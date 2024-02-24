Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3212
Das habe ich nicht.
Das kommt vor.
Wie oft kann man mit dem Kopf gegen dieselbe Wand stoßen, und welchen Unterschied macht es, dass eine andere Tapete an der Wand ist?
Du solltest schon mal in den Urlaub fahren ))Es gibt ein gutes Buch von Samantha Kleinberg mit dem Titel "Warum". Lesen Sie es und stellen Sie sich dann diese Frage, wenn Sie zum Beispiel wieder ein neues Level zeichnen.
Wenn Sie verstehen, woran ich arbeite, würden Sie vor Freude quietschen....
Wenn Sie Niveaus auf dem Markt leugnen, bedeutet das, dass Sie leugnen, dass der Preis für Ihren Ein- und Ausstieg bei einem bestimmten Preis lag.
Das ist purer und einfacher Wahnsinn.
Ändern Sie das Konzept, nicht die Dekoration.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ein profitabler Algotrader das Konzept geändert hätte. Aber ich habe es bei den Autoren von Expert Advisors for the Market gesehen. Es ist wahrscheinlich profitabler, dort ein dilettantischer Generalist zu sein als ein enger Spezialist. Aber es ist in Ordnung, sich zu entscheiden, ernsthafte Änderungen vorzunehmen.
Ich schreie schon nach jedem Ihrer Beiträge).
Ich kann mich nicht erinnern, dass ein profitabler Algo-Händler das Konzept geändert hätte.
Definition :
Professional - eine Person, die eine bestimmte Tätigkeit (Geschäft) zu ihrem Beruf gemacht hat; eine Person, die ein hochklassiger Spezialist in einem bestimmten Tätigkeitsbereich geworden ist; ein Spezialist, der für die Arbeit in einem bestimmten Bereich gut vorbereitet ist, der über Fähigkeiten und Qualifikationen verfügt blah - blah - blah
Definition :
Beruf - die Beschäftigung einer Person, deren Lebensunterhalt in der Regel aus Arbeit besteht, für die die Person ein Einkommen erzielt.
Ein professioneller Händler ist also ein Händler, der sein Geld mit dem Handel auf dem Markt verdient und davon lebt.
Warum also sollte er - ein professioneller Händler (profitabler Händler) - den Begriff ???????? ändern.
Was habe ich geschrieben?
Ich quietsche schon nach jedem deiner Beiträge)
Du wirst darüber hinwegkommen, wenn du erwachsen wirst.
Ich glaube, ich habe in letzter Zeit ein paar Mal über OOS gesprochen. Aber dort war die gute OOS "separate Datei" nach Ihrer Terminologie.
Wenn das Lernen in mehreren Durchgängen erfolgt (die nächste Stufe verwendet die Berechnungen der vorherigen), ist die Wahrscheinlichkeit von "Peeks" hoch. Es gibt kein allgemeines Rezept, aber in einem Fall habe ich Folgendes getan.
Um die Berechnung zu beschleunigen, war es notwendig, unnötige Ticks zu beseitigen. Wenn Sie beispielsweise die Anzahl der Ticks um das 10-fache reduzieren, werden die Berechnungen um den gleichen Betrag beschleunigt. Das ist eine sehr anspruchsvolle Maßnahme.
In meinem Fall wusste ich, welche Ticks ich brauchte und welche ich kaum brauchte. Jedenfalls habe ich ein benutzerdefiniertes Symbol erstellt und Backtests mit dem benutzerdefinierten und dem ursprünglichen Symbol gestartet.
Hier war es wichtig, die Nerdigkeit einzuschalten und eine Übereinstimmung von über 99 % zu erreichen. Es stellte sich heraus, dass ich anfangs zu viel weggeworfen hatte, und ich erhielt ein anderes Ergebnis (natürlich besser als beim Original).
Schließlich fing ich an, weniger als das Original wegzuschmeißen, und alles stimmte überein. Daher verwende ich in der Ausbildung eine Methode mit zwei Durchgängen.
Daher kann man die oben beschriebene Prüfung wahrscheinlich sogar vor ernsthaften Berechnungen anwenden, um das Schauen nach dem vorherigen Durchgang zu erkennen. Tja, und es gibt auch eine großväterliche Methode, um das Vorausschauen zu erkennen - "zu schön, um wahr zu sein". Anfänger freuen sich über die coolen Ergebnisse, während reifere Leute sich ärgern, weil sie erkennen, dass sie lange nach ihrem eigenen Fehler suchen müssen.
Prüfen, prüfen, und es ist offensichtlich: Sie nehmen eine neue Datei und vergleichen die Ergebnisse.
Es gibt eine Art "Beziehung" zwischen dem Lehrer und dem Prädikator, die zu einem solch unangenehmen Ergebnis führt. Ich erinnere Sie noch einmal daran, dass ich mit einer Datei unterrichte, die durch eine Zufallsstichprobe erhalten wurde, und ich prüfe das Residuum der Zufallsstichprobe, d. h. auch eine zufällige Folge von Prädiktorwerten. Man könnte meinen, dass man nichts anderes braucht. Aber nein, wir wechseln zu einer normalen Datei und erhalten ein völlig anderes Ergebnis.
die ich an einer zufällig ausgewählten Datei unterrichte, überprüfe ich den Rest der Stichprobe.
Du wirst darüber hinwegkommen, wenn du erwachsen wirst.
Finden Sie mir einen Grund, warum das gelbe Ding rückwärts fährt.