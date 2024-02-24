Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 922
Maxim, was verwenden Sie überhaupt als Prädiktoren? Wenn es kein Geheimnis ist, versteht sich.
jetzt nur noch Preisreihen, die in keiner Weise für RF umgewandelt wurden
für NS können Sie normalisierte Inkremente nehmenaber ich habe den Gral nicht, ich bin hier keine Autorität. Aleshenka hat hier
Können Sie den Sinn des Saufgelages kurz und bündig zusammenfassen? Die Sprachbarriere hindert mich am Verstehen...
Wenn ich nach Ihrem Artikel zur Waldcodierung komme, werde ich eine Menge Fragen stellen, werden Sie sie beantworten?
das Wesentliche der Heiterkeit auf den Punkt gebracht. Die Chinesen schimpfen immer über alles, und in diesem Artikel sind alle meine Ideen enthalten.
entfernt mit Hilfe von Fuzzy-Regeln das Rauschen aus den Prädiktoren, dann werden die Ausgänge in die Eingänge eines rekurrenten Netzes eingespeist, das durch Verstärkung trainiert wird
Das Finanzproblem ist jedoch sehr kompliziert und es ist schwierig, die Fuzzy-Zugehörigkeitsfunktionen manuell festzulegen.
Abb. 2: Überblick über Fuzzy-DRNs für robustes Merkmalslernen und selbstlernendes Handeln.
Wir ziehen es vor, die Fuzzy-Zugehörigkeitsfunktionen direkt aus den Erfahrungen zu lernen.Daher ziehen wir es vor, die Zugehörigkeitsfunktionen direkt zu erlernen, und diese Idee wird in Abschnitt IV näher erläutert.
Die Idee ist also wirklich gut!
Das ist eine weit verbreitete Idee, eine alltägliche Idee. Jede Hausfrau denkt hin und wieder über solche neuronalen Netzwerkarchitekturen nach
Einzelheiten sind interessant, und man findet sie erst, wenn man sie sich selbst ausgedacht hat.
Diskussion (hoffentlich wird der Thread nicht wieder hochgeholt):
Macht nichts :)
Derzeit vps auf Google... Auf Ihre Anregung hin. Mikro. Scheint in Ordnung zu sein, aber ich habe den Modus noch nicht erreicht.
Einige andere Freebies auf Microsofts Azure) habe ich noch nicht untersucht, da sie keine
Microsoft hat auch einige kostenlose Sachen auf Azure, die ich mir noch nicht angesehen habe, da ich sie nicht brauche.