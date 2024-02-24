Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2771

Neuer Kommentar
 

Übrigens, was die Schwierigkeiten mit den Fenstern betrifft - Sie können Fenster mit gleichem Volumen nehmen. Ein Fenster mit einem Gesamtvolumen von 1000 Ticks, zum Beispiel. Das kommt der Physik des Prozesses etwas näher als ein Fenster mit fester Zeit (Anzahl der Takte).

Das Gleiche gilt für Tick-Charts, die komplizierter sind - Ticks, die den Kurs um mehr als tickSize verschieben oder gleichzeitig Geld- und Briefkurs ändern, müssen tick_volume korrigieren.

Nur wird es nicht einfach sein, dies in NN unterzubringen.

 

Das Ergebnis des Empfangs von Signalen auf EURUSD vom 2021.03.01,00:00.

Es gibt keine Trainingsstichprobe und keine "Out of Training"-Stichprobe.

Das Modell arbeitet auf H1.

Datamining und Training des Modells zu jeder Stunde.

Die anfängliche Anzahl der Prädiktoren beträgt etwa 170.

Anzahl der MO= 3 Modelle mit 5 bis 10 Prädiktoren aus dem Datenbestand.

Durchlauf von 1000 Takten. Berechnungszeit = 6,78 Stunden.

Vorhersage von Short, Long und Out of Market - ternäres Modell

Vorhersageergebnisse:

Vorhersage 1 Stunde im Voraus

short_er <- 0,8947

long_er <- 0,9285


Vorhersage für 2 Stunden im Voraus

kurz_er <- 0,6578

lang_er <- 0,8928

Vorhersage für 3 Stunden im Voraus

short_er <- 0, 5789

lang_er <- 0, 6785


 

Genaue Vorhersage für 5 (!!!) Stunden im Voraus: der Kurs wird sich nicht ändern...es wird nicht gehandelt.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Kuriose Anmerkung zugunsten des Umschulungs- und Stotterfensters von Sanych

https://medium.com/towards-data-science/ai-in-industry-why-you-should-synchronize-features-in-time-series-f8a2e831f87

Es ist eine bekannte Tatsache, dass man die ersten Stunden des Montags nicht handeln sollte. Das gilt übrigens auch für die letzten Stunden am Freitag.

Übrigens, Ihr EA


 
СанСаныч Фоменко #:

Ergebnis der Signale auf EURUSD seit 2021.03.01,00:00:00

Keine Trainingsprobe und keine "out of training" Probe.

Das Modell funktioniert auf H1.

Datamining und Training des Modells zu jeder Stunde.

Die anfängliche Anzahl der Prädiktoren beträgt etwa 170.

Anzahl der MO= 3 Modelle unter Verwendung von 5 bis 10 aus den Daten gewonnenen Prädiktoren.

Durchführung von 1000 Balken. Berechnungszeit = 6,78 Stunden.

Vorhersage von Short, Long und Out of Market - ternäres Modell

Ergebnisse der Vorhersage:

Vorhersage für 1 Stunde im Voraus

kurz_er <- 0,8947

lang_er <- 0,9285


Vorhersage 2 Stunden im Voraus

kurz_er <- 0,6578

lang_er <- 0,8928

Vorhersage 3 Stunden im Voraus

kurz_er <- 0, 5789

long_er <- 0, 6785


Kann ich die Trades sehen?
 
mytarmailS #:
Können wir die Angebote sehen?

Es gibt nichts von der Stange, man muss seine Hände bewegen. Viel wichtiger ist eine radikale Verkürzung der Zeit. 1000 bar sind nichts. Das ist heute das Hauptproblem.


Ich habe das nur gesagt, um für die Vorhersagekraft der Prädiktoren zu werben.

 
mytarmailS #:
Können wir die Angebote sehen?

Ich dachte, ich schaue mir das mal an, es ist nicht einfach für mich, aber wirklich sehr interessant.

 
СанСаныч Фоменко #:

Es gibt nichts von der Stange, man muss seine Hände bewegen. Viel wichtiger ist eine radikale Verkürzung der Zeit. 1000 bar sind nichts. Das ist heute das Hauptproblem.


Ich wollte damit für die Vorhersagekraft von Prädiktoren werben.

Was ist nicht verfügbar?
 
mytarmailS #:
Was ist noch nicht fertig?

Bindung an die Angebotstabelle.

 
СанСаныч Фоменко #:

Bindungen an die Kurstabelle.

Wurde überhaupt gehandelt, oder fand alles auf der Ebene der Tests in der r-ke statt?

1...276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778...3399
Neuer Kommentar