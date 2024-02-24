Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3205
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Niemand hebt Wellen auf, das ist offensichtlich. Die Untersuchung einer Handelssitzung nach Zeit ist eine normale Aufgabe.
MO beseitigt solche Probleme. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man manuell nach Mustern suchen kann, die es gar nicht gibt.
Dies ist ein eindimensionaler Fall. Wenn man es mehrdimensional macht, kann man jedes Zeichen in der Interaktion erklären.
In Inkrementen gibt es so etwas, auf den ersten Blick sogar profitabel, im Durchschnitt
Gefiltert
MO beseitigt solche Probleme. Ich verstehe nicht einmal, wie man manuell nach Mustern suchen kann, die nicht existieren
Dies ist ein univariater Fall. Wenn Sie es multidimensional machen, können Sie alle Merkmale der Interaktion erklären.
In Inkrementen gibt es so etwas, auf den ersten Blick sogar profitabel, im Durchschnitt.
Gefiltert
Ich habe noch keinen Artikel gesehen, in dem Sie über diese "Muster" schreiben - früher sagten Sie, dass es eines gibt.
Früher haben Sie sich mit dem Verstärkungslernen beschäftigt, wann haben Sie es aufgegeben?
Ich habe eine interessante Idee, wie man sich die Auswirkungen auf die Umwelt vorstellen kann, und die Umwelt wird nicht das Gleichgewicht sein.
MO beseitigt solche Probleme. Ich verstehe nicht einmal, wie man manuell nach Mustern suchen kann, die nicht existieren
Dies ist ein univariater Fall. Wenn Sie es multidimensional machen, können Sie alle Merkmale in der Interaktion erklären.
In Inkrementen gibt es so etwas, auf den ersten Blick sogar profitabel, im Durchschnitt.
Gefiltert
Nun, wir haben einen zweidimensionalen Fall, Inkremente und Zeit) MO beseitigt das Problem nicht, sondern erlaubt nur einen tieferen Blick.))))
Multivariat, in einer zweidimensionalen Reihe kann man natürlich Ableitungen von einer Reihe in eine andere Reihe einführen, aber es ist das Gleiche, ein tieferer Blick.
Im Sinne einer tieferen Betrachtung einer Funktion, nicht mehr.
Ich werde Berechnungen für Ticks später vorbereiten, ich werde Google TPU für Geschwindigkeiten verwenden müssen
Für Ticks wäre es interessant)
Ich habe keinen Artikel gesehen, in dem Sie über diese "Muster" schreiben - vorhin sagten Sie, es gäbe eines.
Früher haben Sie sich mit Verstärkungstraining beschäftigt. In welchem Stadium haben Sie diese Richtung aufgegeben?
Ich hatte eine interessante Idee, wie man eine Auswirkung auf die Umwelt darstellen kann, und die Umwelt wird kein Gleichgewicht sein.
Ja, es funktioniert wie der Gral. Nimm es, benutze es. Turnkey
https://www.mql5.com/ru/articles/11452
Bereits der 158. Artikel.
Ich habe nicht gesagt, dass es eine gibt, und ich habe auch keine geschrieben. Es handelt sich lediglich um Muster, die durch den euklidischen Abstand gefunden werden, und zwar mit einer bestimmten Genauigkeit.
Also habe ich die vorherigen Beiträge missverstanden.
Also, wenn man das Problem nicht frontal angeht, sondern kreativer ...
Man übt sich in Mittelwertbildung, stellt sich vor, dass der Trend ein Monster ist, und die Eröffnung einer Position ist ein Schuss darauf, um das Monster mit einer kleineren Anzahl von Schüssen zu neutralisieren (im Plus zu schließen), um die größte Belohnung zu erhalten. Das Volumen einer Position kann als eine Energieladung betrachtet werden, die abnimmt, und je mehr davon erhalten bleibt, desto besser. Trends sind unabhängige Monster für die Ausbildung.
Ein Niveau ist ein Preis, um den herum und innerhalb dessen wichtige Ereignisse stattfinden (Durchbruch, Rebound usw.).
Es ist nicht nur wichtig, dass um das Niveau herum wichtige Ereignisse stattfinden, sondern auch die Muster der Ereignisse selbst (nicht nur, was das Niveau durchbrochen hat, sondern auch, wie genau es durchbrochen wurde... oder sich erholt hat).
Ein Beispiel für die Beschreibung eines von vielen Niveaus.
Der blaue Kreis kennzeichnet die Stelle, an der die Regel ausgelöst wurde, hinter dem Kreis sind die Daten für den Algorithmus nicht verfügbar.
Es ist alles ein und dieselbe Ebene, die durch diese Regel beschrieben wird
Gibt es eine Möglichkeit, dieses nicht-lineare Ereignis zu beschreiben, indem man die letzten 5 Kerzen eingibt????
Gibt es eine Möglichkeit, solche Niveaus zu finden, indem man sie mit einer bestimmten Metrik vergleicht, z.B. mit dem euklidischen Abstand ????
Nein, natürlich nicht.
Gibt es eine Möglichkeit, dieses nicht-lineare Ereignis zu beschreiben, indem man die letzten 5 Kerzen eingibt ?????
Nein, natürlich nicht.
Sagen Sie mir, in welcher Sprache es geschrieben ist und wie es klingt, wenn es in menschlicher Sprache ist).
Ich bin überhaupt kein MO, ich bin nur neugierig. Also habe ich das Recht, dumme Fragen zu stellen.)
Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, die Datenmenge zu reduzieren?
Statt einer Reihe von Candlesticks können Sie auch Zickzack-Werte eingeben. Imho wird es Ihr Muster auf der Ebene nicht schlechter beschreiben.
So etwas wie, ZZ-Hebel ist größer/kleiner als der vorherige, usw.
Nein?
Mir ist klar, dass das ganze Muster viel breiter ist als dieses Stückchen Chart auf dem Bildschirm.
Ich sehe das ganze Muster so: