Aleksey Vyazmikin:

Vielen Dank für die schmeichelhafte Bewertung.

Sie sind ein Meister im Ausweichen vor Antworten.

Was möchten Sie also vorschlagen?

(lacht) Okay.

Um etwas zu beweisen, muss man etwas zeigen.

Ich werde am Montag ein Nicht-Abonnement-Signal öffnen. Dann werden wir reden.

Renat Akhtyamov:

Vergleichen Sie einfach.

Niemand behauptet, dass Sie falsch liegen.

Ändern Sie die Eingaben für Ihr System und sehen Sie sich das Ergebnis an

Daran bin ich übrigens auch interessiert.

In Wirklichkeit wissen Sie nicht, wie hoch der Lärmpegel für Ihren TS ist.

Wenn Sie also die Filter wechseln, ändern Sie nur den TS.

Ich schlage vor, diesen Thread mit digitaler Signalverarbeitung zu schließen, die für Finanzmärkte überhaupt nicht geeignet ist

 
Maxim Dmitrievsky:

Klingt das überzeugend?

Worte des Administrators:

Renat Akhtyamov:

wird das überzeugend klingen?

Worte des Administrators:

Maxim Dmitrievsky:

Nein. Das klingt überzeugend.

OK

Das Problem bei der Fourier-Reihenzerlegung ist, dass das Problem frontal, d.h. mit Rauschen, gelöst wird.

sie muss zunächst herausgefiltert und dann zerlegt werden

dann einen Koeffizienten auf jede Häufigkeit anwenden, oder einen Prädiktor, wie es hier üblich ist

und dann wieder zusammensetzen

das Ergebnis wird interessant sein

Falls es jemand nicht weiß: Das ist der EMA-Filter(exponentieller gleitender Durchschnitt):

.

Renat Akhtyamov:

ok

Das Problem bei der Fourier-Reihenzerlegung ist, dass das Problem direkt gelöst wird, d.h. mit Rauschen

es muss zunächst gefiltert und dann zerlegt werden

dann einen Koeffizienten auf jede Häufigkeit anwenden, oder einen Prädiktor, wie es hier üblich ist

und dann wieder zusammensetzen

das Ergebnis ist interessant

Ja, willkommen beim maschinellen Lernen

 
Maxim Dmitrievsky:

Ja, willkommen beim maschinellen Lernen.

Maxim, MO ist DSP (digitale Signalverarbeitung)

Es hat also keinen Sinn, darüber zu streiten.

Renat Akhtyamov:
Maxim, das Verteidigungsministerium ist das COC

Seien Sie nicht so lächerlich.

 
Renat Akhtyamov:

ok

Das Problem bei der Fourier-Reihenzerlegung besteht darin, dass das Problem frontal gelöst wird, d. h. mit Rauschen

es muss zunächst gefiltert und dann zerlegt werden

dann einen Koeffizienten auf jede Häufigkeit anwenden, oder einen Prädiktor, wie es hier üblich ist

und dann wieder zusammensetzen

das Ergebnis wird interessant sein

Wie viel von diesem Amateurfunk-Unsinn haben Sie schon satt ((

Es funktioniert nicht für den Markt, hat nie funktioniert und wird nie funktionieren.

