Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 911
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich habe Ihnen gesagt, dass ich Software-Verkäufer war, als die Nachfrage da war, also habe ich meinen Verstand zurückgewonnen und bin zurück in mein eigenes Geschäft gegangen... Aber was ich gemacht habe und was ich von Mishekov bekommen habe, war Unsinn und bestand darin, das Raster für einen kurzen Zeitraum (zwei oder drei Monate) auf dem AOI zu lernen, wenn ich mich recht erinnere, und zwar mit Mehrfachwährungseinträgen. Es war ein dummes Unterfangen...
Von wem reden Sie jetzt?
Mann, ich kann das Bild nicht finden. Ich glaube, sie befindet sich auf einem tragbaren Laufwerk. Ich werde es später posten, weil es mich schon eine Weile beschäftigt, und wir werden darüber reden... ...wie man so schön sagt...
Wo kann ich nachlesen, wie das Vorlernen intern durchgeführt wird? Ich dachte, nur Bayesianer seien gut im Vorlernen
Wie beim anfänglichen Training, nur dass wir anstelle eines neuronalen Netzes mit anfänglich initiierten Gewichten ein bereits trainiertes Modell verwenden. Diese Methode verwenden wir normalerweise in der Ausbildung.
callback_model_checkpoint("checkpoints.h5"),
Werfen Sie einen Blick auf
Viel Glück!
Senk!
Kein Problem. Wirf es rein... Seien Sie nur gewarnt, dass das Ziel ausgeglichen sein muss...
Was meinen Sie mit ausgewogen? Ich weiß nicht, wie ich das beurteilen soll.
Als ich nach einem Bild suchte, fand ich ein Lesezeichen auf "The Lab". Jetzt ist sie aus irgendeinem Grund offen, und das habe ich herausgefunden. Heilige Scheiße... Trickster, es hat sich herausgestellt, dass du ein Auftragskiller bist. Aus irgendeinem Grund dachte ich, dass ich dort mit Ihnen spreche. Aber ich sehe Sie nicht auf der Liste der Teilnehmer..... Hmm..... wo wir uns immer aufhielten, falls wir das jemals taten. Ich spreche von den Anfängen....
Was bedeutet es, ausgeglichen zu sein? Ich weiß nicht, wie ich das beurteilen soll.
Die Anzahl der Nullen und Einsen sollte gleich sein. Aber das ist nicht notwendig. Es ist wichtig, dass die Daten in chronologischer Reihenfolge vorliegen. Die untersten Einträge sind die neuesten. Komm schon... warten ...
Die Anzahl der Nullen und Einsen muss gleich sein. Dies ist jedoch nicht obligatorisch. Es ist wichtig, dass die Daten in chronologischer Reihenfolge vorliegen. Die untersten Einträge sind die neuesten. Nur zu... Warten...
Ich habe überhaupt nicht die gleiche Anzahl, da TC nicht erwartet, bei jedem Niesen einen Gewinn zu erzielen. In der Datei ist Spalte 1-2 informativ, 3 und 4 sind zwei unabhängige Ziele und der Rest sind Prädiktoren für sie.
Aber ich habe dieses Bild im Labor gefunden. Rechts steht Leonid Velichkovsky, links Steve Ward, der Erfinder des inzwischen eingestellten Neuroshell Trader. Ich hoffe, die Teilnehmer auf dem Foto haben nichts dagegen, dass ich es poste. Im Hintergrund, an der Wand, ist die allererste NeuroShell zu sehen. Leonid ging zum Amerika-Büro und ließ sich bei seiner Ankunft ein Bild davon machen. Das letzte Datum der Laborstelle stammt aus dem Jahr 2010. Zu diesem Zeitpunkt war die Teilnehmeraktivität bereits zurückgegangen und die Seite war tot.
Das ist es, worauf ich hinaus will. Im Jahr 2010 war die Entwicklung der NS nicht so, wie sie heute ist. Auf dem Gebiet der KI hat sich in den letzten Jahren viel getan. Ja, die Netze in NS wurden schrecklich übertrainiert, und die Qualität der Modelle war oder besser gesagt ist überhaupt nicht vorhanden. In all den Jahren, in denen ich NS verwende, habe ich noch nie ein anständiges Ergebnis erzielen können. Leonid war der einzige Nutzer des lizenzierten NSh, und es kostete 2500 Bakinsky Rubel. Aber die Schnittstelle und die Möglichkeiten, die sie den Händlern bot, waren ein Durchbruch. Der Handel in CS erfolgte nicht nach dem Zufallsprinzip wie in MT, sondern nach ganzen Reihen von Indikatoren. Es gab keine Notwendigkeit, ein Programmierer für 3-4 Minuten zu sein, um eine Handelsstrategie auf der Grundlage des Indikators aus dem Indikator bis ins Unendliche zu schaffen. Und das alles wurde mit einer Maus gemacht. Das ist es, was wir brauchen. Genau das ist das Programm des Händlers. Also hier.....
Und nun stellen Sie sich vor, wir würden es wieder aufleben lassen, aber die neuesten Fortschritte bei der Vorverarbeitung, neue Modelle und Lernmethoden einbeziehen, die nicht zu Overfits führen. Im Allgemeinen, machen Sie ein Handelsprogramm mit einem leistungsstarken nerocet Gerät... Dies wird zu einer Explosion auf dem Softwaremarkt führen, weil es leicht zu verstehen ist und man kein Programmierer sein muss. Es wurden bereits Brücken und Datenverbindungen eingerichtet, um Signale an das Terminal zu senden.
Das Programm ist SEHR gut, das einzige, was ihm fehlte, war ein guter Trainingsblock für Netze, Vorverarbeitung von Daten usw. Ich denke, die Händler hätten es zu schätzen gewusst und es übernommen.
Ich könnte mich irren, aber das Programm wurde nach Steves Tod eingestellt, und angesichts der Tatsache, dass es heftig umgeschult wurde, wurde es von der Handelsgemeinschaft nicht gut aufgenommen....
1. Im Paket darch(v0.12.0) kann die Feinabstimmung mehrfach für einen neuen Datenstapel durchgeführt werden. Wie lange das funktioniert, ist nicht getestet worden.
In keras/tensorflow können alle Modelle trainiert werden, und zwar in jeder beliebigen Phase des vorherigen Trainings. Natürlich müssen die Zwischenergebnisse der Ausbildung gespeichert werden.
Danke.
2. Bei welcher Art von Spiel wollen Sie die Lernparameter ändern und welche? Was bedeutet manuelles Glühen?
Viel Glück!
Ich ändere die Trainingsparameter eines Standard-GP auf der Grundlage der Ergebnisse des vorherigen Trainings. Im Grunde ist es dasselbe wie das Glühen, nur dass es manuell gesteuert wird.
Ich verwende keine NS-R-Pakete, werde sie aber in Zukunft nicht ausschließen. Ich arbeite mit einer anderen Umgebung.