Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 914
Ich muss gestehen, dass ich dachte, die Daten seien Unsinn, aber das war sie nicht. Sie ist in gewisser Weise nützlich. Wenn es keine Upload-Fehler gibt. Es gibt keine Einblicke oder Überschneidungen, es ist gut für einen Kauf.... Ausgang...
Dies ist für einen Verkaufsausstieg...
Senden Sie das Skript. Es ist nicht der, den ich benutze, aber ich habe meinen daraus gemacht, also ist es ein guter Anfang... Viel Glück!!!
Ich habe mich immer über dieses Forum gewundert. Ich habe nur mq4-Dateien, die veröffentlicht werden können. Schreiben Sie mir einfach eine Nachricht. Ich schicke Ihnen...
)))) sagt Ihnen kurz und bündig, dass die Ergebnisse bei diesem Ansatz zufällig sein werden. (auf lange Sicht)
und Ihr langfristiges Diagramm zeigt, dass Ihre Gesamterwartung kleiner als Null ist - genau dasselbe, wenn Sie Ihr Modell über den gesamten Zeitraum trainieren würden, es ist dummerweise unrobust
Versuchen Sie, das Ganze noch einmal im Kopf zu addieren.
Wir haben einfach eine andere Sicht auf den Markt, Sie denken, dass es langlebige Modelle gibt, ein Modell zu bekommen, das lange genug funktioniert, ist vergleichbar mit Pech. Ich bin im Gegenteil der Meinung, dass der Markt extrem kleine Perioden von Mustern hat, die eine ständige Modellbildung erfordern. Der Unterschied besteht darin, dass man nicht sicher weiß, ob es nach einem Monat etwas gibt, das ich in den nächsten zwei Tagen verdienen kann, ohne große Drawdowns, aber nicht ohne Fehler...
Machen Sie also einen virtuellen Tester und trainieren Sie jede Stunde neu, und Sie werden sehen, dass es auf Dauer nicht funktioniert ))
Danke! Ziemlich interessant, ich bin noch dabei, die manuelle Analyse abzuschließen, die Ergebnisse scheinen zu passen - ich werde sie später zum Vergleich veröffentlichen. Der Prädiktor arr_DonProc ist von der Idee her gut, aber er beschneidet die Eingaben stark, wenn er verkauft wird. Vielleicht sollte ich es komprimieren, nicht 10 Varianten, sondern 3?
Vielen Dank für das Skript, ich werde jetzt persönlich schreiben.
Ich denke jedoch, dass die Datei nicht gelöscht, sondern einfach nicht angehängt wurde - Sie können sie zippen und sie ist in Ordnung.
Sie sind der Meinung, dass es langlebige Muster gibt, aber ein Muster über einen ausreichend langen Zeitraum zum Laufen zu bringen, ist wie Pech zu haben. Ich bin im Gegenteil der Meinung, dass der Markt extrem kleine Perioden von Mustern hat, die eine ständige Modellbildung erfordern. Der Unterschied besteht darin, dass man nicht sicher weiß, dass es nach einem Monat gegen das, was ich in den nächsten zwei Tagen verdienen werde, aufsteigen kann, ohne große Drawdowns, aber nicht ohne Fehler...
Ausbildung für einen Monat - mindestens, na ja, würde mehr als 2-3 Monate sein. Test - 1-2 Monate - völlig ausreichend.
Wenn es weniger sind, stellt sich heraus, dass wir versuchen, die Multiplikationstabelle zu erraten, da wir die Antworten nur zu einem kleinen Teil kennen. Es ist klar, dass wir es zum größten Teil nicht erraten werden).
Machen Sie also einen virtuellen Tester und trainieren Sie jede Stunde neu, und Sie werden sehen, dass es auf lange Sicht nicht funktioniert ))
Es gibt keinen Grund, Ärger zu machen. Ich arbeite im Online-Modus, dann werden Sie sehen.....
Ich behaupte, dass die Qualität des Modells drastisch sinkt und das Modell somit dem aktuellen Markt angemessen ist. Das Modell kann es schaffen, 5-10 gewinnbringende Geschäfte für ein paar Tage zu machen, ohne dass es zu viele Fehler gibt. Aber das Modell weiß im Moment viel mehr über den Markt als der Markt selbst (natürlich nur bedingt). Bewegen Sie zu einem älteren Zeitrahmen, das ist alles, hier ist die Uhr und gibt mir nicht den Frieden mit dem letzten Signal zu verkaufen. Ich denke, es wird gehen, wenn niemand erwartet es auf dem Markt jetzt....
Hör auf, meine Modelle zu klauen :)
Komm schon... sah mein Geschäft und stahl es... Ok... ich bin nicht gierig...
Genau... Ich handele NUR mit einem Instrument und das ist das Pfund. Ich frage mich, wie die Leute das mit mehreren auf einmal machen...
Wie ist die Öffnungszeit, wie ist Ihre?
Es macht nichts, wenn wir beide Elche bekommen :-)