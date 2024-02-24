Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3199
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wo habe ich das behauptet?
Gerade eben noch auf der Suche nach einigen Veranstaltungen
Ich sehe den Widerspruch nicht.
Zeitreihen sind hier eine Möglichkeit, Preisänderungen in der Dynamik zu beschreiben, und Ereignisse sind ein Faktor, der die Preisänderung beeinflusst.
Nach meinem Verständnis bewegt sich der Markt in Form von SB von Ereignis zu Ereignis, und das Ereignis ist wie die Anwendung von Kraft auf ein Objekt - es bestimmt die Geschwindigkeit und den Vektor der nachfolgenden Bewegung in Form von Kraft, die den Preis beeinflusst.
Die Quantensegmente beschreiben die wahrscheinlichen Auslösungspunkte der Ereignismanifestation.
Ich sehe den Widerspruch nicht.
Die Zeitreihe ist hier eine Möglichkeit, die Preisänderung in der Dynamik zu beschreiben, und die Ereignisse sind der Faktor, der die Preisänderung beeinflusst.
Nach meinem Verständnis bewegt sich der Markt in Form der SB von Ereignis zu Ereignis, und das Ereignis ist wie die Anwendung von Kraft auf ein Objekt - es bestimmt die Geschwindigkeit und den Vektor der nachfolgenden Bewegung in Form von Kraft, die den Preis beeinflusst.
Die Quantensegmente beschreiben die wahrscheinlichen Auslösungspunkte der Ereignismanifestation.
um Gottes willen )
um Gottes willen).
Ja, jedem das Seine....
Aber haben Sie die SB unter dem Gesichtspunkt der Trendkomponente bewertet? Man kann zum Beispiel die Anzahl der unterschiedlich langen Trends berechnen, die Stabilität der Trends nach der Korrektur zur Wiederaufnahme der Bewegung entlang des Vektors des aktuellen Trends. Es ist möglich, die Häufigkeit und Größe von Ausreißern über den Bereich des Durchschnittspreises mit einem Fenster von 100 zu schätzen. Sie können auch die Zeit der Trenddauer betrachten, die Saisonalität schätzen....
Na ja, jedem das Seine.
Haben Sie die SB unter dem Gesichtspunkt der Trendkomponente ausgewertet? Sie können z. B. die Anzahl der unterschiedlich langen Trends, die Stabilität der Trends nach der Korrektur zur Wiederaufnahme der Bewegung entlang des Vektors des aktuellen Trends berechnen. Es ist möglich, die Häufigkeit und Größe von Ausreißern über den Bereich des Durchschnittspreises mit einem Fenster von 100 zu schätzen. Sie können auch die Zeit der Trenddauer betrachten, die Saisonalität schätzen....
.
Gestern beschloss ich, den Handel abzuwickeln, und heute möchte ich ein wenig über die Niveaus und über die Ereignisse erzählen... anhand des gestrigen Beispiels.
Nehmen wir an, wir wissen, wie wir die PD/SP-Niveaus dieser Cluster von großen Aufträgen identifizieren können.
Ich sehe das folgendermaßen.
Eine Menge starker Kaufpositionen stoppen den Preis und er ändert seine Richtung...
Nehmen wir an, wir wissen, wie wir diesen großen Spieler und seine Levels identifizieren können...
Szenario 1.
Der Kurs ist ausgestoppt und der Trend hat sich umgekehrt.
Meine Aktion besteht darin, von diesem Niveau aus einzusteigen.
Szenario 2 (der Kurs ist in der Nähe des Einstiegspunkts abgeflacht).
Ein wichtiger Marktteilnehmer schließt die Position inmitten der Unsicherheit, diese Schwankung um die Position eines wichtigen Marktteilnehmers ist für mich ein Zeichen dafür, oder ich habe das Niveau einfach falsch eingeschätzt.
Meine Maßnahme besteht darin, einen Stop-Loss zu setzen.
Ich werde nicht illustrieren)
Szenario 3 (der Kurs durchbricht das Niveau eines großen Akteurs)
Fragen
1 - Konnte der große Akteur seine Position schließen?
Die Antwort lautet: Nein, er hatte keine Chance, die Position zu schließen, weil der Kurs stark nach unten gedrückt wurde, die Position ist groß. Warum ist sie groß? Weil der Preis früher gestoppt hat, indem er ein Niveau bildete.
2 - Was wird der "Big Player" tun, wenn der Preis auf sein Niveau zurückkehrt?
Die Antwort ist, dass er seine Position zum gleichen Preis schließen wird, zu dem er eingestiegen ist. Der Preis wird unter dem Ansturm seiner Verkaufsaufträge fallen. Verkaufsaufträge, weil er seine Kaufposition schließt.
Szenario 3+ (der Kurs kehrt auf das Kaufniveau zurück)
Ich verkaufe vom Kaufniveau der großen Jungs aus.
===============================================================
Ich veranschauliche sofort praktisch alle Szenarien außer 2
1) Szenario 1 (Einstieg auf dem Niveau) Ich kaufe zuerst.
2) er wird annulliert und geht zu Szenario 3 (scharfer Ausbruch) ich nehme einen Anschlag.
3) Szenario 3+ schließen der Käufe des großen Spielers ich gebe den Verkauf ein.
4) Szenario 1 erscheint wieder, ich schließe den Verkauf und nehme einen Kauf.
===============================================================
Ich veranschauliche sofort praktisch alle Szenarien außer 2.
Magie ist außerhalb von Hogwarts verboten.
Geben Sie Punkt zu Punkt ein.
Meine NSs suchen nach sich wiederholenden Mustern jeglicher Art in Anführungszeichen, sie tun nichts anderes.
Bei SB ist es also nur eine Illusion - Muster sind zufällig, genau wie Quantensegmente...
Bei SB ist es also nur eine Illusion - Muster sind zufällig, genau wie Quantensegmente.....
Ja
Was ist dann der Sinn einer brennenden Extrusion?