Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2773
Nein, ganz und gar nicht. Ich weiß nur nicht, was ich sonst tun soll. Der Versuch, neuronale Netze vom Markt zu nutzen... Ich glaube auch nicht, dass es da irgendwelche Aussichten gibt.
Der Markt ist definitiv nicht...
Lies ein schlaues Buch über MO, wenn du gut in Mathematik bist... das wird x1000 mal nützlicher sein, als diesen Thread zu lesen....
Warum? Weil die Formel sehr einfach ist. Was können wir über die komplexe Beziehung auf dem Währungsmarkt sagen?)
Wie kann man diesen Algorithmus dazu bringen, gute Ergebnisse bei OOS zu zeigen?
Dies ist der Fall, wenn Sie eine lineare Regression benötigen)
Ich dachte, ich schaue mir das mal an, es ist nicht einfach für mich, aber wirklich sehr interessant.
Generieren Sie die Vorzeichen aus den Kursen mit Hilfe bekannter, expliziter Algorithmen/Formeln (z. B. Indikatoren) oder nutzen Sie maschinelles Lernen, um sie zu konstruieren?
Dann besteht die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers im Code, müssen Sie Tests entweder mit echten Anführungszeichen oder simulieren.... machen
Schwarz - longs, grün - shorts. Vorhersage einen Schritt voraus.
wie es zu beweisen war:
eine große Kerze wird einfach bestimmt (und zwar nicht einmal bei ihrer Eröffnung, sondern bei ihrem Abschluss).
Trend wird funktionieren, während flach nicht (wie Sie aus dem Bild sehen können).
Sie prognostizieren nicht, sondern geben die tatsächliche Bewegung an.
... Sie haben einfach nur Glück, dass es Trendbereiche in dieser Bewegung gibt und Ihre verspäteten Pseudo-Vorhersagen sich bewahrheiten, weil sich der Trend nicht ändert ... und nur so lange, wie er sich nicht ändert ... und nur so lange, wie er sich nicht ändert (Sie sehen deutlich, dass er eine Umkehr nicht vorhersagen kann).
p.s..
es ist unklar, warum Sie immer noch versuchen, jeden zu täuschen, den Sie vorhersagen ... vielleicht sollten Sie Schlussfolgerungen ziehen, indem Sie die Dinge beim richtigen Namen nennen, und nicht lügen, dass Sie emotional wahrgenommen werden ... wer braucht Sie solche Lügner, die versuchen, mit der Logik zu argumentieren (die das Wesen der verwendeten Methoden und Materialien missverstanden haben) ...
Kann ich den Code sehen?
Code? Der über 2.000 Zeilen R enthält? Der eineinhalb Dutzend Pakete verwendet? Und gleichzeitig den Code in MQL4, der diesen Code verwendet?
Wie wäre es mit den Schlüsseln zu dem Nachttisch, auf dem das Geld liegt?
Oder vielleicht ist das, wasVladimir Perervenko zerkaut hat, genug.
Die geposteten Ergebnisse sind von 2017. Danach habe ich nicht mehr daran gearbeitet, ich hatte gehofft, dass das Niveau steigt, dass die Leute die Bedeutung der Worte "Vorhersagefähigkeit" verstehen und anfangen, sinnvolle Dinge zu tun, vorzugsweise für die Aktienmärkte.
Ja... wenn du zum Kern des Gesprächs nichts zu sagen hast (und ich habe den Kern klar umrissen), fängst du an zu nörgeln wie "warum trägst du keinen Hut?".
Und du wirst deine Katze zu Hause trainieren...