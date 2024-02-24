Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 918
ja, genau
Gelingt es Ihnen, Strategien auf Ihren alten Prädiktoren aufzubauen, wie viele davon haben Sie in Einheiten und wie viele Kombinationen gibt es insgesamt?
40 Stück, sondern im Wesentlichen eine, nur mit unterschiedlichen Bedingungen trainiert, dann wird das Ergebnis über alle gemittelt
Viele, mir fallen nicht einmal hundert ein! Und wie viele Prädiktoren und deren Anzahl von Kombinationen?
Prädiktoren (Eingaben) von 25 bis 200 für verschiedene Strategien :) keine Notwendigkeit, etwas zu erfinden, nur kleine Änderungen von einigen ursprünglichen
Ich frage mich, wie man sie als zu jedem TC gehörig kennzeichnet? D.h. es gibt 200 Spalten, irgendwo sind sie mit 25 Werten gefüllt, und was steht in den restlichen 175 - ein eindeutiger Variablenwert (Prädiktor)?
Ich schoss los.
Ich wollte bis zum Frühjahr schießen, aber ich habe es bis zum Sommer geschafft. auch nicht schlecht.
warte auf Bilder aus Australien :)
Investoren - ab $ 50k berücksichtigen
Ich verstehe nicht, lehrte NS, um Geld zu verdienen?))
Nun, sozusagen, ich habe fast alles getan, was ich konnte :) kein Gral, aber etwas wird von Zeit zu Zeit funktionieren, es hat keinen Sinn, es weiter zu verschwenden
Wird es 100 % pro Jahr einbringen, ohne Geld zu verlieren? Welche Art von Schutz vor Verlusten gibt es? Ein regulärer Stoploss? Ich habe Probleme mit der Einlagenerhaltung. Meiner Meinung nach ist dies der Schlüssel, um jeden Experten profitabel zu machen. Ich meine es ernst :)
Aber im Großen und Ganzen unterstütze ich Sie. Es wurde so viel Zeit und Mühe hineingesteckt. Es ist an der Zeit, nach Profit zu fragen.
Ja, das ist wahrscheinlich der Durchschnitt, wenn man die regelmäßigen Umschulungen berücksichtigt?
wenn Sie sich für hartnäckige Märkte entscheiden und sie aufgrund von Nachrichtenblödsinn abschalten, vielleicht mehr
halt, na ja.
Ich bin mir nicht sicher, wie viel Zeit und Mühe es wert ist), aber wenn es darum geht, etwas Wissen über neuronale Netze zu erlangen, ist es OK).
Ich habe eine Umkehrung eines Notauftrags erfunden (mit erhöhtem Volumen, was zum Break-even führt). Es scheint um die Einzahlung zu kämpfen, ist aber nicht sehr stabil. Der Markt erobert ihn in flachen Perioden, in denen der Notauftrag keine Volatilität auf den Balken aufweist. Natürlich können wir 100 Iterationen durchführen, aber die Umkehrung ist teuer. Bewegt sich der Kurs vom Eröffnungskurs des Notauftrags um 10 Punkte in die falsche Richtung (es wird ein Schritt festgelegt), wird der Notauftrag geschlossen und an seiner Stelle ein neuer eröffnet. Die Aufgabe ist einfach - um die folgende Kursrichtung zu erfassen, bewegt er sich innerhalb des Balkens nach oben und unten, bevor der Balken nach oben oder unten geht... Aber im Allgemeinen ist es besser als nur eine Notfall-Order zu werfen, obwohl das Gegenteil manchmal mehr schmerzt, als wenn der EA 1 Notfall-Order schließt, wenn der Drawdown erhöht hat, nachdem es geöffnet wurde... Der Punkt ist jedoch, dass die Einlage Verluste erleidet, wenn die wiederholte Notverordnung nicht erfolgreich ist, und die Umkehrung ermöglicht es der Einlage, sich länger über Wasser zu halten. Ich habe es bereits getestet, und die Rückabwicklung ist für große Einlagen ab 500 EUR implementiert. Die Umkehrung ist für große Einlagen - 500 EUR - relevant, aber für kleine Einlagen frisst er sie einfach auf und schaut misstrauisch: "Wo ist das Geld?)
X2 für das Jahr mit minimalem Verlustrisiko der Investition ist ein Erfolg!
Alles andere ist ein Untergangsspiel, bei dem nur das Datum des Untergangs unbekannt bleibt. Das ist alles für Gamer, und seriöse Geschäftsleute mögen stabiles Einkommen, und für sie ist derjenige, der die prozentuale Rendite von X2, X3 aus dem Satz der Bankeinlage gemacht hat, ein cooler Finanzier.