Daraus folgt, dass das Training auf einer großen Datenmenge zu schlechten Ergebnissen führen wird, wenn sich der Markt ändert. Aber wie kann man dann einen primitiven Baum trainieren, um Regeln für diese riesige Stichprobe mit einer kleinen Fehlermarge zu erstellen? Zufälligkeit?
"Pauken" ist, wenn es eine Regel pro Zeile gibt, aber wenn es 100-300 Zeilen Stichproben pro Regel gibt? Zufälligkeit?
lernen, wie man es richtig macht.
Oh, Maximka... Du hast mich dazu gebracht... Wie ich sehe, haben Sie H4, was ist das für eine Zeitspanne?
Lernen Sie, wie man es richtig macht. Und das ist in vierzehn Tagen. Was für eine Schönheit.... Es geht nicht nur um einen Handel. Sehen Sie sich den durchschnittlichen Gewinn und Verlust an. Also... ich muss nicht belehrt werden, ich bin Lehrer. Ich bin selbst Lehrer, aber meine Schüler sind heutzutage ziemlich stur. Man sagt ihnen etwas, und sie tun etwas anderes..... Es ist nicht richtig...
Warum zeigen Sie mir einen Tester, ich zeige Ihnen den Wert einer Woche Live-Handel. Was macht es schon aus, welche Tabelle ich für Sie geöffnet habe :)
Und so.... erkennen Sie es?
Ich habe gute Ergebnisse erzielt, ich habe versucht, mit alten Konten zu handeln, ich hatte eine gute Woche, aber ich glaube nicht... Wenn ich gute Ergebnisse erzielt habe, habe ich sie drei Monate lang beobachtet.
Also nur eine zufällige Vermutung?
Ich füge eine Datei für einen Monat bei - ich hoffe auf ein Expertengutachten.
In Ordnung, ich verrate dir ein Geheimnis, aber du sagst es niemandem. Abgemacht?
Die Tatsache, dass es bei der Vergrößerung der Trainingsstichprobe so etwas wie eine kritische Länge der Stichprobe gibt, führt dazu, dass die Qualität des Modelltrainings mit einem zusätzlichen Wert zu sinken beginnt. Und zwar sofort. Und egal, wie Sie trainieren, Sie werden trotzdem.... Sie verstehen die Idee. Meine Aufgabe ist es also, Geld zu verdienen, und nicht, allen zu beweisen, dass ich das Modell ein halbes Jahr lang mit einer guten Lernkurve ausgebildet habe. Ich trainiere das Modell so, dass die Qualität des Modells nicht unter den durch den R-Score geschätzten Schwellenwert von 0,71 fällt, und Sie wissen, warum ich Sie damit nicht langweilen werde. Da die Entropie des Ziels etwa 0,69 beträgt, erhalte ich ein Modell, das mehr über die Ausgangsvariable weiß als die Unsicherheit dieser Variable selbst. Dies ist ein Modell, das in naher Zukunft funktionieren könnte. Ja, die Zukunft ist 10-15 Signale innerhalb von 1-2 Tagen. Das ist also Arbeit... Wenn es sein muss, baue ich die Modelle jeden Tag morgens vor den Augen Europas, denn mein Ziel ist es nicht, irgendjemandem etwas zu beweisen, sondern Geld zu verdienen. Es ist nicht meine Schuld, dass ich so hart arbeiten muss. Man muss die Realität so akzeptieren, wie sie ist, und nicht versuchen, in ihr das zu sehen, was man will... Ich habe das Gefühl, dass ich morgen ein Video veröffentlichen werde... Du wirst mich kriegen, Maxim ...
)))) kurz gesagt, was nicht, die Ergebnisse werden mit diesem Ansatz zufällig sein. (auf lange Sicht)
und Ihr langfristiges Diagramm zeigt, dass Ihre Gesamterwartung kleiner als Null ist - genau dasselbe, wenn Sie Ihr Modell über den gesamten Zeitraum trainiert hätten, es ist dummerweise unrobust
Versuchen Sie, die Zahlen im Kopf noch einmal zu addieren.