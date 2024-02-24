Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 908
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Vtreat.R.
Ich danke Ihnen.
Ist es etwas in R?
Ich habe mein Kit in Rattle ausprobiert - ausgewählt, um in allen Netzen zu lernen, und bin nach langem Überlegen mit einer Fehlermeldung gelandet
In Zyklen)).
Aber alle Kombinationen und PCs werden für vierundzwanzig Stunden gezählt...
10 Prädiktoren, Kombinationen 2^10 = 1024.
20 Prädiktoren, = 2^20 = 1048576
So oft muss man einen Wald/NS trainieren.
Ich bin nicht in Eile... Ich könnte sie auf einen separaten Computer legen und sie für sich selbst zählen lassen.
Aber was für eine wertvolle Software haben Sie?
Vtreat.R
Wie kann ich sie ausführen? Ich rufevtrear() aufund es runzelt die Stirn.
irgendwelche bilder? hör auf, über nichts zu reden, du brauchst auch keine guten bilder, lol :)
Ich weiß es nicht einmal... Doc gab auch alle Codes für MKUL an, damit das Modell sofort in MT verwendet werden kann. Das Einzige, was mir an elmnn nicht gefiel, war, dass es, egal wie oft ich es trainierte, immer das gleiche Ergebnis bei OOS lieferte. Egal, wie oft ich es trainiere, es führt immer zum gleichen Ergebnis :-) Aber die Arbeit hat gerade erst begonnen, und ich brauche noch weitere Tests, um ein sicheres Urteil zu fällen...
Wie kann ich sie ausführen? Ich rufevtrear() aufund es runzelt die Stirn.
Jedenfalls ist es so. Aber es ist eine Auswertung für die Zielklassifizierung, bei der es nur 0 und 1 gibt. Bei der Regression ist das ganz anders...
Wie interpretiert man das Ergebnis eines Random-Forest-Modells richtig - ist es gut oder schlecht?
Zu den Testdaten (15%)
So konnte ich es nicht in zwei Dateien aufteilen, niemand kann es klar erklären :(
Wie kann ich sie ausführen? Ich rufevtrear() aufund es runzelt die Stirn.
Das Paket wird anders genannt und es braucht:
bibliothek(vtreat)
Das Paket enthält mehrere Funktionen, ist es zu faul, die Dokumentation zu öffnen?
Das war's dann auch schon. Dies ist jedoch eine Schätzung für die Zielklassifizierung, bei der es nur 0 und 1 gibt. Bei Regression ist das anders...
Es hat also keine grafische Oberfläche? Wie ruft man sie auf?
Das Paket wird anders genannt und sollte auch anders heißen:
bibliothek(vtreat)
Das Paket enthält mehrere Funktionen, ist es zu faul, die Dokumentation zu öffnen?
Wo kann man die Dokumentation erhalten?
Es hat also keine grafische Oberfläche? Wie ruft man eine Shell auf?
Nein. Aber ich habe ein Skript geschrieben, das alles in Excel hochlädt, und dann kann ich dort meine Arbeit machen. Ich kann Ihnen das Skript nicht geben, weil es mein Geistesprodukt ist.... Nun, ich habe da eine coole, originelle Sache gemacht. Ich weiß nicht, wie Sie die Prädiktoren schätzen, aber das Ergebnis ist eine sehr lesbare Tabelle für weitere Analysen... Also weiter...