Die Lira befindet sich schon seit Jahren im Modus OnlyClose. Es ist sinnvoller, MO auf das Kardiogramm Ihres Nachbarn anzuwenden.
ZY Logisches Problem.
Es gibt ein Land, in dem man alles nur in Lira kaufen kann. Gleichzeitig hat absolut alles (sogar das Gehalt) einen Preis in US-Dollar, der in Lira vom Wechselkurs abhängt.
Und nun ist die Lira gegenüber dem US-Dollar dreimal billiger geworden. War es für einen Ausländer oder einen Einheimischen überhaupt theoretisch möglich, damit Geld zu verdienen?
Ich möchte vorausschicken, dass es hier nicht um die Türkei geht, sondern um ein bestimmtes ideales Modell, das letztendlich genau zeigen soll, womit in Echtzeit Geld verdient wird. Die Türkei eingeschlossen.
Es ist nicht klar, ob man in Lira oder in US-Dollar verdient? Jeder verdiente in Lira, da jeder dreimal so viel hatte)
Es ist möglich, in US-Dollar zu verdienen, zum Beispiel, wenn es möglich ist, Kredite in Lira aufzunehmen und vor allem zurückzuzahlen, aber höchstwahrscheinlich ist es nach den Bedingungen des Problems unmöglich. Es stellt sich dann heraus, dass die Lira in diesem Land kein Geld ist.
ob es möglich ist, Kredite in Lira aufzunehmen und vor allem zurückzuzahlen, aber höchstwahrscheinlich ist es unter den gegebenen Umständen unmöglich. Dann stellt sich heraus, dass die Lira in diesem Land kein Geld ist.
Gibt es keine Futures oder Optionen?
Bitte sagen Sie mir, wie sich Musterbildung von Auswendiglernen aus der Sicht des MOE unterscheidet?
Ich bin eine der wenigen Personen in diesem Thread, die in Sachen MO inkompetent ist. Deshalb lese und poste ich auch kaum.
Derivate gibt es wahrscheinlich für fast alles. Es ist nicht viel Wirtschaftliches dabei, wie bei Versicherungen.
Gott sei Dank, Margenhandel. Es stellt sich die Frage, wie die Zentralbank eines solchen Landes überhaupt arbeiten kann. Arbeitet sie auch in US-Dollar? Wie vergibt sie Kredite - in welcher Währung und woher bekommt sie den Kurs?
Ich habe keine länderspezifischen Statistiken.
Aber für den Einkauf von Rohstoffen wäre es ein ideales Instrument, um die Produktionskosten zu senken.
Und mir geht es eher um die Möglichkeit, mit einer bedingten Hebelwirkung Geld mit der Bewegung zu verdienen.
Interessante Visualisierung
Wenn man in beliebig langen Kursabschnitten nach Mustern sucht, gibt es dort völlige Zufälligkeit
wenn in der Volatilität triviale Muster zu finden sind, wenn es nach starken Ausbrüchen zu einer Konsolidierung kommt (nach der Linie).
Vor der Linie sind dies Übereinstimmungen mit Mustern der Länge 25, nach der Linie - ihre Fortsetzung. Auch bei der Volatilität kann man sehen, dass die Muster mit dem Prognosehorizont struppig werden
Niemand hat die Wellen gestrichen, also ist es offensichtlich. Die Untersuchung einer Handelssitzung im Zeitverlauf ist eine normale Aufgabe.