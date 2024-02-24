Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3206
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Geben Sie statt einer Reihe von Candlesticks Zickzack-Werte ein. Imho wird es Ihr Muster auf der Ebene nicht schlechter beschreiben.
Ich ziehe Zigzag auch den Candlesticks vor, aber es gibt ein Problem der Mehrdeutigkeit, weil das resultierende Muster vom Zigzag-Parameter abhängt. Im ersten Bild zum Beispiel kann ein kleinerer Zickzack zwei Tops anstelle von einem #2 zeichnen oder auch nicht, weil es zwei Kerzen gibt und alles in ihnen sein kann.
Natürlich kann man mit bloßem Auge erkennen, welcher Schritt des Zickzacks in jedem spezifischen Fall der Musterimplementierung genommen werden sollte, aber es ist fast unmöglich, diese Vision in Form eines Algorithmus zu formalisieren.
1) Sagen Sie mir, in welcher Sprache das geschrieben ist und wie es sich anhört, wenn es in menschlicher Sprache ist.)
2) Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, die Datenmenge zu reduzieren?
Anstatt einer Reihe von Candlesticks, können Sie Zickzack-Werte eingeben. Imho wird es Ihr Muster auf der Ebene nicht schlechter beschreiben.
3) Mir ist klar, dass das ganze Muster viel breiter ist als dieses Stück Chart auf dem Bildschirm.
(1) Ich habe die Symantik selbst erfunden, sie ist in keiner Sprache enthalten, nur eine Zeichenkette, die Informationen transportiert.
Dies ist ein megaeinfaches Beispiel, eher eine Illustration dafür, wo man graben sollte und wo außer mir leider niemand gräbt....
1 = Preis oberhalb des Niveaus
-1 = unterhalb des Niveaus
0 = Preis ist gleich dem Niveau
| = nächstes Ereignis
(2) Informationen über Candlestick-Preise gehen verloren, alles wird vereinfacht.
(3) alles kann sein, ich habe ein einfaches Beispiel gezeigt, Sie haben bereits ein komplexeres gezeigt, eine Regel allein löst nichts.
Ich ziehe Zigzag auch den Candlesticks vor, aber es gibt dabei ein Problem der Mehrdeutigkeit, weil das resultierende Muster vom Zigzag-Parameter abhängt. In der ersten Abbildung kann ein kleinerer Zickzack beispielsweise zwei Tops anstelle von einem #2 zeichnen, weil es zwei Kerzen gibt und alles in ihnen sein kann.
Natürlich kann man mit bloßem Auge sehen, welcher Schritt des Zickzacks in jedem spezifischen Fall der Musterimplementierung genommen werden sollte, aber es ist fast unmöglich, diese Vision in Form eines Algorithmus zu formalisieren.
Nun, ja, es gibt ein solches Problem mit ZZ.
Als ich gehandelt habe, habe ich nichts anderes als den Volumenindikator verwendet, und jetzt muss ich die Indikatoren anpassen, weil ich nicht in den Code schreiben kann: "Also, seht euch das an!!!".
Ich denke, dass ZZ auf wahre Fraktale (wenn ich den Namen richtig erinnern) wäre die bequemste, aber was ist in der kodobase arbeitet mit Fehlern.
Ich habe versucht, es selbst zu beheben, es hat fast funktioniert, aber immer noch auf super große Bars, wenn das Fraktal ist sowohl über als auch unter, es stellt sich heraus, eine Art von Bullshit sein.
(1) Die Symantik habe ich mir selbst ausgedacht, sie ist in keiner Sprache vorhanden, sondern nur eine Zeichenkette, die Informationen enthält.
(2) Die Informationen über die Kerzenpreise gehen verloren, alles wird vereinfacht.
1. Ich danke Ihnen.
(2) Wenn also alles vereinfacht wird, ist das eine gute Sache. Oder habe ich etwas missverstanden?
Wozu brauchen wir Informationen über Candlestick-Kurse, wenn
Die Hauptaufgabe besteht darin, die Richtung der Kursbewegung online zu bestimmen. Je einfacher es ist, desto besser.
1. Ich danke Ihnen.
2. wenn es also vereinfacht wird, ist das gut. Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Warum brauchen wir Informationen über Kerzenpreise
Die Hauptaufgabe besteht darin, die Richtung der Kursbewegung online zu bestimmen. Je einfacher dies zu bewerkstelligen ist, desto besser.
Ein Niveau ist ein Preis, um den herum und innerhalb dessen wichtige Ereignisse stattfinden (Durchbruch, Durchbruch usw.).
Es ist nicht nur wichtig, dass um das Niveau herum wichtige Ereignisse stattfinden, sondern auch die Muster der Ereignisse selbst (d. h. es ist nicht nur wichtig, dass das Niveau durchbrochen wurde, sondern auch, wie genau es durchbrochen wurde... oder wie es sich erholt hat).
Ein Beispiel für die Beschreibung eines von vielen Niveaus.
Der blaue Kreis zeigt die Stelle an, an der die Regel ausgelöst wurde, hinter dem Kreis sind die Daten für den Algorithmus nicht verfügbar.
Dies ist alles ein und dieselbe Ebene, die durch diese Regel beschrieben wird
Gibt es eine Möglichkeit, dieses nicht-lineare Ereignis zu beschreiben, indem man die letzten 5 Kerzen eingibt????
Gibt es eine Möglichkeit, solche Niveaus zu finden, indem man sie mit einer bestimmten Metrik vergleicht, z.B. mit dem euklidischen Abstand????
Nein, natürlich nicht.
Das ist der Ort, an dem sich das Niveau am wahrscheinlichsten befindet.
Dort, wo sich Ihr Kreis befindet, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Test, d. h. um eine Überprüfung des Quotierers auf ein schlechteres Verhalten eines Händlers.
Natürlich kann man mit dem Auge sehen, welcher Zickzack-Schritt in jedem einzelnen Fall der Musterimplementierung gemacht werden sollte, aber es ist fast unmöglich, diese Vision in Form eines Algorithmus zu formalisieren.
Wahrscheinlich gibt es Autotuner des ZZ.
Falls jemand dies in einem Tester testen möchte
Ausgangsdaten:
10-Perioden-MA an den letzten 55 Schlusskursen abzüglich dieser Schlusskurse. Auf M15 TF.
Referenzmuster:
Also missverstand ich frühere Beiträge.
Also, wenn Sie das Problem nicht frontal, sondern kreativ angehen.....
Stellen Sie sich vor, dass der Trend ein Monster ist und die Eröffnung einer Position ein Schuss auf dieses Monster ist, um es mit einer geringeren Anzahl von Schüssen zu neutralisieren (im Plus zu schließen), um den größten Gewinn zu erzielen. Das Volumen einer Position kann als eine Energieladung betrachtet werden, die abnimmt, und je mehr davon erhalten bleibt, desto besser. Trends sind unabhängige Monster für die Ausbildung.
Würden Sie nicht lieber ein neues Kapitel von Harry Potter schreiben?
Warum schreibst du nicht ein neues Kapitel von Harry Potter?
Und Sie sind ein Fan, wenn Sie müssen?