weil ich es stapelweise gemacht habe), auch für den Euro verwende ich seit Anfang dieser Woche ein anderes.
Ich mache stetig Fortschritte, mein TP verbessert sich, und dann geht es wieder zurück.
Es hat keinen Sinn, auf Einzelheiten einzugehen, da es bessere Aktualisierungen gibt, z. B. den oben abgebildeten Screenshot. Nächste Woche werde ich bereits ein neues Bild hochladen
Hat jemand einen Vorschlag, wie man das Modell nicht neu trainieren kann?
Ich habe es so verstanden:
f1_score Ausbildung: 0.96
f1_score test: 0.59
Haben Sie eine Umschulung gemacht?