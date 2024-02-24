Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2778
Gleiche RSI, aber mit einigen Nuancen.
Noch einmal: Nicht die Liste der Prädiktoren ist wichtig, sondern der Algorithmus zur Auswahl dieser Prädiktoren. Wenn sich das Fenster bewegt, kann der genannte RSI verwendet werden oder auch nicht. Das ist das Problem, und zwar das erste einer ganzen Reihe von Problemen.
Die Methoden der Mittelwertbildung von Parametern einer Serie sind im Allgemeinen verständlich, die Logik ihrer Schöpfer ist ebenfalls klar (natürlich nicht immer und nicht vollständig))). ), Indikatoren werden auf dieser Grundlage erstellt. Der Grund für die Verzögerung ist klar. Und die Möglichkeit, die Verzögerung zu beseitigen, ist nicht klar.
Ich weiß nicht, es gab hier eine Idee (nicht meine))) ), aus Preisindikatoren und Indikatoren Regeln zu generieren und das Ergebnis in Form von Signalen für den Handel zu sehen.
Aber das ist keine sinnvolle Nachselektion / Auswahl von Zeichen.
Es istmöglich, Vorzeichen aus Kursen und deren Durchschnitten von Nachbarwährungen zu bilden.
Im Allgemeinen verstehe ich den Auswahlalgorithmus noch nicht.
Offensichtlich handelt es sich um Niveaus von Extrema, Tickgeschwindigkeiten, Trend, Breite des Trendkorridors, Häufigkeit der Kursrückkehr zu den Korridorgrenzen, auf verschiedenen Zeitskalen.....
Ich verstehe es nicht: Ist es möglich, starke Ausschläge zu isolieren, indem man den rechten Teil vom linken Teil relativ zur Mitte subtrahiert und sie in Gruppen einteilt? Warum längere Korrelationen? Es handelt sich um kurze Prozesse. Offensichtlichere, stärkere, vielleicht?
Im Allgemeinen kann es mit Zeit- oder Ereignisbindung funktionieren. Aber die Fenstergröße sollte trainiert werden, um das irgendwie zu erreichen.
Und die Formalisierung von Ereignissen ist nicht gelöst, nur die Zeit, wie es scheint.
Was sehen Sie auf diesem Stück Grafik, welches Muster?
Zum hundertsten Mal schreibe ich: nach dem Grad des Informationszusammenhangs zwischen dem Merkmal (Prädiktor) und der Zielvariablen.
Ich habe mir keine Fraktale angesehen, sondern das Diagramm.
Was sehen Sie auf diesem Stück Grafik, welches Muster?
Wenn Sie das übliche gleitende Fenster nehmen, werden Sie dort keine stabilen Abhängigkeiten finden
Aber wenn Sie es so zeichnen. Die Zeit ab dem roten Punkt ist reversibel, die Inkremente, die sich von diesem Punkt aus nach vorne bewegen, korrelieren mit zunehmender Verzögerung miteinander. Je weiter man sich von dem Punkt entfernt, desto größer ist die Verzögerung.
Die Korrelation wird negativ sein, aber wenn wir die Graphen vom Punkt aus spiegeln, wird sie positiv sein.
Es stellt sich heraus, dass wir in diesem Fall den Punkt als Referenzpunkt nehmen und ein Vorhersagefenster von ihm aus erstellen sollten. Das ist es, was mit einem stotternden Fenster gemeint war.
Technisch gesehen kann dies auf verschiedene Weise geschehen.
Zum hundertsten Mal: nach dem Grad der informationellen Verbindung zwischen dem Merkmal (Prädiktor) und der Zielvariablen.
Das ist die Selektion nach dem besten Ergebnis. Ich habe nach dem primären Auswahlalgorithmus gefragt. Warum haben Sie entschieden, dass die verbleibenden möglichen Merkmale weniger informativ sind als die ursprünglich ausgewählten.
Wenn es sich um eine Überanpassung und eine Auswahl auf der Grundlage des Ergebnisses einer informativen Beziehung handelt und die anfängliche Auswahl auf Naivität beruht, ist das ein Ansatz. Ein normaler Ansatz, bei dem die ausgewählten Merkmale die resultierenden Merkmale einschließen, ist eine gute Idee.
Gibt es einen Algorithmus für die Vorauswahl der Prädiktoren? Ich würde gerne die Logik verstehen. Wie kann man anfangs verstehen, wie das Merkmal mit dem Ziel in Beziehung steht.
Ich habe / wir haben ))) bisher die gleiche Über-Auswahl, gestapelt, versucht, verstanden die Schnitte, gehen weiter))))
Hehe, du willst Fraktalität im Spiegel sehen)))))) Irgendwie muss man Bezugspunkte und Kanten finden))))))
Nette Idee, und sogar der Sinn einiger Kreise auf dem Wasser, die Wirkung der Gegenwirkung))))
Wie seid ihr so geschickt darin, euch gegenseitig (nicht) zu hören. Die Antwort bezog sich irgendwie auf Ulads Diagramm, aber den Teil mit den Fraktalen habe ich nicht verstanden. ))))) Aber das ist überhaupt kein Grund...))))
Ulado hat mir mit einer Grafik auf meinen Beitrag über Fraktale geantwortet, obwohl ihn niemand danach gefragt hat
Macht nichts)))))
Hey, ich habe es als Antwort auf Sanych verstanden, komplett)))))