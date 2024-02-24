Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3202
Ein kurioses Beispiel für die Verwendung einfacher Modelle zur Prognose des Wechselkurses
Das brauche ich nicht. Was ich brauche, ist ein Trademeister, der jeden Ihrer Gedanken in Frage stellt.
Bei einer stetig fallenden Lira.... Ja - man kann Beispiele für erfolgreiche MO nennen. Wissend um einen solchen Supertrend, dass es 2020m sein wird - und ohne MO wäre x3 gemacht worden.
Das Bild ist ein gutes Beispiel für Akkumulation/Verteilung auf den Märkten...
Die gesamte türkische Bevölkerung hat die Lira gehortet und jemand anderes hat sie verteilt. Ein ganzes Land ausrauben, wie wir es in den 90er Jahren getan haben.
Die Volumina sind Tick-Volumina, d.h. innerhalb eines Brokerhauses. Die Grafik stammt aus der Demo von Metaquot. Ein starker Rückgang der Volumina im Jahr 2020 deutet wahrscheinlich darauf hin, dass die Daten vor 2020 aus einer Quelle stammen, danach aus einer anderen.
:) Sie können einen Kanal einschalten und loslegen
Moshka übertraf die Buy-and-Hold-Strategie
Im Terminal ist es nicht so gut, offenbar beißt der Spread oft. Es kann auch Probleme mit der Liquidität in DCs geben.
Moshka hat überholt
Lasst uns das Signal in Gang bringen.
Schalten Sie einfach das Signal ein.