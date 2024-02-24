Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 912
Ich habe überhaupt nicht die gleiche Anzahl, da TC nicht erwartet, bei jedem Niesen einen Gewinn zu erzielen. In der Datei ist die Spalte 1-2 informativ, 3 und 4 sind zwei unabhängige Ziele und der Rest sind Prädiktoren für sie.
Das ist Blödsinn. Geben Sie wirklich volle Minuten in den NS ein. Ich habe Mitleid mit Ihnen. Sie verstehen das Wesen der neuronalen Netze nicht. Es ist kein Müllcontainer, in den man HUNDERTE von Abfällen werfen kann. Sie wissen das. Laden Sie die Daten des letzten Monats hoch und nicht mehr, da Sie sich nicht von Ihren Kleinigkeiten trennen können, und dann werden wir sehen, was los ist...
Verstanden, Ihr System ist für kleine Zeitintervalle geeignet - ich suche nach stabilen Systemen für lange Zeitintervalle....
Ich danke Ihnen.
Ändern der Trainingsparameter des Standard-BP auf der Grundlage der Ergebnisse des vorherigen Trainings. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um dasselbe Glühen, das jedoch manuell gesteuert wird.
Ich verwende keine NS-R-Pakete, aber ich werde sie in Zukunft nicht ausschließen. Ich arbeite in einem anderen Umfeld.
Es gibt genetische, evolutionäre und Bayes'sche Methoden, um optimale Hyperparameter von Modellen zu erhalten. Ein direkter Umgang mit ihm ist zwecklos.
IMHO, natürlich.
Viel Glück!
Vor ein paar Tagen habe ich mit Doc gesprochen und ihm erzählt, wie ich das Modell bewerte. Ich sagte ihm sofort, dass das Modell neu trainiert wurde, und stellte die Theorie auf, dass ich, wenn das Modell neu trainiert ist, die Signale umkehren und Geld verdienen sollte. Er war skeptisch, und ich persönlich kann mit diesem Ansatz nicht viel anfangen. Aber die Realität zeigt, dass es genau darum geht. Vor der blauen Linie die Trainingszeit, nach heute und was sehen wir????
Warum also habe ich, obwohl ich wusste, dass das Modell vor der heutigen Handelseröffnung neu trainiert wurde, es nicht umgekehrt? Ich frage Sie ..... Ich bin auf den Markt gekommen, um Geld zu verdienen, nicht um mich selbst zu behaupten, und es spielt keine Rolle, wenn es meiner Logik oder etablierten Gedanken widerspricht......
Daher plane ich, im September ein Video aufzunehmen, das nicht nur für Anfänger, sondern auch für Veteranen interessant sein wird, in dem ich eine Reihe von Gründen erläutern werde, warum es Ihnen nicht gelingt.........
Es tut mir leid, aber so etwas gibt es nicht, sonst wäre es schon längst von den Menschen genutzt worden und der Markt hätte seine Wirksamkeit verloren. Langfristige Systeme können es sich in der Regel leisten, in einen Drawdown zu gehen, und es gibt keine Garantie, dass sie wieder herauskommen. Ich würde Sie gerne zu der Zeit sehen und mich fragen, ob es klappt oder nicht. Blödsinn, der Markt befindet sich im Augenblick. Hier und jetzt.... und Fehler darauf sind inakzeptabel....!!!!
lernen, wie man lernt
Daraus folgt, dass das Training auf einer großen Datenmenge zu schlechten Ergebnissen führen wird, wenn sich der Markt verändert. Aber wie ist es dann möglich, einen primitiven Baum zu trainieren, um Regeln für diese riesige Stichprobe mit einer kleinen Fehlermarge zu erstellen? Zufälligkeit?
Der Markt ist ein täglicher Job, und wenn ich jeden Tag Modelle bauen muss (was ich früher getan habe), werde ich das auch weiterhin tun, denn ich bin hierher gekommen, um Geld zu verdienen, nicht um anzugeben. Die Neulinge und Trödler versuchen zunächst, ihre Ansichten zu verwirklichen, und Sie sollten im Gegenteil ihre Ansichten entsprechend der Realität ändern. Das ist einer der Gründe, warum Sie keinen Erfolg haben. Ich kann es viel besser per Video erklären, als wenn ich das alles aufschreibe... Vielleicht ergibt das gedruckte Wort für Sie nicht viel Sinn. Na ja... Ich werde meine Stimme benutzen :-)
lernen, wie man es richtig macht.
Cool.
Es gibt genetische, evolutionäre und Bayes'sche Methoden, um optimale Hyperparameter von Modellen zu erhalten. Es ist nicht erfolgversprechend, dies von Hand zu Hand zu tun.
IMHO, natürlich.
Viel Glück!
Glühen ist Glühen in Afrika.) Für ein effektives Glühen ist es wichtig, nach dem vorherigen Schritt zum nächsten Schritt (Schrittreduktion) überzugehen. Andernfalls kann es sein, dass wir irgendwo im lokalen Min-Max landen, und weiter kommt es nicht.
In diesem Punkt bin ich absolut anderer Meinung als Sie.