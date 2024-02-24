Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3202

Ein kurioses Beispiel für die Verwendung einfacher Modelle zur Prognose des Wechselkurses

Time Series Forecasting by Comparing Many Models: EUR/TRY Rates
СанСаныч Фоменко #:

Ein kurioses Beispiel für die Verwendung einfacher Modelle zur Prognose des Wechselkurses

Bei einer stetig fallenden Lira.... Ja - man kann Beispiele für erfolgreiche MO geben. Hätten wir von so einem Supertrend gewusst, dass es 2020m sein wird - und ohne MO wäre x3 gemacht worden.



СанСаныч Фоменко #:

Das brauche ich nicht. Was ich brauche, ist ein Trademeister, der jeden Ihrer Gedanken in Frage stellt.

Nun, Sie haben sich überhaupt keine Gedanken gemacht, also haben Sie die Wahl zwischen zwei Übeln.
Forester #:
Bei einer stetig fallenden Lira.... Ja - man kann Beispiele für erfolgreiche MO nennen. Wissend um einen solchen Supertrend, dass es 2020m sein wird - und ohne MO wäre x3 gemacht worden.
Tolle Möglichkeit, seine MOs zu testen
 
mytarmailS #:
Das Bild ist ein gutes Beispiel für Akkumulation/Verteilung auf den Märkten...

Blick auf das Volumen

Die gesamte türkische Bevölkerung hat die Lira gehortet und jemand anderes hat sie verteilt. Ein ganzes Land ausrauben, wie wir es in den 90er Jahren getan haben.

Die Volumina sind Tick-Volumina, d.h. innerhalb eines Brokerhauses. Die Grafik stammt aus der Demo von Metaquot. Ein starker Rückgang der Volumina im Jahr 2020 deutet wahrscheinlich darauf hin, dass die Daten vor 2020 aus einer Quelle stammen, danach aus einer anderen.


:) Sie können einen Kanal einschalten und loslegen


 
Forester #:

Die gesamte türkische Bevölkerung hat die Lira gehortet und jemand anderes hat sie verteilt. Das ganze Land ausrauben, wie wir es in den 90er Jahren getan haben.

Die Volumina sind Tick-Volumina, d.h. innerhalb eines Brokerhauses. Die Grafik stammt aus der Demo von Metaquot. Ein starker Rückgang der Volumina im Jahr 2020 bedeutet wahrscheinlich, dass die Daten vor 2020 aus einer Quelle stammen, danach aus einer anderen.


Wenn die Daten auf Ticks basieren, ist mein Beitrag nicht korrekt.
Moshka übertraf die Buy-and-Hold-Strategie

Im Terminal ist es nicht so gut, offenbar beißt der Spread oft. Es kann auch Probleme mit der Liquidität in DCs geben.


 
Maxim Dmitrievsky #:

Moshka hat überholt

Lasst uns das Signal in Gang bringen.

mytarmailS #:

Schalten Sie einfach das Signal ein.

Ich brauche deine Signale nicht.
